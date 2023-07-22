Что делать, если переперчили блюдо: Простой способ «затушить» даже жгучий перец

Кулинарная хитрость, подсмотренная в Азии.
Перца много не бывает? Ещё как бывает. И даже опытные кулинары могут иногда от души переперчить блюдо или переборщить с чили. Что делать, когда вкусно, но ешь сквозь слёзы? Ну не выкидывать же еду… Нет. На помощь придёт кулинарный лайфхак, давно известный в странах Азии.
Некоторые любят погорячее.
Некоторые предпочитают погорячее. Пять видов перца, горчичка, чеснока побольше – типичное меню ценителя остренького. Но не все домашние могут разделять страсть к «огненной» пище. Что делать, если вдруг переперчил блюдо? Не мучать семью, а использовать вот эту простую подсказку.
50 оттенков острого.
Но прежде, важно понять: что же делает острое острым? Во всём виноват капсаицин – алкалоид, которые в изобилии содержится в различных видах перца. Уровень содержания капсаицина плюс индивидуальная чувствительность вкусовых рецепторов в сумме дают ощущение остроты. Которое, к слову, у всех разное. Кто-то хрустит перцем чили, даже не поморщившись, а кому-то и чёрный молотый – пожар.
Ударим казеином по капсаицину!
Теперь, когда мы знаем возмутителя вкусового спокойствия поближе, можно понять, как же его нейтрализовать. У капсаицина есть свой криптонид. Имя ему – казеин. Он обволакивает «острые» молекулы и тем самым сводит ощущения от них на нет. Звучит сложно? Но в реальности всё просто: казеин а изобилии содержится в молочных продуктах. Именно потому острые блюда, к примеру, в Малайзии принято запивать кисломолочным напитком.
Сметана и кефир – лучшее дополнение к острой еде.
А поэтому самый простой способ потушить пожар во рту – запить пищу кефиром. А ещё лучше добавить в острое блюдо сметану. Чем жирнее, тем лучше. Сметана или другой продукт на основе молока быстро снизит градус острых ощущений.
Не повторяйте этого дома.
Хотя сметана или кефир станут лучшим решением, если они явно не вписываются в блюдо, всегда можно добавить немного воды и сахара. Это также нейтрализует лишнюю остроту. Но «молочка», всё же, эффективнее.
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