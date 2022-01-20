Как избавиться от неприятных запахов на руках: 10 способов, подсмотренных у шеф-поваров

Как избавиться от неприятного запаха на посуде и коже после готовки.

1. Мойте руки и посуду только в холодной воде

Устраняем неприятные запахи после готовки: холодная вода.

2. Используйте «нержавейку»

Устраняем неприятные запахи после готовки: мыло из нержавейки.

3. Лимонный сок против запаха рыбы и чеснока

Устраняем неприятные запахи после готовки: лимонный сок.

4. Помойте руки с зубной пастой

Устраняем неприятные запахи после готовки: зубная паста.

5. Потрите в руках кофейные зёрна

Устраняем неприятные запахи после готовки: кофе.

6. Листья петрушки тоже сгодятся

Устраняем неприятные запахи после готовки: петрушка.

7. Соль

Устраняем неприятные запахи после готовки: соль.

8. Сода

Устраняем неприятные запахи после готовки: сода.

9. Лучше работать на профилактику

Устраняем неприятные запахи после готовки: перчатки.

10. А если нет перчаток…

Устраняем неприятные запахи после готовки: оливковое масло.