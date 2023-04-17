Голливудские звёзды прошлого и нынешних дней, которые похожи как две капли воды

Голливуд – место, которое дарит нам не только кинозвезд, но и многих других известных личностей, что частенько становятся культовыми. И речь не только о современном их поколении, но и о тех, что были до него. Какие же нынешние звезды максимально похожи на своих предшественников и почему их постоянно сравнивают?
1. Кэтрин Хепберн и Тильда Суинтон
Кэтрин Хепберн и Тильда Суинтон.
Хепберн была единственной в своём роде и в своей эпохе, кто не стеснялся быть самой собой. Во времена, когда феминизм считался мейнстримом, она не боялась быть жесткой, волевой, сильной и независимой не только в обычной жизни, но и на экране. Её романтические комедии, в которых она снималась, и принесли ей известность, так же, как и драматические, почти трагические роли, в которые она привносила нечто своё.
То же самое можно сказать и о Тильде, которая однажды на интервью заявила, что комедия – это самая большая сила. Кроме того, Кэтрин в своё время воспринимали как эксцентричную женщину, а самой эксцентричной дамой современности является как раз Суинтон.
2. Жозефина Бейкер и Риана
Жозефина Бейкер и Риана.
Ни для кого не секрет, что Жозефина – это муза и образец для подражания для певицы Рианы. Её также рассматривали на главную роль в биографическом фильме о Бейкер, которому, увы, было не суждено увидеть свет. Глядя на Рири и Бейкер, становится очевидным, что певица очень многое почерпнула у своего кумира, в том числе и стиль одежды.
Так, в 2014 году Рири отдала дать уважения Жозефине во время CDFA Fashion Awards, куда она выбрала классический головной платок, высокие перчатки и провокационное, почти что прозрачное платье, покрытое кристаллами Сваровски. Именно такой образ и был одним из тех, которые примерила на себя Жозефина немного ранее для одной из рекламных кампаний. Подобно Бейкер, Риана сегодня продолжает провоцировать общественность, эпатировать её, раздвигать границы дозволенного и буквально шокировать публику.
3. Эди Седжвик и Кара Делевинь
Эди Седжвик и Кара Делевинь.
В своё время Эди была весьма оригинальной девушкой из поколения «it-girl», которая стала для многих других девушек путеводной звездой в высокий мир моды и искусства. Она была светской львицей и девушкой из очень богатой семьи, а её красота и стиль точно не вписывались в конформистские рамки общества. То же самое можно сказать и о Каре Делевинь, которая как раз сейчас и является той самой «it-girl».
Кара также выросла в весьма богатой семье, однако не выбрала простую профессию в стиле врача или юриста. Вместо этого она стала моделью и эдакой бомбой, что взрывается и ошеломляет всех, стоит ей выйти на подиум. Её уникальный подход к стилю чем-то перекликается со стилем Эди. А если добавить к этому слухи о том, что Кара увлекается наркотиками – то это делает их ещё более похожими. Особенно в период, когда Делевинь носила короткие волосы, что смахивали на прическу Седжвик.
4. Лана Тёрнер и Шарлиз Терон
Лана Тёрнер и Шарлиз Терон.
Лану Тёрнер можно смело назвать самой очаровательной и роковой женщиной Голливуда в её столетии. Она стала известна благодаря таким фильмам, как «Имитация жизни», «Почтальон всегда звонит дважды» и «Мадам Икс». А тот факт, что она была связана с легендарным гангстером Джонни Стомпанато и принимала участие в его убийстве, поспособствовал её репутации как роковой и опасной звезды.
В отличие от неё, Шарлиз Терон не может похвастаться такой «опасной» личной жизнью, но она, без сомнения, самая роковая женщина современности. Этих двух блондинок объединяет их внешняя привлекательность, эффектность их образа, которую больше нигде не встретить. Терон также называют идеальным вариантом для исполнения роли Тёрнер в биографическом фильме, если он когда-нибудь будет.
5. Бетти Пейдж и Дита фон Тиз
Бетти Пейдж и Дита фон Тиз.
Не секрет, что любая современная девушка, которая хочет выглядеть в стиле пинап, будет вдохновляться именно Бетти Пейдж. Сама же Дита, будучи королевой бурлеска, моделью, известным дизайнером и просто танцовщицей, не раз и не два говорила о том, что своим успехом, карьерой и стилем жизни обязана легендарной модели пинап.
Бетти Пейдж стала популярной примерно в 1950-х годах и стала одной из первых девушек, которых напечатали на развороте журнала. Её стиль и сексуальность оказали серьёзное влияние на женщин в целом и на феминизм в том числе. Конечно же, Дита появилась намного позже на мировой арене, однако именно её появление позволило возродить культ Бетти Пейдж, проложив дорогу для вхождения в моду винтажного стиля. Впрочем, сама же Бетти не была в восторге от своей преемницы и однажды сказала, что та просто подражала её стилю.
6. Хамфри Богарт и Брюс Уиллис
Брюс Уиллис и Хамфри Богарт.
