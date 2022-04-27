Как появился походный рюкзак в СССР

Рюкзаки изначально создавались в военных целях – их предназначение заключалось в том, чтобы освободить обе руки марширующих солдат на случай внезапного нападения и облегчить транспортировку снаряжения в пеших переходах. Поэтому не так удивителен тот факт, что первые советские туристы и альпинисты использовали в своих походах именно военные заплечные мешки. С годами их конструкция изменялась, приспосабливаясь под мирные цели, породив целую серию легендарных рюкзаков для турпоходов. Их историю мы и расскажем в нашем сегодняшнем обзоре.









Колобок

Абалаковский рюкзак

Туристический рюкзак Ярова

Ермак

Американка

Индустрия самодельных рюкзаков