Уникальная коллекция чёрно-белых фотографий о коммунистическом движении в Англии.
Коммунистическая партия Великобритании (да-да, была и такая) образовалась в 1920 году – в неё слилось сразу несколько марксистских партий. В этом обзоре коллекция чёрно-белых фотографий о коммунистическом движении в Англии.
Партия активным образом участвовала в различных митингах и демонстрациях, которые нередко заканчивались столкновениями с властями. С 1956 года и на протяжении почти 20 лет финансированием компартии Великобритании занимался Советский Союз. Но внутренние раздоры ослабили партию, а после распада СССР КПВ и вовсе распустили.
1. День международной солидарности трудящихся в Лондоне
Коммунисты в Лондоне празднуют Первомай в 1928 году.
2. Коммунистическая установка
Коммунистическая установка от Лейбористской партии, покрытая листовками от «Sunday Worker» и во время Первомайского парада в Гайд-парке. Лондон, 1 мая 1928 года.
3. Коммунистический митинг
Женщина на коммунистическом марше в Лондоне, 1928 год.
4. Завершающий этап избирательной кампании
Предвыборная кампания коммунистической партии в Англии, 1928 год.
5. Коммунистическая демонстрация в центре Лондона
Коммунистическая демонстрация в Англии в 1928 году.
6. Разгон активистов
Вооружённые коммунисты, борются с полицией во время демонстрации против безработицы. Лондон, Тауэр-Хилл, 6 марта 1930 года.
7. Символ коммунистического движения
Серп и молот, прикреплённый к знамени на демонстрации трудящихся, 1 мая 1928 год.
8. Массовые беспорядки
Массовые беспорядки в центре в Лондоне, 23 марта 1930 года.
9. Шарлотта Деспард
Британская суфражистка Шарлотта Деспард обращается к толпе на Трафальгарской площади во время коммунистического митинга, 11 июня 1933 года.
10. Ветеран и активный деятель профсоюзного и социалистического движения
Том Манн выступает перед митингующими коммунистами на Трафальгарской площади в Лондоне, 1 августа 1931 года.
11. Первомайская демонстрация
Первомайская демонстрация коммунистов в Гайд-парке в Лондоне, 1 мая 1936 год.
12. Коммунистический марш
Шествие английских коммунистов в Лондоне, 1 мая 1936 год.
13. Коммунисты-демонстранты
Традиционная демонстрация в Лондоне, 20 сентября 1936 года.
14. После столкновений
Полиция разбирает баррикады, которые использовали коммунисты в столкновении, 4 октября 1936 год.
15. Арест демонстрантки
Полицейские арестовывают демонстрантку во время столкновения между коммунистами и британскими фашистами.
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