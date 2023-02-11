Учёные: шампанское может предотвратить развитие слабоумия

Ученые из Университета Ридинг обнаружили, что виноград, который используют для приготовления напитка, имеет микроэлементы, которые благотворно влияют на память, пишет Mirror.







В ходе исследования ученые провели эксперименты на мышах, скармливая им виноград сортов Пино-нуар и Пино Менье. В результате было зафиксировано значительное улучшение здоровья подопытных.



Предварительные эксперименты на людях показывают, что умеренное потребление шампанского может положительно влиять на когнитивные функции головного мозга, в том числе и на память.



Ученые утверждают, что более детальное исследование покажет, можно ли использовать шампанское в качестве лекарства для лечения слабоумия и болезни Альцгеймера.



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