Вера, Надежда, Любовь в работах немецкого фотографа

“Вера, Надежда, Любовь” – это название серии снимков немецкого фотографа Carsten Witte. По словам автора, это очень личный проект, который для нее особенно важен. Она снимала любящие пары всех возрастов и рас, главное сходство между ними было невероятное чувство, которое каждый из них ощущал к своему партнеру.















































































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