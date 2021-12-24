10 вещей, которые точно превратят очаровательную женщину в старую мымру

Не родись красивой, но стиль блюди!
Какая женщина не хочет быть всегда молодой и выглядеть красиво? Вопрос риторический, конечно же, каждая. Но если в 20 и 30 лет это дается легко, то после 40 приходится прикладывать значительные усилия, чтобы поддерживать привлекательную форму. Усугубляет ситуацию и то, что очень много дам, к сожалению, совсем не умеют правильно и стильно одеваться, стараются молодиться, что очень сильно портит облик даже самой шикарной женщины.
1. Наряды землистого и болотного цветов
Землистые цвета добавят лет 10.
Любой женщине такая одежда сделает цвет лица серым и нездоровым. Достаточно вспомнить главную героиню легендарного советского фильма «Служебный роман» — Людмилу Прокофьевну. Не нужно совершать аналогичные ошибки! Но и кардинально меняться тоже не стоит — яркие неоновые тона тоже прибавляют несколько лет к паспортному возрасту, причем, чем старше женщина, тем больше лет накидывается. Такая палитра рассчитана исключительно для подростков.
2. Однотонные комплекты
Однотонные костюмы - вчерашний день.
Подобная комбинация очень давно вышла из моды, поэтому лучше прямо сейчас освободить шкаф от однотонных комплектов. И абсолютно неважно, брючный это костюм или юбочный. Либо, если очень не хочется избавляться от дорогой сердцу одежды, можно разбавить ее нарядами других оттенков, например серый пиджак сочетать с черным низом и т.п.
3. Ношение бесформенных балахонов
Балахон - не лучшая одежда для очаровательных и привлекательных.
Одежда over-size сейчас очень популярна, но со многими такие наряды играют злую шутку. Чрезмерно свободные кофты и кардиганы не только старят, но и существенно прибавляют визуальных объемов даже очень стройным женщинам. Сочетать одежду такого типа нужно с большой осторожностью. Например, если свитер надет over-size, то стоит позаботиться о брюках или юбке, которые должны облегать фигуру.
4. Пестрые кофты с рынка
Кофты в цветочек оставим бабушкам.
К большой печали, дамы очень часто совершают страшное преступление против моды, надевая на себя пестрые рыночные кофты и блузы. Подобное не только очень сильно старит, но и кратно удешевляет весь образ в целом. Поэтому в мусорный бак их — без всякого сомнения!
5. Сумка и туфли в тон
Сумка и туфли одного цвета - предрассудки из прошлого.
Из года в год об этом неустанно твердят специалисты в области моды, тем не менее, женщины продолжают наступать на одни и те же грабли. Цветовая комбинация сумочки и обуви была актуальной порядка 10 лет назад, сейчас же это очень старит даже самую молодую особу. Куда более удачным и современным выглядит сочетание бежевых туфель с сумочкой абсолютно любого цвета. Более того, ношение такой обуви зрительно удлинит ножки и сделает их визуально стройнее.
6. Вязаные вещи с примитивными узорами
Бабушкины свитера сегодня уже не в моде.
На самом деле, вязанные изделия могут быть очень и очень модными и красивыми, но это никак не относится к бесформенным и растянутым бабушкиным кофтам с примитивным рисунком и узором. Это прошлый век, о котором давно пора забыть! Куда лучше подобрать для гардероба приятного бежевого или другого нежного тона свитер с оригинальным вязанием.
7. Отголосок прошлого
Ретро стиль - не лучший выбор.
Наверное, для специалистов моды нет нечего ужаснее, чем, когда носимые вещи старше своей хозяйки… Да, бывают исключения, когда совсем молоденькая девушка надевает бабушкин сарафан и сочетает его с модными деталями — это может быть красиво, но все остальные случаи обречены на провал. Если хочется выглядеть стильно и привлекательно, стоит напрочь забыть о твиде и костюмах из него, о старомодных блузах с бантом и кардиганах на пуговицах. Все это было актуально в минувшем веке, пусть это там и остается.
8. Башмаки со шнуровкой
Башмаки на шнуровке оставим подросткам.
Подобная обувь хорошо смотрится исключительно на подростках, а женщину в самом расцвете сил они только изуродуют. Куда более удачным станет выбор изящных туфелек даже на небольшом каблучке.
9. Ох, уж эти брошки
С выбором брошек нужно быть очень аккуратной.
Еще один элемент, который был весьма модным и популярным в период 70-80-х годов прошлого века. Но сейчас с этим аксессуаром стоит быть очень и очень осторожными — неправильно подобранная или примененная не к месту брошка махом отбросит свою обладательницу к моде десятилетней давности. Молодой женщине нужно отдавать предпочтение неброским и относительно скромным по размерам украшениям.
10. Броский макияж и гульки
Боевой раскрас и гулька старят всех и всегда.
Ох как же любят дамы солидного возраста закручивать гульки и фиксировать их миниатюрными заколочками или шпильками, затягивать волосы на голове «крабиками», лишь бы волосы не мешались и не лезли в лицо. Но молодой женщине этого делать точно нельзя, ровно, как и забыть о давно канувших в лету букли и сложных прическах. Стоит также и затронуть тему яркого макияжа, которым многие дамы пытаются «спрятать» свои морщинки, используя тени цвета «выколи глаз» и броскую помаду. Естественность — вот что спасет от «старческого» вида, и ничего более.
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