5 обыденных вещей в автомобиле, которые отпугнут любую девушку

Пожалуй, каждый мужчина за рулем хотел бы пригласить Меган Фокс в свою машину.

1. Внешний вид

В этот повидавший виды Ford Focus сядет не каждая красавица.

Это наклейка или стильное решение проблемы – не важно, выглядит одинаково уродливо.

2. Размер

Ford F-650 – самый большой серийный внедорожник в мире.

3. Цвет

Розовый – не лучший цвет для «мужского» автомобиля.

4. Удобство и комфорт в салоне

В этом салоне лучше прибраться.

5. Прочее

Шутка, которую оценит не каждая женщина.

А этот юмор точно не понравится любой девушке.