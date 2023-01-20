Почему супруга младшего брата леди Ди уверена, что лучше всего быть третьей женой

За личной жизнью принцессы Дианы следили очень пристально с того самого момента, как она стала невестой принца Чарльза. Её родственники при этом оставались за кадром светской хроники, хотя их судьбы казались не менее драматичными. Её младший брат Чарльз Спенсер пережил немало потрясений прежде чем смог обрести своё личное счастье. От двух прежних браков у него осталось шестеро детей, а его нынешняя супруга Карен Гордон уверяет: быть третьей женой – это самое лучшее для женщины.
Блестящая карьера
Чарльз и Диана Спенсер в детстве.
Младший сын виконта и виконтессы Элторп (именно эти титулы носили мать и отец мальчика в момент его рождения) появился на свет в 1964 году и стал последним ребёнком в семье. Рос он с тремя сёстрами, так как его брат Джон, родившийся в 1960-м году, не прожил и нескольких часов. Крестной мамой Чарльза стала сама королева Великобритании, а его положение в семье всегда было особенным. Ведь именно ему предстояло унаследовать титул. Из всех трёх сестёр Чарльз был наиболее близок с Дианой, так как у них была совсем небольшая разница в возрасте (всего 3 года), да и интересы во многом совпадали.
Чарльз и Диана Спенсер были очень привязаны друг к другу.
Чарльз после получения среднего образования изучал современную историю в Итоне, а затем начал строить собственную карьеру. В 1986 году он стал корреспондентом NBC News, работал для утренней программы Today и Nightly News. При его непосредственном участии создавался 12-серийный документальный сериал «Великие дома мира» для NBC Super. Чарльз Спенсер так же сотрудничал со множеством изданий, стал автором ряда книг, в которых он анализирует британскую историю. В числе его произведений два бестселлера Sunday Times: «Бленхайм: битва за Европу» и «Принц Руперт: Последний кавалер».
Если карьера Чарльза Спенсера с самого начала складывалась вполне успешно, то в личной жизни младшему брату леди Ди долго не удавалось найти своё настоящее счастье.
Два развода
Чарльз Спенсер и Кэтрин Виктория Локвуд.
Впервые Чарльз Спенсер женился в 1989 году на британской фотомодели Кэтрин Виктории Локвуд. Это была шикарная свадьба. Венчание проходило в церкви Святой Марии в Грейт Брингтоне. Среди приглашенных был Дариус Гуппи, лучший друг графа. Подружками невесты были Эмили МакКоркодейл и Элеонор Феллоуз, племянницы Чарльза, а мальчиками-пажами — принц Гарри и достопочтенный Александр Феллоуз (сын лорда и леди Феллоуз).
Супруги стали родителями четверых детей, однако от развода это их не спасло. В 1995 году они всей семьёй переехали в Кейптаун (ЮАР), откуда Чарльз вернулся спустя два года в Англию уже свободным от уз брака. Бракоразводный процесс был довольно громким и сопровождался взаимными обвинениями. Чарльз Спенсер, по его словам, просто не мог больше мириться с изменами своей красавицы-супруги, тем более, что она стала злоупотреблять запрещёнными веществами. Впрочем, Виктория Локвуд в долгу не осталась и заявила на весь мир: её муж вовсе не является образцом верности, да и сдерживать свои эмоции не умеет, ибо не раз поднимал на неё руку.
Чарльз Спенсер и Кэролайн Фрейд.
Во второй раз Чарльз Спенсер женился в 2001 году. Его избранницей стала Кэролайн Фрейд, бывшая жена Мэтью Фрейда, главы международной компании Freud Communications в Соединенном Королевстве. Этот брак просуществовал меньше шести лет. Супруги успели обзавестись двумя детьми, а вот сохранить семью так и не смогли.
Счастливая цифра
Чарльз Спенсер и Карен Гордон.
На протяжении нескольких лет Чарльз Спенсер наслаждался свободой, но после всё же согласился сходить на свидание. Это случилось после того, как бывший коллега сообщил ему, будто нашёл для него идеальную женщину. Это оказалась Карен Гордон (урожденная Карен Вильнев). За её плечами уже был брак с продюсером Марком Гордоном, после которого осталось двое детей. И она на самом деле оказалась идеальной женой для Чарльза Спенсера.
В июне 2011 года в Элторпе, семейном поместье Спенсеров в Нортгемптоншире, Чарльз Спенсер сочетался браком с Карен Гордон, а в июле 2012 у них родилась дочь Шарлотта. Кажется, супруги на самом деле счастливы, по крайней мере, ни у одного из них не возникает желания проводить время вдали от дома.
Чарльз Спенсер и Карен Гордон.
Когда Карен задают вопрос о том, не сложно ли быть третьей женой, она лишь смеётся. Официально она состояла в браке лишь раз, но уверяет, будто успела побывать в роли и первой, и второй жены. И она точно знает: для женщины лучше всего стать третьей. Мужчины к моменту третьего бракосочетания успевают остепениться, сделать выводы из собственных ошибок и оказываются охвачены желанием сохранить свой третий брак. По крайней мере, именно так она чувствует.
Чарльз Спенсер и Карен Гордон.
По её мнению, Чарльз стал идеальным мужем и отцом их дочери. Поначалу Карен беспокоилась о том, как сложатся её отношения с детьми Чарльза от первых двух браков, однако со временем поняла: она вовсе не должна их воспитывать. Её задача сделать так, чтобы всем детям, и Чарльза, и её, было комфортно в их общем доме. Они должны всегда чувствовать себя желанными гостями. Она никогда не делает им замечания и, если вдруг её что-то не устраивает, она обращается к мужу с просьбой урегулировать этот вопрос.
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