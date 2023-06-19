Португалия: солнечный Алгарве или серых туч океан

Самая западная часть Европы — Португалия, страна яркого солнца, сильных ветров и яростных волн, страна отважных мореплавателей, веселых виноделов и просто интересных и доброжелательных людей.



Моё знакомство с Португалией началось с Лиссабона, города, который пережил землетрясение в 1755 году и в результате восстановления воплотил в себе смесь викторианской архитектуры и попытки создать новый современный мегаполис. Осень в городе контрастов заливала дождями, хмурила небо и скрывала лучи солнца. Страницы путеводителя красочной рекламой манили вернуться в лето. Я решил повернуть вслед за летом и продолжить знакомство с Португалией в ее южной части. В знаменитом курортами регионе Алгарве.









Километры дождя уходили с тучами на север, но холодный ветер и серое небо не позволяли насладиться красотой встречных прибрежных городов.



Сейтубал и Сесимбра встречали меня с ленивой безмятежностью. Одинокие туристы бродили по берегу океана в поиске памятного сувенира, служащие кафе и ресторанов с сонными приклеенными улыбками обещали накормить завтраком, как только откроются, но не раньше двенадцати. Машина на прокат, свобода движения, и свободные гигабайты на картах памяти. Фаро или Албуфейра? Почему-то Албуфейра. Небольшие чистые апартаменты, практически пустая гостиница, бассейн, улыбчивый хозяин, который только что вернулся из поездки в Москву, и которому очень хочется поделиться своими впечатлениями, настраивают на рабочий лад. Смотрю на часы, еще есть время до заката, пора поискать точки вечерней съёмки.



Албуфейра, не так давно бывший маленький рыбацкий городок, а сейчас один из известнейших курортов, обещал удивить своей особенной красотой.







Стаи уходящих на север туч, умыли за день белый город. Закатные лучи пообещали превратить его в розовую жемчужину, а рассвет сказал, обернись.







Удивительные по красоте скалистые обрывы, уходящие в океан, одинокие каменные гиганты, стаи птиц, кружащиеся над кромкой берега в надежде чем-нибудь поживится. Требуется только время понять и найти эту красоту.







Живописные обрывы заселили зажиточные португальцы. Поэтому выход к океану к точке съемки иногда превращается в экстремальное путешествие по скользящей сыпи мелкого песчаника и колючих растений, которые в минуту опасности могут послужить в качестве страховки.







Еще одно утро в Албуфейре. Мягкий свет пробивает серые тучи, открывает взору тихую бухту и спящие в ней рыбацкие лодки и кораблики.







Каменный мол тянется к рассвету на встречу солнцу…







Десять минут на машине по достаточно узкой и разбитой дороге, и взгляд останавливается на очередном природном чуде. Не зря в Португалии практически каждый пляж или выход к океану имеет собственное название, таким шедеврам действительно надо давать имена.







Закаты и рассветы, приливы и отливы. Поймать ускользающие краски и нарисовать картину.















Вечерний свет играет с воображением, поймаешь правильный ракурс и создашь фэнтезийный сюжет, где в тихой гавани, окруженной высокими стенами, дремлет сумеречный дракон.



















Холодное утро напоминает об осени, а ветер и тучи зовут за собой.







Между Фаро (столица Алгарве) и самой крайней юго-западной точкой Португалии, мысом Сан-Висенте, находятся пляжи, которые узкой полоской вьются между океаном и отвесной стеной прибрежных скал. Ширина и доступность пляжей часто зависят от капризов прилива и спокойствия океана. Известную пещеру Бенагил я смог наблюдать только сверху, так как запланированный тур 10 пещер за 2 часа шел в разрез с осенним настроением океана.







Экскурсионная тропа, позволяла иногда спуститься к берегу, сфотографировать очередную скульптуру работы воды и ветра, и совершить небольшой заплыв. Температура воды в конце октября делала заплыв быстрым и коротким.







Маяк мыса Сан-Висента — яркий кулон в цепочке золотых пляжей юга Португалии.







Пусть дневной свет делает его обычным и неинтересным, но как только ночь объявляет свои права, маяк оживает, и волшебный свет, споря с ветром, рассеивает тучи, а ты начинаешь ощущать его мощь, силу и надежду на спасение от грозных скал, которую он вселяет в сердца моряков.











Мыс Сан-Висенте — западная часть региона Алгарве, который заканчивается здесь скалистым берегом достигающим высоты до 70 м.











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