9 обыденных вещей в интерьере, которые ежедневно незаметно портят настроение

Иногда истинной причиной плохого настроения могут быть не проблемы на работе или конфликты в семье, а лишние вещи в комнате. Рассказываем, какие предметы, по мнению психологов, могут стать раздражителями, и по какой причине. Возможно, несколько из них есть и в вашей квартире.

Когда вы заходите в гостиную, на кухню или в спальню, прислушайтесь к своим внутренним ощущениям. Как вы себя чувствуете в этой комнате? Нравится ли вам окружающая обстановка? Вам уютно и спокойно или, наоборот, что-то сильно раздражает? Если последнее утверждение является верным, значит следует разобраться, какая вещь, присутствующая в комнате, портит вам настроение.

1. Семейные реликвии и подарки

Если вы не пользуетесь сервизом, не храните его.

Бабушки, тети, дальние родственники часто дарят нам ненужные вещи, которыми мы никогда не будем пользоваться. Статуэтки, сервизы, копилки и прочие предметы далеко не первой необходимости скапливаются на полках, тумбах и в серванте. Конечно, близкие люди дарят нам эти подарки от чистого сердца с самыми лучшими намерениями, но это совсем не значит, что вы обязаны размещать их на самом видном месте и хранить всю жизнь. Психологи считают, что большинству людей просто стыдно выбрасывать семейные реликвии, поэтому они не могут их выбросить, даже если эти вещи не сильно им нравятся.

2. Детские игрушки

В результате такие предметы занимают ценное место на полках и в шкафах, давят на нас, захламляют пространство и не позволяют оформить интерьер так, как мы бы этого на самом деле хотели.

Мягкие игрушки должны лежать в коробке, а не на диване.

Одно дело, когда на вашей кровати сидит большой медведь, подаренный любимым человеком, и самом другое – целая гора игрушек, детских поделок, канцелярских мелочей, разбросанных по всей квартире. В большинстве случаев огромное количество игрушек, которые находятся не на своем месте, становятся главной причиной раздражительности и плохого настроения родителей. Они начинают нервничать, появляется ощущение, что все выходит из-под контроля. Как результат – ощущение полной беспомощности.

3. Книги, которые вы не будете читать

Книги, которые вам не понравились, лучше отдать друзьям или отнести в библиотеку.

Книги, так же как музыка и фильмы, являются очень сильным источником эмоций. Они влияют на наш характер, меняют взгляды на жизнь, дарят вдохновение, а иногда даже остаются в памяти навсегда. Мы стараемся сохранить самые любимые произведения в надежде, что захотим их прочесть снова. И если с «книжными фаворитами» так можно поступить, то от литературы, которая оставила плохие впечатления, лучше избавляться. Во-первых, вы никогда больше ее не откроете, а, во-вторых, будете испытывать отрицательные эмоции каждый раз, когда ваш взгляд будет цепляться за эту книгу.

4. Телевизор

Если телевизор постоянно работает в фоновом режиме, он сильно отвлекает.

Сам по себе телевизор не является запретной вещью. Наоборот, разнообразные фильмы, передачи, музыкальные программы, которые он транслирует, помогает нам развиваться и по-другому смотреть на вещи. Однако есть один нюанс: если по приходу домой вы в первую очередь берете пульт и начинаете бездумно переключать каналы – это не очень хорошо. Психологи уверены, что постоянно работающий телевизор создает визуальный шум и становится дополнительным источником стресса. Кроме того, он сильно отвлекает и замедляет выполнение домашней работы.

5. Зеркала

Большое количество зеркал - источник стресса.

Конечно, зеркала должны присутствовать в квартире. Как минимум, они обязаны быть в ванной и коридоре, чтобы вы могли с комфортом заниматься гигиеническими процедурами и проверять, все ли в порядке с макияжем и одеждой перед выходом из дома. Однако, если разместить в доме слишком много зеркал, то они будут постоянно вызывать беспокойство и стресс. К такому выводу пришли исследователи Института психиатрии в Лондоне. Согласно результатам их исследований, человек, который слишком часто видит свое отражение в зеркале, испытывает гораздо больше беспокойства относительно своей внешности, на фоне чего возникают комплексы.

6. Коллекции, которые больше не вдохновляют

Коллекции магнитов нужно хранить только если они вам дороги.

Коллекции монет, статуэток, магнитов, которые всегда вдохновляли вас и приносили радость, однажды могут просто надоесть. Вы уже не будете смотреть на них с гордостью, испытывать восторг, демонстрировать друзьям. Если такая ситуация произошла, уберите коллекцию в шкаф или раздайте друзьям. Несколько экземпляров, особо дорогих вашему сердцу, с которыми связаны хорошие воспоминания, можно сохранить.

7. Неубранная кровать

Неубранная кровать - признак неорганизованности.

У некоторых людей есть интересная позиция: зачем заправлять кровать, если вечером все равно придется на ней спать? Звучит вполне логично, однако по такому же принципу можно не мыть посуду, ведь мы все равно будем из нее есть, или не стирать вещи, ведь все равно рано или поздно они вымажутся. По мнению психологов, такое отношению к бытовым мелочам негативно отражается на вашей жизни. Если человек не может быть организованным в таких вопросах, то у него не получится быстро принимать правильные решения, быть собранным и сосредоточенным. Ключевым моментом, который помогает избавиться от суматохи и стресса, является именно организованность. Кроме того, мы считаем, что красиво заправленная кровать дарит ощущения уюта и спокойствия.

8. Неиспользованные материалы для хобби

Если вы не использовали инструменты для вышивки, незачем их хранить.

Часто бывает, что мы беремся за вышивку картины и бросаем на середине пути. Или покупаем бисер для создания украшений, который потом валяется по всей квартире. Большинство людей очень быстро переключаются, им сложно заниматься одним и тем же делом на протяжении большого количества времени (если оно не приносит доход). Поэтому в результате мы получаем недоделанные проекты и гору неиспользованных материалов, которые только занимают свободное место. В такие моменты нас посещает мысль, что намного проще было бы купить новые инструменты, чем возвращаться к заброшенной работе. Лучше всего собрать это все на одном столе, хорошо подумать, пригодятся вам эти материалы в дальнейшем или нет, и если мозг выдал отрицательный ответ, то выбросить их.

Обратите внимание: Если этого не сделать, вы будете чувствовать вину при взгляде на неиспользованные вещи. Ведь вам пришлось когда-то потратить на них много денег, но материалы так и не пригодились.

9. Тяжелые шторы

Тяжелые шторы не дают пробиваться солнечному свету и угнетают.

Такой вариант текстиля необходим в том случае, если ваша спальня находится на солнечной стороне и каждое утро яркие лучи будят вас гораздо раньше будильника. В других ситуациях от тяжелых штор лучше отказаться, так как они погружают комнату в полумрак и собирают огромное количество пыли. Согласно статистике, чем массивнее мебель и оконная драпировка, тем тяжелее атмосфера в доме. Темные цвета и недостаток солнечного цвета подавляют и портят настроение, даже если мы этого не замечаем. Поэтому лучше всего использовать для украшения интерьера легкий воздушный текстиль светлых оттенков, который будет дарить ощущение покоя и беззаботности.

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