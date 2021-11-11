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Уникальная коллекция чёрно-белых фотографий о коммунистическом движении в Англии


Уникальная коллекция чёрно-белых фотографий о коммунистическом движении в Англии.

Уникальная коллекция чёрно-белых фотографий о коммунистическом движении в Англии.

Коммунистическая партия Великобритании (да-да, была и такая) образовалась в 1920 году – в неё слилось сразу несколько марксистских партий. В этом обзоре коллекция чёрно-белых фотографий о коммунистическом движении в Англии.

Партия активным образом участвовала в различных митингах и демонстрациях, которые нередко заканчивались столкновениями с властями. С 1956 года и на протяжении почти 20 лет финансированием компартии Великобритании занимался Советский Союз. Но внутренние раздоры ослабили партию, а после распада СССР КПВ и вовсе распустили.

1. День международной солидарности трудящихся в Лондоне


Коммунисты в Лондоне празднуют Первомай в 1928 году.

Коммунисты в Лондоне празднуют Первомай в 1928 году.

 

2. Коммунистическая установка


Коммунистическая установка от Лейбористской партии, покрытая листовками от «Sunday Worker» и во время Первомайского парада в Гайд-парке. Лондон, 1 мая 1928 года.

Коммунистическая установка от Лейбористской партии, покрытая листовками от «Sunday Worker» и во время Первомайского парада в Гайд-парке. Лондон, 1 мая 1928 года.

 

3. Коммунистический митинг


Женщина на коммунистическом марше в Лондоне, 1928 год.

Женщина на коммунистическом марше в Лондоне, 1928 год.

 

4. Завершающий этап избирательной кампании


Предвыборная кампания коммунистической партии в Англии, 1928 год.

Предвыборная кампания коммунистической партии в Англии, 1928 год.

 

5. Коммунистическая демонстрация в центре Лондона


Коммунистическая демонстрация в Англии в 1928 году.

Коммунистическая демонстрация в Англии в 1928 году.

 

6. Разгон активистов


Уникальная коллекция чёрно-белых фотографий о коммунистическом движении в Англии

Вооружённые коммунисты, борются с полицией во время демонстрации против безработицы. Лондон, Тауэр-Хилл, 6 марта 1930 года.

 

7. Символ коммунистического движения


Серп и молот, прикреплённый к знамени на демонстрации трудящихся, 1 мая 1928 год.

Серп и молот, прикреплённый к знамени на демонстрации трудящихся, 1 мая 1928 год.

 

8. Массовые беспорядки


Массовые беспорядки в центре в Лондоне, 23 марта 1930 года.

Массовые беспорядки в центре в Лондоне, 23 марта 1930 года.

 

9. Шарлотта Деспард


Британская суфражистка Шарлотта Деспард обращается к толпе на Трафальгарской площади во время коммунистического митинга, 11 июня 1933 года.

Британская суфражистка Шарлотта Деспард обращается к толпе на Трафальгарской площади во время коммунистического митинга, 11 июня 1933 года.

 

10. Ветеран и активный деятель профсоюзного и социалистического движения


Том Манн выступает перед митингующими коммунистами на Трафальгарской площади в Лондоне, 1 августа 1931 года.

Том Манн выступает перед митингующими коммунистами на Трафальгарской площади в Лондоне, 1 августа 1931 года.

 

11. Первомайская демонстрация


Первомайская демонстрация коммунистов в Гайд-парке в Лондоне, 1 мая 1936 год.

Первомайская демонстрация коммунистов в Гайд-парке в Лондоне, 1 мая 1936 год.

 

12. Коммунистический марш


Шествие английских коммунистов в Лондоне, 1 мая 1936 год.

Шествие английских коммунистов в Лондоне, 1 мая 1936 год.

 

13. Коммунисты-демонстранты


Традиционная демонстрация в Лондоне, 20 сентября 1936 года.

Традиционная демонстрация в Лондоне, 20 сентября 1936 года.

 

14. После столкновений


Полиция разбирает баррикады, которые использовали коммунисты в столкновении, 4 октября 1936 год.

Полиция разбирает баррикады, которые использовали коммунисты в столкновении, 4 октября 1936 год.

 

15. Арест демонстрантки


Полицейские арестовывают демонстрантку во время столкновения между коммунистами и британскими фашистами.

Полицейские арестовывают демонстрантку во время столкновения между коммунистами и британскими фашистами.

 

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Уникальная коллекция чёрно-белых фотографий о коммунистическом движении в Англии

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Уникальная коллекция чёрно-белых фотографий о коммунистическом движении в АнглииПодписаться на мой Instagram
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