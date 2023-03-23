Картофельная соломка по-китайски: блюдо для тех, кому надоело пюре и жареная картошка

Жареная картошка – максимально простое и в то же время очень вкусное блюдо. Однако, именно эта «незатейливость» очень быстро приедается. К счастью, существует большое количество разнообразных рецептов. Сегодня познакомимся со способом приготовления «китайской картофельной соломки».
Чистим и режем картофель соломкой. /Фото: youtube.com.
Что понадобится: картофель крупный - 2 штуки, чеснок - 4 зубчика, красный и зеленый перец, красный перец чили, зеленый лук - 5 стручков, уксус, соль, сахар, имбирь свежий, черный молотый перец.
Моем и чистим картофель, после чего кладем его на доску и при помощи острого ножа начинаем нарезать настолько мелкой соломкой, насколько это будет возможным. Готовая нарезка тщательнейшим образом промывается в проточной воде с целью удаления крахмала, после чего соломка кладется в кастрюлю и заливается холодной водой.
Промываем картофель. /Фото: youtube.com.
В кастрюлю с водой и картошкой добавляем 3 столовые ложки уксуса. Оставляем настаиваться на 20 минут. Между тем соломкой нарезаем корень имбиря, чеснок дольками, крошим лук. Режем на соломку перцы, предварительно удалив внутренние части. Через 20 минут извлекаем картофель из воды при помощи дуршлага. Кипятим новую чистую воду. Как только вода вскипит, забрасываем в нее картофельную соломку на 30 секунд, вновь извлекаем и просушиваем.
Ошпариваем картофель. /Фото: youtube.com.
Льем на сковороду растительное масло и выкладываем имбирь. Пассеруем его на протяжении 1 минуты, после чего снимаем со сковороды. То же самое делаем с перцем чили и чесноком. Последний жарится до появления золотистой корки. Засыпаем сверху лук и перемешиваем ингредиенты. Теперь выкладываем картофель. Через 1-2 минуты кладем сверху болгарский перец, высыпаем соль, сахар и остальные приправы.
Картошка жарится на максимальном огне 5-7 минут, постоянно помешивать.
Жарим картофель. /Фото: youtube.com.
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