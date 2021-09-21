Что делать, если на ковре появилась плесень?

Ковры из самых разных материалов подвержены воздействию грибка и постоянному размножению бактерий. Одной из самых опасных угроз такого плана остается плесень.

Так называют грибок, который постепенно портит структуру ковра, разъедает его ткань, негативно влияет на переплетение волокон. Основная проблема с грибком заключается в том, что он становится источником постоянного сырого запаха. Но еще это вредно для дыхательных путей.

Основная причина возникновения такой проблемы – высокая влажность в комнате. Если в помещении влажно, а сам ковер периодически намокает и не просушивается правильно, есть большая опасность того, что плесень так или иначе проявится. На то, чтобы появиться и начать активно размножаться, некоторым видам плесени хватает всего суток. При этом ее будет очень сложно выводить.

Даже качественные молдавские ковры, модели, произведенные в Турции, Бельгии и Иране подвержены появлению грибка.

Если не уладить проблему вовремя, неприятный запах в помещении – не единственная опасность, с которой можно столкнуться. Также грибок очень опасен для человека и домашних животных, может вызывать сильное отравление, негативно действовать на иммунную систему.

Как правильно бороться с плесенью на ковре

Если плесень все-таки возникла, нужно принимать меры как можно скорее – грибок может стремительно распространяться, занимать новые пространства, перебираться на мебель, текстиль и другие материалы.

Чтобы устранить угрозу, нужно соблюдать следующую последовательность действий:

Используйте индивидуальные средства защиты. Обработку ковра против плесени нужно выполнять в респираторе и очках, чтобы споры не попали на слизистые оболочки и не проникли в организм. Очистку нужно проводить только на свежем воздухе. Лучше всего вынести изделие на улицу или обеспечить проветривание, открыв все окна в вашем доме.



Удалите плесень с использованием щетки. Отлично подойдут модели с жесткой щетиной, потому что именно они могут удалить все следы грибка.

Нанесите на ковер специальные магазинные средства для борьбы с грибком. Народные методы помогают не так хорошо, как профессионально направленная химия.

Промойте пораженный участок. Это нужно делать с обеих сторон. После чистки важно правильно просушить материал. При сохранении остаточной влажности есть большая опасность того, что грибок вернется снова.

Важно не допустить повторного заплесневения ковра. Для этого обязательно проветривать помещение регулярно, поставить датчики влажности и не допускать намокания изделия.