Как с помощью обычной овсянки восстановить сухие и повреждённые волосы

Окрашивание, использование фена, плойки и утюжка, солнечный ультрафиолет — всё это негативно влияет на состояние наших волос: они теряют блеск, становятся ломкими, начинают сечься. Восстановить красоту и здоровье локонов поможет маска, которую легко приготовит каждый.

В её основе — овсянка, которой спасали свои прекрасные волосы ещё наши бабушки.





Итак, в стакан кипятка помещаем четыре столовые ложки овсяных хлопьев. Хорошенько перемешиваем, накрываем и оставляем на 15 минут.



После этого измельчаем разбухшие хлопья в блендере и процеживаем.





В получившееся овсяное молочко добавляем:



чайную ложку готового геля алоэ вера, или сок живого листа;



чайную ложку кокосового масла;



столовую ложку мёда;



столовую ложку готовой маски или кондиционера для волос.





Все составляющие тщательно перемешиваем и наносим на чистые подсушенные волосы по всей длине, включая корни и кончики. Сверху надеваем полиэтиленовый колпак и оставляем на 30-40 минут.



По истечении этого времени смесь смывается тёплой водой с небольшим количеством шампуня. Если волосы очень сухие, то маску желательно делать регулярно 2 раза в неделю. Для не сильно повреждённых волос — достаточно 1 раза.





Уже после пары применений ваши волосы преобразятся: станут шелковистыми, увлажнёнными и блестящими!

Ещё больше подробностей использования чудо-маски — в видео ниже.