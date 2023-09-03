Жизнь намного интереснее любого вымысла

Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно, и иногда об этом просто невозможно молчать. Поэтому cуществует даже специальный проект, который помогает людям анонимно делиться своими откровениями.
Истории встречаются разные: радостные и грустные, злые и добрые. Но нас вдохновляют рассказы о том, что сделало жизнь их авторов счастливее и веселее. Именно такие откровения собраны в этой статье.
О добре
Около магазина стоял пожилой мужчина, по виду — бомж, но явно не алкоголик. Предлагал мамам посторожить коляску, можно даже с ребенком. Через какое-то время пропал. Увидел я его уже отмытым, хорошо одетым, гуляющим с малышом в коляске. Молодая семья взяла его к себе за няньку и дедушку. Если был человеком, то им и останешься, даже если жизнь с тобой обошлась не очень.
Знаете, что такое добро? Это когда у вас умирает котик, и нет денег оплатить его лечение, а доктор в ветеринарной клинике делает ему операцию бесплатно. Сейчас коту уже 5 лет. Спасибо доктору.
Шла по улице и увидела, как ребенок ждет маму у магазина. Мальчик играет в машинки. А мимо идет парень. Крутой такой. Мальчик подходит к парню с просьбой поиграть. И тут происходит чудо. Вся суровость с лица парня уходит. Появляется такая милая улыбка. Он садится на корточки и начинает играть (катать машинку с характерными брум-бум-бум-би-би). Мать мальчика возвращается, парень встает и уходит, улыбнувшись.
Сегодня ехала на автобусе на очень важное собеседование. Путь мой пролегал через центральный рынок, где, естественно, мы стоим до победного и собираем народ. А я дико опаздывала! Подошла к водителю, объяснила ситуацию, думала и слушать не станет. А он лишь понимающе кивнул и «втопил», как Шумахер. На собеседование я все-таки успела. Спасибо тебе, добрый человек! Мир не без хороших людей.
О провалах и странностях
Мой муж — мастер дарить подарки. Янтарные бусы, горнолыжный костюм 48 размера (я ношу 40-й), эпилятор, губная гармошка, сковорода, лифчик для кормления. Но, когда его мама подарила мне тонометр на 25-летие, я все поняла. Гены — они такие.
Знакомая назвала кота Салазар. Бабушка со словами «Я это имя все равно не запомню» зовет его Санузел.
Сегодня мне пришла эсэмэска (наконец-то!) с текстом типа: «Мам, я сбил человека, срочно нужны деньги». Наконец я исполнил свою давнюю мечту — написал: «Прячь труп и смывайся!». Через 15 минут пришел ответ: «Баян».
Купила диск с аэробикой — заниматься дома под телевизор. Решила посмотреть, какие там упражнения. Чтобы нескучно было смотреть, налила кофе, бутербродик сделала, сижу на диване, пью. Тетка в телевизоре ногой машет — и раз, и два, и три. Проходит мимо сын, внимательно так посмотрел и без тени улыбки: «Занимаешься?»
Сегодня, ребята, я открою вам глаза и разрешу вопрос, который так долго волновал ваши умы. Внутренний голос картавых людей ТОЖЕ КАРТАВИТ!
О семье
Мама в аптеке попросила капли в нос для ребенка. На вопрос, сколько лет ребенку, невозмутимо ответила: «25». Очередь лежала.
2 года назад лежала в больнице с доченькой. К нам в палату перевели четырехлетнего малыша, который чудом остался жив после страшной аварии. Как потом выяснилось, его мама и тетя погибли, родственников больше у него не было. Посоветовавшись с мужем, мы решили его усыновить. Он очень долго плакал, скучал по маме и холодно относился к нам. А сегодня он впервые назвал меня мамой. Сижу реву и не могу остановиться. Вот оно счастье.
Мой папа — бизнесмен. Всегда одет с иголочки, дорогие костюмы, часы… На работе все коллеги сходят с ума по его одеколону и просят сказать название, а он ни в какую. Все потому, что каждое утро он брызгается духами младшего брата «Человек-паук». Это наш с ним маленький секрет.
Ходила с подругами по магазинам и взяла брата маленького (5 лет). Ходили мы часа полтора и вот заходим уже в последний магазин, магазин нижнего белья. И мой брат решил выпендриться и вздохнул со словами: «Как же мне надоели эти магазины». Тут к нему поворачивается парень лет 25 и говорит: «Малыш, как же я тебя понимаю». Весь магазин просто валялся со смеху.
О любви
Работаю водителем на фирме. Машину вечером ставлю и хожу пешком. Утром за ней снова пешком. Каждое утро по пути на работу вижу пожилого дворника. Усердно чистит снег и долбит асфальт от корки снега. Сегодня с утра увидел, что он отбил корки снега и выдолбил огромное сердце. До этого дня всегда молча проходил мимо него, встречаясь взглядом. Сегодня же он мне сказал, улыбаясь: «Любовь, что поделаешь». Оказывается сверху, с 3-го этажа, на все это смотрела его супруга.
Мне 32. Не продали мартини в магазине (паспорт не взяла). Муж кричал через весь зал: «Да продайте дочке моей, все хорошо».
Недавно родила дочку. Когда она сильно кричит, мой кот подбегает к ней, начинает беспокойно мяукать и тереться мне об ноги во время баюканья. Носит малютке свои игрушки, терпит выдранные клоки шерсти, не спит с нами ночами. Ходит весь измотанный и бежит на каждый детский плач, будто бы сам недавно стал родителем.
Живу на втором этаже. Стою, значит, вечером на балконе, а на улице любимый гуляет с собакой и, увидев меня, начинает кричать: «Милая, выходи за меня замуж!» Прохожие переглядываются с улыбками, ждут моей реакции, а я стою и не знаю, что ответить, потому что мы давно женаты, просто муж у меня великий шутник.
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