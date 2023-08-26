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Этот фотограф снимает любовь как она есть

Румынский фотограф Наталья Миндру показывает нам настоящую любовь. Ту чувственность, страсть, что живет в людях, неспособных существовать друг без друга. В работах Натальи ощущается что-то магнетическое и притягательное. Такой эффект, признается Наталья, достигается за счет эмоций влюбленных: их улыбок, объятий, поцелуев.

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

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