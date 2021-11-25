Как с помощью обычной овсянки восстановить сухие и повреждённые волосы

Окрашивание, использование фена, плойки и утюжка, солнечный ультрафиолет — всё это негативно влияет на состояние наших волос: они теряют блеск, становятся ломкими, начинают сечься. Восстановить красоту и здоровье локонов поможет маска, которую легко приготовит каждый.
В её основе — овсянка, которой спасали свои прекрасные волосы ещё наши бабушки.
Итак, в стакан кипятка помещаем четыре столовые ложки овсяных хлопьев. Хорошенько перемешиваем, накрываем и оставляем на 15 минут.
После этого измельчаем разбухшие хлопья в блендере и процеживаем.
В получившееся овсяное молочко добавляем:
чайную ложку готового геля алоэ вера, или сок живого листа;
чайную ложку кокосового масла;
столовую ложку мёда;
столовую ложку готовой маски или кондиционера для волос.
Все составляющие тщательно перемешиваем и наносим на чистые подсушенные волосы по всей длине, включая корни и кончики. Сверху надеваем полиэтиленовый колпак и оставляем на 30-40 минут.
По истечении этого времени смесь смывается тёплой водой с небольшим количеством шампуня. Если волосы очень сухие, то маску желательно делать регулярно 2 раза в неделю. Для не сильно повреждённых волос — достаточно 1 раза.
Уже после пары применений ваши волосы преобразятся: станут шелковистыми, увлажнёнными и блестящими!
Ещё больше подробностей использования чудо-маски — в видео ниже.
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