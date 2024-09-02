25 фотофактов, которые заставляют задуматься о бесконечности Вселенной

Бесконечная Вселенная.
Наша Вселенная настолько огромна, что масштаб не значит практически ничего. В конце концов, чем для человека отличается расстояние в шесть миллионов световых лет и в шесть миллиардов световых лет. Обывателю даже осознать такие расстояния сложно. Фотографии, собранные в нашем обзоре, позволят хотя бы на немного представить насколько огромна и бесконечна Вселенная.
25. Бесконечно малые шансы на столкновение
Вероятность того, что случайный атом водорода на Солнце столкнется с другим атомом водорода и при этом возникнет реакция ядерного синтеза - один раз на пять миллиардов лет. Но в ядре Солнца есть столько атомов водорода, что не стоит беспокоиться о том, что Солнце потухнет, по крайней мере, еще несколько миллиардов лет.
24. Галактический водоворот
Это поразительное изображение демонстрирует галактику Водоворот, которая находится в 30 миллионах световых лет от Земли. Яркие точки, вероятно, вызваны активными черными дырами.
23. Галактические руки
Вроде бы, галактика NGC 4258 является типичной спиральной галактикой. Однако, у нее есть любопытная особенность: два огромных спиральных рукава, состоящие из газа. Они выглядят как гигантские руки.
22. Гравитационное линзирование
Одна из самых необычных вещей, которую научились в последнее время делать астрономы, это использовать межзвездное вещество (такое, как звезды и темная материя) для наблюдения за очень отдаленными объектами. Это явление связано с отклонениями лучей света под влиянием сильных гравитационных полей, благодаря чему объекты визуально увеличиваются. Так люди смогли через скопление галактик Abell 1689 увидеть звезды в более чем 13 миллиардах световых лет от Земли.
21. Галактические полости
Когда черная дыра извергается (испускает ударные волны), то она с силой выталкивает газ наружу и создает массивные отверстия, известные как полости в окружающей ее галактике. Это видно на снимке галактики NGC 5813.
20. Млечный Путь
Оказывается, можно фактически увидеть нашу собственную галактику изнутри нее. На данном снимке прекрасно виден Млечный Путь с планетой Юпитер в виде яркого шара в центре.
19. Арка Млечного пути
Следующий снимок Галактики Млечный Путь был сделан в Чили. На нем по сути виден только маленький кусочек нашей галактики, видимый в ясной ночном небе.
18. Галактическое звездообразование
На этом изображении видно, как спиральная галактика переживает массивное звездообразование (или этап сотворения звезд). Вихри газа, вызываемые звездообразованием, по оценкам ученых, могут достигать 650 000 световых лет.
17. Сверкающее небо
Иногда космос больше похож на экстравагантное платье из фильма "Лак для волос", чем на свою истинную сущность - совокупность газа и пыли. Ярким примером подобного блеска является галактический кластер в Малом Магеллановом облаке.
16. Столпы Творения
Это, пожалуй, один из самых известных снимков, сделанных из космоса (благодаря космическому телескопу "Хаббл"). Столпы Творения — это огромные скопления межзвездного газа и пыли, из которого формируются звезды. Находятся они в туманности Орел
15. Туманность Ориона
Видимая без бинокля во время безоблачных ночей, туманность Ориона является одним из наиболее изученных образований в космосе. Благодаря ей ученые узнали о том, как формируются звезды и планеты. Чтобы найти это облако пыли и ионизированных газов, нужно смотреть к югу от пояса Ориона.
14. Выброс квазара
Этот квазар, известный как SDSS J1106, является самым энергичным из когда-либо обнаруженных. Квазары — сверхъяркие центры галактик, образующиеся вокруг гигантских черных дыр. После переработки материи, скопившейся, вокруг дыр, квазары выплескивают энергию в окружающее пространство. Сверхмощный выброс SDSS J1106 (в 100 раз больше излучения всего Млечного пути) произошел на расстоянии около 1000 световых лет от Земли.
13. Плазменные струи
Это не фото, а изображение художника, на котором показаны плазменные струи, бьющие от сверхмассивной черной дыры в центре галактики. Вызываются эти струи из-за выброса энергии из черной дыры.
12. "Хвост" из газа в два раза шире Млечного Пути
Поток горячего газа в скоплении галактик Цвикки 8338 выглядит как хвост, который видно его только в рентгеновском спектре. Хотя на фото это кажется ничем не выдающимся, на самом деле этот газовый "хвост" в два раза шире нашей Галактики Млечный Путь.
11. IDCS 1426
Гигантское галактическое скопление IDCS 1426 было обнаружено только в 2012 году. В его центре находится видимая сине-белая область газа. Находится IDCS 1426 в 10 миллиардах световых лет от Земли, а его масса составляет около 500 трлн масс Солнца.
10. Messier 60
Яркое пятно в центре данного изображения - Messier 60, эллиптическая галактика с черной дырой в центре. Гигантская черная дыра этой галактики весит в 4,5 миллиарда раз больше Солнца, что делает его одной из самых массивных черных дыр, о которых известно людям.
9. Окрестности Солнечной системы
Поскольку в Млечном Пути есть около одного триллиона звезд, он является довольно большой галактикой. На данном изображении показаны некоторые из соседних звезд в районе Солнечной системы.
8. Бледно-голубая точка
В центре крайней правой коричневой лини можно увидеть бледно-голубую точку. Это наша Земля, точнее то, как ее видно с расстояния 6,5 миллиардов километров.
7. Одинокая галактика
Большинство людей думают о космосе, как о нескончаемом пространстве, объекты в котором расположены далеко друг от друга. И хотя это верно в большинстве случаев, большинство межзвездного вещества, по крайней мере, находится вблизи другого межзвездного вещества. Исключением является галактика NGC 6503, которая находится в в части Вселенной, свободной от звезд и материи на расстоянии около 150 миллионов световых лет.
6. Взрывающаяся звезда
С первого взгляда, это выглядит, как взрыв обычного фейерверка. На самом деле, это взрыв звезды GK Персея.
5. Происхождение комет
Большинство комет, попадающих внутрь солнечной системы, вероятно, прилетают их облака Оорта: гигантской области, в которой в космосе плавают триллионы кусков твердых ледяных объектов, находящейся за границей Солнечной системы. Гравитационное взаимодействие Млечного Пути и проходящих мимо звезд, как полагают, "вырывает" ледяные объекты из облака Оорта, "зашвыривая" их во внутреннюю часть Солнечной системы.
4. Относительно небольшая выработка энергии Солнцем
Только ядро Солнца в 25 раз больше, чем на Земле. И оно горит при температуре в 16 миллионов ° C. Несмотря на подобный размер и температуру, оно вырабатывает столько энергии на кубический метр, как электрическая лампочка.
3. Завод по имени Солнце
Каждую секунду наше Солнце сжигает около 620 миллионов тонн водорода. В результате вырабатывается 616 миллионов тонн гелия, три миллиона тонн энергии (тепла, света и т.д.) и один миллион тонн заряженных частиц, таких как протоны и электроны.
2. Сверхмассивные черные дыры
Сверхмассивные черные дыры являются самым крупным известным типом черных дыр. Их масса может быть во много миллиардов раз больше массы Солнца. Черные дыры находятся в центре почти всех массивных галактик, не исключением является и Млечный путь, в центре которого есть сверхмассивная черная дыра Стрелец А *.
1. Черная дыра весом до 5000 Солнц
Несмотря на размер нашего Солнца, масса даже "обычных" небольших черных дыр (в том числе, та, которая находится в центре галактики Messier 82) в 200-5000 раз больше массы Солнца.
