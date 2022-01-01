5 принципов в воспитании современных детей, от которых бы упали в обморок мамочки 30 лет назад

Меняются времена, а с ними и нравы. А ещё принципы воспитания малышей.

Некоторые реалии родительства, которые повсеместны сейчас, вызвали бы бурную реакцию 20-30 лет назад как нечто из рук вон выходящее.

Давайте разберёмся, что это.

1. Никакого пеленания

Пеленание - это рабство.

Тугое пеленание младенцев считалось дикостью и 50 лет назад на Западе. Даже ходили шутки, что СССР - настолько тоталитарная страна, что там даже младенцам запрещается своевольничать в виде... движений конечностями. Традиция пеленать детей противоречит замыслу природы. Посудите сами: в утробе матери ребенок все время шевелит конечностями, сосет палец, берет себя рукой за ногу, чешется. После рождения для младенца огромный стресс лишиться радости свободы движений. Многие советские мамочки рассказывают: когда младенец посте длительных стараний из пеленания доставал свою ручку и видел ее перед лицом, он... пугался и плакал. Младенец должен быть свободен и одет, как все мы, чтобы гармонично развиваться и не нарваться на умственную отсталость.

Но это далеко не единственный риск, рождённый тугим пеленанием. Тугое пеленание младенцев провоцирует возникновение проблем с тазобедренными суставами у младенцев, как сообщают британские ученые, сообщил портал.

2. На ручки... МОЖНО

По данным медиков, среди детей, которых матери туго пеленают, количество малышей с диагнозом «дисплазия тазобедренного сустава» выше. По словам хирурга из Госпиталя Саутгемптона Николаса Кларка, у ребенка, лишенного возможности пошевелить ручками и ножками, повышается риск травмы таза.

Можно!

«Не приучай к рукам!!! Несамостоятельным будет!!!» - какая молодая мать не слышала этих слов 20 лет назад. А между тем может ли для младенца быть что-то более естественным, чем находиться в объятьях своих мамы или папы? Давать ребенку теплоту и любовь, когда он больше всего в этом нуждается, означает сформировать у ребенка - будущего человека - базовое чувство безопасности. Не хотим нагнетать, но из детей, которых не брали на ручки, чаще всего вырастают преступники и люди с серьезными отклонениями психики. Самые частые диагнозы у людей, которых в детстве не брали на ручки, - паническое расстройство, неврозы, тревожное расстройство, аутизм.

3. Кенгуру во сто крат круче коляски

Кенгуру это спасение.

Плюсы кенгуру очевидны: там, где коляска не пройдет, и автокресло не сгодится, малыш на маме проползет, и ничего с ним не случится. Кенгуру дарит вам пару свободных рук, причем носить ребенка в кенгуру гораздо легче, чем на руках. Кенгуру также выручит, когда ребенок капризничает или нездоров: сразу же можно оказать малышу первую помощь. Опять же, можно иметь целую коллекцию кенгуру разных расцветок, подходящих к вашим глазам, куртке, майке, и специальный кенгуру для папы.

4. Новорожденного МОЖНО держать вверх головой

Новорожденный может быть, как мы.

Ранее считалось, что ни в коем случае нельзя держать новорожденного младенца головой вверх. Это миф. С первых дней жизни можно держать малыша прижатым полностью к себе и мягко придерживая головку, прижимая её к своей груди, шее.

5. Ребенок МОЖЕТ спать с родителями

Почему нет?

Раньше считалось, что ребенок должен спать исключительно в отдельной кроватке. «Ты уже взрослый, привыкай спать один», - говорили родители прошлого. Современные педиатры и большинство психологов утверждают, что решать, где и как будет спать ребенок, могут только родители ребенка. И если они решили, что удобнее всем спать в одной кровати, значит, так тому и быть. Ребенок ведет себя спокойнее, не надо вставать из-за каждого крика. Это вполне подходит для первого года жизни ребенка. Но только нужно, чтобы оба родителя были не против. Папа и мама отлично спят и быстро засыпают, даже если малыш спит с ними? Тогда почему нет?!

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