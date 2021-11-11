Уникальная коллекция чёрно-белых фотографий о коммунистическом движении в Англии.

1. День международной солидарности трудящихся в Лондоне

Коммунисты в Лондоне празднуют Первомай в 1928 году.

2. Коммунистическая установка

Коммунистическая установка от Лейбористской партии, покрытая листовками от «Sunday Worker» и во время Первомайского парада в Гайд-парке. Лондон, 1 мая 1928 года.

3. Коммунистический митинг

Женщина на коммунистическом марше в Лондоне, 1928 год.

4. Завершающий этап избирательной кампании

Предвыборная кампания коммунистической партии в Англии, 1928 год.

5. Коммунистическая демонстрация в центре Лондона

Коммунистическая демонстрация в Англии в 1928 году.

6. Разгон активистов

Вооружённые коммунисты , борются с полицией во время демонстрации против безработицы. Лондон, Тауэр-Хилл, 6 марта 1930 года.

7. Символ коммунистического движения

Серп и молот, прикреплённый к знамени на демонстрации трудящихся, 1 мая 1928 год.

8. Массовые беспорядки

Массовые беспорядки в центре в Лондоне, 23 марта 1930 года.

9. Шарлотта Деспард

Британская суфражистка Шарлотта Деспард обращается к толпе на Трафальгарской площади во время коммунистического митинга, 11 июня 1933 года.

10. Ветеран и активный деятель профсоюзного и социалистического движения

Том Манн выступает перед митингующими коммунистами на Трафальгарской площади в Лондоне, 1 августа 1931 года.

11. Первомайская демонстрация

Первомайская демонстрация коммунистов в Гайд-парке в Лондоне, 1 мая 1936 год.

12. Коммунистический марш

Шествие английских коммунистов в Лондоне, 1 мая 1936 год.

13. Коммунисты-демонстранты

Традиционная демонстрация в Лондоне, 20 сентября 1936 года.

14. После столкновений

Полиция разбирает баррикады , которые использовали коммунисты в столкновении, 4 октября 1936 год.

15. Арест демонстрантки

Полицейские арестовывают демонстрантку во время столкновения между коммунистами и британскими фашистами.