Как избавиться от неприятных запахов на руках: 10 способов, подсмотренных у шеф-поваров

Как избавиться от неприятного запаха на посуде и коже после готовки.
Нежнейший рыбный стейк, соленая селёдочка или домашний соус из чеснока – от одной только мысли об этих вкусностях слюноотделение выходит из-под контроля. У всех этих блюд есть единственный недостаток: после их приготовления придётся долго драить посуду. И ещё дольше – руки. Ведь запах так и въедается. Но так было раньше. А теперь у вас в арсенале есть 10 хитростей, как быстро нейтрализовать любой неприятный амбре. Ими пользуются даже в лучших ресторанах!
Хочешь вкусно готовить – не бойся запачкать руки. Тем более что отмыть их не так уж сложно. По крайне мере, если вооружиться «анти-ароматными» лайфхаками от профессионалов кухни.
1. Мойте руки и посуду только в холодной воде
Устраняем неприятные запахи после готовки: холодная вода.
После работы с «ароматными» ингредиентами, разумеется. В горячей воде жиры, масла и прочие пахучие субстанции только активизируются. А холодная их сковывает и закрывает поры кожи. Так что шансы решить проблему быстро и без танцев с бубном возрастают в разы.
2. Используйте «нержавейку»
Устраняем неприятные запахи после готовки: мыло из нержавейки.
Так называемое «мыло из нержавейки» – полезная штука против неприятных запахов, которую используют миллионы людей. Забавно, что при всей своей бытовой эффективности, нет ни одного научного доказательства, почему и как это работает. Что вовсе не мешает дать ему шанс.
3. Лимонный сок против запаха рыбы и чеснока
Устраняем неприятные запахи после готовки: лимонный сок.
Кислота, содержащаяся в лимонном соке, эффективно нейтрализует неприятный запах. Просто потрите свежесрезанную дольку в ладонях или обработайте ей же кухонную поверхность, а после ополосните холодной водой.
4. Помойте руки с зубной пастой
Устраняем неприятные запахи после готовки: зубная паста.
Но непременно мятной. Здесь сработает не просто нейтрализация одного запаха другим, но и антибактериальные свойства. Что и нужно в данном случае.
5. Потрите в руках кофейные зёрна
Устраняем неприятные запахи после готовки: кофе.
Они, кстати, еще и дыхание освежают. Особенно на утро после бурных возлияний. Но это уже совсем другая история.
6. Листья петрушки тоже сгодятся
Устраняем неприятные запахи после готовки: петрушка.
Их нужно хорошенько растереть в руках. Удобно, ведь во время готовки петрушка наверняка уже будет на столе.
7. Соль
Устраняем неприятные запахи после готовки: соль.
Чтобы вывести неприятный запах с деревянной разделочной доски, посыпьте её солью и оставьте минут на 20. За это время кристаллы соли впитают все ароматы, и останется только помыть доску, как обычно.
8. Сода
Устраняем неприятные запахи после готовки: сода.
А вот соду лучше смешать с чистящим средством, чтобы получить пасту наподобие скраба. Это средство не только устранит неприятный запах, но и хорошо очистит мелкие загрязнения.
9. Лучше работать на профилактику
Устраняем неприятные запахи после готовки: перчатки.
А для этого заниматься нарезкой особо пахучих субстанций в тонких латексных перчатках. Так никакой запах не пристанет к коже. Звучит немного «чересчур», но именно так работают на многих профессиональных кухнях.
10. А если нет перчаток…
Устраняем неприятные запахи после готовки: оливковое масло.
… то можно смазать руки и разделочную доску оливковым маслом. Оно действует, как защитный экран. Хотя, что отмывать проще, острый запах или жирное масло, тот ещё вопрос.
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