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Учёные: шампанское может предотвратить развитие слабоумия

Ученые из Университета Ридинг обнаружили, что виноград, который используют для приготовления напитка, имеет микроэлементы, которые благотворно влияют на память, пишет Mirror.

Учёные: шампанское может предотвратить развитие слабоумия

В ходе исследования ученые провели эксперименты на мышах, скармливая им виноград сортов Пино-нуар и Пино Менье. В результате было зафиксировано значительное улучшение здоровья подопытных.

Предварительные эксперименты на людях показывают, что умеренное потребление шампанского может положительно влиять на когнитивные функции головного мозга, в том числе и на память.

Ученые утверждают, что более детальное исследование покажет, можно ли использовать шампанское в качестве лекарства для лечения слабоумия и болезни Альцгеймера.

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Учёные: шампанское может предотвратить развитие слабоумия

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Учёные: шампанское может предотвратить развитие слабоумияПодписаться на мой Instagram

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