Пожалуй, первым современным актером, что приходит на ум и которого можно назвать копией Хамфри Богарта, станет именно Брюс Уиллис. Вероятно, внешне они не так сильно похожи, однако их схожесть лежит гораздо глубже. То, как они разговаривают, их цинизм, добросердечный юмор и, конечно же, харизма – вот, что роднит этих личностей.
Богарт был настоящей иконой своего времени и одним из самых величайших актеров, которые когда-либо появлялись на экране. Только несколько тогдашних актеров-мужчин смогли хотя бы немного приблизиться к его славе и влиянию в мире кино. Это же можно сказать и о Брюсе, иконе 1990-х, который сыграл известного Крепкого Орешка. Даже несмотря на то, что он уже разменял шестой десяток, он продолжает воровать сердца людей со всего мира.
Их роднят даже роли, которые они исполняли. Богарт частенько играл гангстеров, в то время, как Уиллис чаще всего появлялся в жанре боевиков. И их обоих, как правило, узнают по самой главной роли в их жизни: Хамфри Богарта по роли Рика Блейка в «Касабланке», а Уиллиса – по роли Джона Макклейна в «Крепком орешке».
7. Тайрон Пауэр и Орландо Блум
Тайрон Пауэр и Орландо Блум.
Тайрон был весьма симпатичным малым, который играл большинство мальчишеских персонажей в романтических фильмах 1930-х годов. Женщины буквально падали в обморок при виде его красоты, точно так же, как они делают это сейчас при виде Орландо Блума. Эти двое имеют несколько основных схожестей, которые многих заставляют думать, будто бы Блум – идеальный современный аналог популярной голливудской звезды предыдущей эпохи.
Как и Тайрон, Орландо в какой-то степени предпочитает авантюрные роли с налётом романтизма. Они оба сыграли свою главную роль в таких фильмах, как «Знак Зорро» и «Пираты Карибского моря». В конечном итоге, Пауэр получил возможность сыграть нечто большее, чем просто романтическую роль, и, вероятно, именно это и ждёт Орландо Блума.
8. Розалинд Расселл и Сандра Буллок
Сандра Буллок и Розалинд Расселл.
Розалинд стала известной благодаря своей потрясающей роли Хильди Джонсон в фильме «Его девушка Пятница», который являлся классической комедией от Говарда Хокса. Потому многие фанаты задумались, а что если бы этот фильм пересняли сегодня? Кого же в таком случае взяли бы на главную женскую роль? И выбор, конечно же, пал на забавную, эмоциональную и сумасбродную Сандру.
Конечно же, Рассселл исполняла не только комедийные роли, так же, как и Буллок. Она была одной из немногих актрис в своей эпохе, кто не боялся играть сильных и независимых женщин, настоящих профессионалов, которые занимали высокие должности – судей, врачей, репортеров. Буллок же несколько раз играла копа, специалиста по технике, инженера, исполнительного директора и многих других. Кроме того, эти актрисы весьма похожи внешне, в особенности что касается их глаз и выразительных бровей.
9. Марлен Дитрих и Мадонна
Марлен Дитрих и Мадонна.
Когда Мадонна облачилась в смокинг и цилиндр какое-то время назад, многие кричали о том, что это явный плагиат образа Марлен Дитрих из фильма «Марокко», который в своё время номинировался на Оскар. По сути это не было плагиатом, а всего лишь вдохновением, а также Мадонна далеко не первая, кто пытается одеваться так, как это делала Марлен.
Впрочем, это был не единственный раз, когда стиль самой Мадонны совпадал со стилем Дитрих. Она частенько подражала некоторым нарядам своего кумира, которые дива носила в лучшие для неё времена, а также перепробовала по крайней мере несколько десятков причесок, которые также носила Марлен. Она не раз заявляла, что хотела бы увидеть ремейк фильма «Голубой ангел» и, конечно же, сыграть в нём Марлен. Впрочем, сама звезда Голливуда, узнав об этом, высказалась довольно жестко и сказала, что Мадонна никогда не сможет сыграть эту роль.
10. Джеймс Дин и Роберт Паттинсон
Джеймс Дин и Роберт Паттинсон.
Многие, конечно же, будут против такого сравнения, поскольку не считают Роберта действительно хорошим актером после нескольких довольно нелепых ролей, включая славноизвестный образ Эдварда из фильма «Сумерки». Однако это не отменяет того факта, что у этих актеров достаточно много общего.
Трудно сравнивать кого-либо с такой иконой, как Джеймс Дин, который был величайшим актером Голливуда, а также тем, кто изобрёл трагического, никем не понятного героя-мужчину на экране. Роберт же, по сути, пока не сделал этого, хотя было достаточно много предпосылок и возможностей. Впрочем, сейчас он идеально вписывается в жизнь, которая была у Дина: его постоянно недооценивают, подавляют, загоняют в рамки, вынуждают его жить по чужим правилам. Кроме того, Паттинсон снялся в биографическом фильме о Джеймсе Дине, впрочем, сыграл он там не главную роль, а его друга, Денниса Стока.
По материалам сайта celebritydirt.com
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