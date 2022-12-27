Искренние чувства в иллюстрациях
Любовь — это не только громкие слова и широкие жесты. Она прячется в маленьких моментах — дуракавалянии в постели, посапывании перед телевизором или завтраке в постель по воскресеньям.
Художница Аманда Олеандр (Amanda Oleander) из Лос-Анджелеса воплощает эти моменты на бумаге. Вдохновение она берет в отношениях своих друзей и близких и в своих собственных.
«Все изображенные ситуации происходили в моих отношениях или у моих друзей и семьи. Обычно, когда мне о чем-то рассказывают, я кричу, чтобы сделали паузу, и несусь записывать эту историю, пока не забыла».
«Все началось с вопроса, где бы пообедать. До сих пор сидим».
Когда договорились посмотреть вместе фильм, но ты тут же засыпаешь.
«Моя прическа с утра и его».
«Когда седой волос напоминает, сколько тебе лет».
«Когда он засыпает раньше тебя, а ты еще не хочешь спать».
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