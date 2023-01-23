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Восстановление исторического дома в Италии

Восстановление исторического дома в Италии

Исторический дом в сельской местности Италии был восстановлен и адаптирован под современные нужды усилиями строительной фирмы Boselli Roberto. Оригинальные деревянные балки дизайнерской резиденции рассказывают её мифы и легенды, предлагая совершить путешествие в прошлое.

Но стильный декор от компании Carnet per Abitare тут же возвращает в настоящее. Здание старой фермы в районе города Кремона обрело красивое и функциональное решение, отделка выполнена из самых качественных материалов, а мебель подобрана по принципу: лучше меньше, но лучше. Игру контрастов обеспечивают элементы декора, среди которых примечательны современные бетонные светильники, старинный шкаф, антикварный ковёр, необычный деревянный столик. Кухня выполнена в индустриальном стиле.

Фотографии: Michele NotarangeloAndrea Rinaldi

Восстановление исторического дома в Италии

Восстановление исторического дома в Италии

Восстановление исторического дома в Италии

Восстановление исторического дома в Италии

Восстановление исторического дома в Италии

Восстановление исторического дома в Италии

Восстановление исторического дома в Италии

Восстановление исторического дома в Италии

Восстановление исторического дома в Италии

Восстановление исторического дома в Италии

Восстановление исторического дома в Италии

Восстановление исторического дома в Италии

Восстановление исторического дома в Италии

Восстановление исторического дома в Италии

Восстановление исторического дома в Италии

Восстановление исторического дома в Италии

Восстановление исторического дома в Италии

Восстановление исторического дома в Италии

Восстановление исторического дома в Италии

Восстановление исторического дома в Италии

Восстановление исторического дома в Италии

Восстановление исторического дома в Италии

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