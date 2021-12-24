10 вещей, которые точно превратят очаровательную женщину в старую мымру

Не родись красивой, но стиль блюди!

1. Наряды землистого и болотного цветов

Землистые цвета добавят лет 10.

2. Однотонные комплекты

Однотонные костюмы - вчерашний день.

3. Ношение бесформенных балахонов

Балахон - не лучшая одежда для очаровательных и привлекательных.

4. Пестрые кофты с рынка

Кофты в цветочек оставим бабушкам.

5. Сумка и туфли в тон

Сумка и туфли одного цвета - предрассудки из прошлого.

6. Вязаные вещи с примитивными узорами

Бабушкины свитера сегодня уже не в моде.

7. Отголосок прошлого

Ретро стиль - не лучший выбор.

8. Башмаки со шнуровкой

Башмаки на шнуровке оставим подросткам.

9. Ох, уж эти брошки

С выбором брошек нужно быть очень аккуратной.

10. Броский макияж и гульки

Боевой раскрас и гулька старят всех и всегда.