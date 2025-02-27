Советы, благодаря которым можно сдать квартиру в аренду гораздо дороже

Сдача квартиры в аренду – ответственный момент, включающий в себя не только правильно оформленные документы и заранее убранные комнаты, а и множество различных нюансов, играющих далеко не последнюю роль при встрече с потенциальными квартиросъёмщиками.







Рассказываем, как не продешевить в столь непростом вопросе и удержать арендаторов надолго.

Первое правило: чистота – залог успеха

Второе правило: освещение

Третье правило: многофункциональная мебель

Четвёртое правило: правильно подобранный текстиль

Пятое правило: элементы декора

Шестое правило: приведите в порядок санузел

Седьмое правило: наведите марафет на кухне

Восьмое правило: вдохните в помещение жизнь с помощью растений

Перед сдачей квартиры в аренду, наведите порядок.Как бы забавно это не звучало, но человек любит глазами и чем привлекательнее картинка, тем больше шансов получить одобрение. Работает подобный трюк и в случае с квартирой. Первое, что бросается в глаза – обстановка. Ведь чистое и правильно организованное пространство – залог спокойствия, умиротворения, комфорта, продуктивности и хорошего настроения. Даже есть жильё выглядит скоромно, но при этом сияет свежестью и чистотой, шансы сдать его в пару раз дороже автоматически повышаются, поскольку это говорит как о чистоплотности хозяев, так и о том, что они с уважением относятся к окружающим.У чистой квартиры всегда больше шансов.Поэтому, перед тем как пригласить квартиросъёмщика на «смотрины» проведите генеральную уборку (по возможности наймите клининг), если же финансы не позволяют нанять специалистов, займитесь уборкой самостоятельно. Обязательно уделите особое внимание дверным ручкам, розеткам, выключателям, сантехнике, зеркалам и всем зеркальным\стеклянным поверхностям. Смахните пыль со светильников, карнизов, плинтусов и т.д. Также позаботьтесь о том, чтобы в квартире приятно пахло, помимо проветривания, поставьте аромадиффузор с лёгким ненавязчивым ароматом, который с первых же секунд подарит ощущение умиротворения и уюта.Добавьте дополнительное освещение.Свет – то, без чего практически не обойтись. Поэтому правильно подобранное освещение играет решающую роль, поскольку именно оно создаёт максимально комфортную и уютную обстановку, располагающую людей к себе. Добиться желаемого результата можно с помощью оригинальных светильников, бра, торшеров или светодиодных лент. Главное правильно их разместить, а также подобрать те, где можно регулировать оттенки и яркость. Чем больше у осветительных приборов будет различных режимом, тем интереснее можно обыграть помещение.Выбирайте оригинальные осветительные приборы.Особенно это касается зон отдыха, ванной комнаты и кухни, где зачастую необходимо больше\меньше света, чем обычно в зависимости от времени суток и погоды за окном. Выбирайте стильные, современные, лаконичные модели из натуральных материалов, которые отлично впишутся даже в самый простенки интерьер, сделав его более оригинальным и визуально интересным.Многофункциональная мебель также сыграет на руку.Многофункциональная мебель – залог комфорта, независимо от того, сколько квадратных метров квартира. Это может быть как диван или кровать с дополнительными отсеками для хранения различных вещей, так и угловой шкаф, занимающий гораздо меньше места, нежели обычный. Впрочем, это могут быть и столы, стулья, пуфы, полки и этажерки-трансформеры, которые при желании складываются и раскладываются, позволяя сэкономить пространство, при этом вмещая всё необходимое. Такая мебель идеально подойдёт как для спальни, так и кухни и ванной комнаты. Поэтому позаботитесь о том, чтобы в квартире было где развернуться, но при этом и всё вместить.Обновите текстиль в квартире.Самый бюджетный и достаточно эффективный способ обновить интерьер – купить новый текстиль. Это могут быть как шторы, так и накидки на диван, скатерти, салфетки, наволочки на декоративные подушки и даже полотенца (кухонные и банные). Любые текстильные мелочи добавляют помещению уюта и тепла, делая его гораздо комфортнее. Таким образом создаётся ощущение спокойствия и умиротворения, все переживания и душевные терзания уходят на второй план, поэтому, пара новых занавесок или прикроватный коврик – гарантия того, что комната станет визуально интересней и современней.