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Искренние чувства в иллюстрациях

Искренние чувства в иллюстрациях

Любовь — это не только громкие слова и широкие жесты. Она прячется в маленьких моментах — дуракавалянии в постели, посапывании перед телевизором или завтраке в постель по воскресеньям.

Художница Аманда Олеандр (Amanda Oleander) из Лос-Анджелеса воплощает эти моменты на бумаге. Вдохновение она берет в отношениях своих друзей и близких и в своих собственных.

«Все изображенные ситуации происходили в моих отношениях или у моих друзей и семьи. Обычно, когда мне о чем-то рассказывают, я кричу, чтобы сделали паузу, и несусь записывать эту историю, пока не забыла».



«Все началось с вопроса, где бы пообедать. До сих пор сидим».



Когда договорились посмотреть вместе фильм, но ты тут же засыпаешь.



«Моя прическа с утра и его».



«Когда седой волос напоминает, сколько тебе лет».



«Когда он засыпает раньше тебя, а ты еще не хочешь спать».



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