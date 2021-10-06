То ли салон красоты,то ли пыточная:18 причудливых изобретений прошлого для женской привлекательность

Пугающие изобретения прошлого для женской красоты.
Во все времена женщины хотели быть привлекательными. Более того, они прикладывали немало усилий, чтобы как можно дольше продлить свою красоту и молодость. И 20 век не был исключением. Вот только устройства, призванные делать дам неотразимыми, в первой половине прошлого столетия больше напоминали орудия пытки.
1. Трусы с push-up
Корректирующие трусы.
Выдающиеся ягодицы - один из культов современных красоток. Частично это заслуга Ким Кардашьян, но не ее одной. За всю историю человечества каноны красоты менялись сотни раз, возводя в эталон то худышек, то пышек. Так, в конце 19 века пышные ягодицы стали эталоном женственности, и чтобы помочь женщинам приблизится к идеалу, в 60-х годов 20 века были изобретены специальные корректирующие трусы. Их необычный крой помогал «присобрать» то, что дала природа, создав красивую выпуклость.
2. Надувной бюстгальтер
Бюстгальтер, который можно надуть.
Женщинам свойственно сомневаться в своей красоте, привлекательности и сексуальности. Наверное, каждая представительница прекрасного пола что-то да меняла в своей внешности. Сейчас, благодаря косметологии и пластической хирургии делать это куда проще, чем в 20 веке. Но и тогда дамы умудрялись совершенствоваться при помощи маленьких хитростей. Одна из них - бюстгальтер с чашечками, которые при необходимости можно было надуть.
3. Электрическая маска
Маска для молодости.
Наверное, нет на свете такой женщины, которая не мечтала бы продлить свою молодость и как можно дольше сохранить свое лицо гладким и свежим. Эта устрашающая маска как раз являлась одним из способов борьбы с морщинами в 20 веке. Воздействие электрических импульсов стимулировало кровоток, способствуя выработке коллагена.
4. Завивка волос
Приспособление для завивки волос.
Кучерявые волосы - один из трендов 20-го века. Что только не делали женщины, чтобы создать красивые завитки на своих волосах. Тогда в Германии был изобретен специальный аппарат для завивки волос. Стоит отметить, что выглядело это изобретение поистине пугающе, но чего не сделаешь ради красоты.
5. Массажное кресло
Массажное кресло для похудения.
Доказано, над целлюлитом не властно время. Женщины ненавидели его и в 19, и в 20, и в 21 веке. Правда, сейчас у нас есть множество ресурсов для борьбы с ненавистной апельсиновой коркой и лишними сантиметрами. В 20 же веке для тех, кто отваживался на радикальные методы, в салонах красоты стояли специальные кресла, оборудованные специальными металлическими роликами, которые фиксировались на ногах, сживались и двигались, разбивая жировые отложения и целлюлит.
6. Защитные колпаки
Колпаки для защиты лица.
До появления водостойкой косметики женщинам приходилось как-то защищать лицо от дождя. Для этих целей даже были изобретены специальные конусы из тонкого прозрачного пластика, который, подобно маске, надевался на голову и закрывал лицо.
7. Маска для сна
Алюминиевая маска для сна.
Наверняка вы знаете, как выглядят современные маски для сна. Чаще всего они очень милые и приятные на ощупь. А вот в 1924 году подобные изделия выглядели совершенно иначе. Маски для сна тогда изготавливали из алюминия, утверждая, что этот материал способствует быстрому засыпанию.
8. Трафарет для губ
Трафарет для нанесения помады.
Для тех, кто не мог ровно накрасить губы, в 20 веке существовали специальные трафареты. Его нужно было просто приложить к губам и, придерживая трафарет рукой, накрасить помадой. Единственный недостаток был в том, что все трафареты имели одинаковую, модную тогда форму так называемого бантика и подходили далеко не всем женщинам.
9. Уродливые трусы
Трусы с рисунком.
Изобретатели этих трусов с изображениями муравьев по каким то причинам были уверены, что такое белье способно отпугивать мужчин. Что же, кто знает, возможно в те времена муравьи были главным страхом для представителей сильного пола.
10. Фен
Фен для домашнего использования.
Современный компактный фен не сравнится с этим чудаковатым устройством. Зато оно работало автоматически, крепилось на пояс и позволяло заниматься домашним хозяйством во время сушки волос.
11. Массажер
Вибромассажер прошлого.
Узнаваемое устройство, которое по-прежнему существует. Примечательно лишь то, что в 20 веке его использовали для массажа.
12. Гигиенический пояс
Гигиенический пояс с прокладкой.
В конце 19-начале 20 столетия менструация все еще оставалась очень деликатной темой. В критические дни женщины носили гигиенический пояс со сменной тканевой прокладкой. Таких прокладок у женщин имелось несколько, их меняли и стирали ежедневно. Первые одноразовые прокладки появились в 1888 году, но из-за отсутствия рекламы они не прижились. Вторым заходом стал 1920 год, когда медсестры Первой мировой войны обнаружили впитывающие свойства медицинской бумаги. Вдохновившись неожиданным открытием, Кимберли Кларк изобрела одноразовые салфетки, которые получили название Kotex.
13. Приспособление для высасывания прыщей
Высасыватель прыщей.
Косметологи 20 века для чистки кожи от прыщей использовали устрашающие трубочки с присосками. Приспособление в буквальном смысле высасывало прыщи. Однако, процедура была достаточно болезненной, а результат никогда не был идеальным. Поэтому со временем, высасыватель прыщей ушел в забытье.
14. Каучуковая маска
Каучуковые маски для лица.
На ряду с электрическими масками, для подтяжки лица использовали каучук. Стоит отметить, что эти плотные темные маски выглядели очень забавно. Несмотря на это, они прекрасно подтягивали кожу, помогали избавиться от второго подбородка и сделать овал лица более четким.
15. Фен
Салонный фен для сушки волос.
В салонах красоты 20 века можно было увидеть некое огромное устройство, похожее на музыкальный инструмент. Однако, на самом деле это приспособление - гигантский и очень мощный фен, который позволяет высушить волосы буквально за 5-7 минут.
16. Приспособление для улучшения цвета лица
Устройство для улучшения тона кожи.
Для того чтобы вернуть своей коже здоровый румянец и свежий вид, женщины 20 столетия были готовы посидеть несколько часов в колпаке с маленьким окошком. Устройство снижало давление вокруг головы, придавая лицу здоровый оттенок.
17. Защитный костюм
Плащ, защищающий от солнца.
Нет, это не костюм маленького приведения, как может показаться на первый взгляд. На самом деле этот карнавальный костюм является плащом с капюшоном, закрывающим все лицо от солнца - отличная вещица для отдыха на берегу.
18. Тренажер для лица и осанки
Тренажер для корректировки осанки.
Красота - это тяжелый ежедневный труд. Доказательством этих слов является подобный тренажер. Чтобы улучшить осанку и избавиться от второго подбородка, женщины просиживали на нем часами изо дня в день.
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