Добавьте оригинальные элементы декора в интерьер.Декор – ещё один вполне бюджетный вариант разбавить и преобразить интерьер. Совсем необязательно покупать дорогие вазы, статуэтки, картины, свечи и прочее. Всё это можно купить по доступной цене на распродажах или в масс-маркетах. Как правило, в таких магазин предоставлен огромный выбор различного декора для дома, среди которого каждый желающий сможет подобрать что-то подходящее для себя. Выбирайте современные, простые, лаконичные, но при этом оригинальные вещи желательно выдержанные в одном стиле и цветовой гамме, чтобы они максимально гармонично вписались в общую картину, но при необходимости играли акцентную роль. Не перегружайте квартиру мелкими деталями, выберите пару подходящих вариантов и украсьте ими комнаты.Приведите ванную комнату и санузел в порядок.Ванная комната и санузел — это первое, на что обращают внимание посторонние люди, поскольку и то, и другое —- главный показатель того, насколько в целом опрятно выглядит квартира. Совсем необязательно менять сантехнику, достаточно привести её в порядок (тщательно вымыть и освежить). Хорошенько пройдитесь моющими средствами по унитазу, смесителям, плитке и швами между ней. Если есть застаревшие пятна, налёт или намёк на плесень – обязательно удалите все загрязнения и обработайте поверхности специальными дезинфицирующими растворами, препятствующими появлению грибка. Протрите зеркало (при желании и возможности замените его на более новое и современно, например, с лед-подсветкой).Уделите особое внимание сантехнике и зеркалам, а также плитке и швам.Также уберите всё лишнее с полок или полностью освободите их. Не забудьте облагородить и полотенцесушитель. Если на нём облупилась краска, то зачистите и перекрасьте (это займёт на так уж много времени, зато результат будет гораздо лучше и привлекательнее). Если же полотенцесушитель металлический, тщательно протрите его, чтобы не было налёта и разводов. По желанию можете добавить пару вазонов с растениями, органайзеры для мыла и шампуней, а также пару полотенец на первое время для новых жильцов, пока люди не обустроятся. Подобного рода мелочи не только привлекают внимание, а и располагают.Кухня — душа любой квартиры.Если ванная комната – это сердце дома, то кухня – его душа. Это то самое место, где многие хозяйки больше всего проводят времени и дело не только в готовке, а и в наслаждении чашечкой кофе, вкусным завтраком или лёгким ужиным, а также приятными посиделками в кругу семьи и друзей. Поэтому очень важно, чтобы на кухне было максимально комфортно и уютно. Даже самый скромный и устаревший интерьер можно обновить при помощи современных материалов (самоклеящаяся плёнка, накладные панели и т.д.). Важно подобрать такой вариант, который прекрасно впишется в общую картину, но при этом будет шагать в ногу со временем. Обратите внимание на популярные цвета и оттенки, и исходя из трендов, приступайте к преображению. Разбавьте помещение интересными деталями, добавьте пару полезных мелочей (например, баночки для специй или круп в едином стели, органайзеры для чая и кофе, текстильные изделия или попросту симпатичные бумажные салфетки в каком-нибудь милом контейнере).Создайте максимально комфортную и уютную обстановку на кухне.Но главное правило – всё должно сиять чистой. В первую очередь это касается мойки, плиты, кафеля и холодильника. Выбросьте всё лишнее (старые мочалки, тряпки, мыльницы и бутылки из-под моющих средств). Освободите все шкафы и полки в холодильнике (и обязательно разморозьте его). По возможности замените ручки на шкафчиках на более оригинальные и современны, а также добавьте пару осветительных приборов в рабочей и обеденной зоне.Разбавьте интерьер неприхотливыми в уходе растениями.Растения – ещё один способ преобразить интерьер. Выберите пару простых в уходе, но при этом полезных и оригинальных растений, и разместите их в квартире. Например, в гостиной, спальне и на кухне. Цветы не только поднимают настроение, а и дарят спокойствие и умиротворение. Подберите оригинальные вазоны, которые станут главной акцентной деталью и дополнят общую картину. Так что обязательно воспользуйтесь этим советом и положительный результат точно не заставит себя долго ждать.