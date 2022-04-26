«Страшная Мари»: невероятная судьба скандальной музы Ренуара

О. Ренуар. Слева – *Девушка, заплетающая косу*, 1885. Справа – *Танец в Буживале*, 1883. Фрагмент | Фото: artchive.ru

Сюзанна Валадон, фото 1885 и 1890 гг. | Фото: liveinternet.ru

Слева – Т.-А. Стейнлейн. Портрет Сюзанны Валадон. Справа – С. Валадон, фото 1887 г. | Фото: artchive.ru и liveinternet.ru

П. де Шаванн. Священная роща, 1889 | Фото: artchive.ru

Ф. Зандоменеги. Беседа | Фото: artchive.ru

С. Валадон с сыном, 1890 и 1894 гг. | Фото: liveinternet.ru

О. Ренуар. Слева – Сюзанна Валадон, 1885. Справа – портрет Сюзанны Валадон, 1885 | Фото: artchive.ru

Для этих картин Ренуару позировала С. Валадон: *Танец в Буживале*, 1883, *Танец в городе*, 1883, *Зонтики*, 1886 | Фото: artchive.ru

А. де Тулуз-Лотрек. Девушка за столом, 1887. Фрагмент | Фото: liveinternet.ru

А. де Тулуз-Лотрек. Портреты Сюзанны Валадон 1885 и 1887 гг. | Фото: artchive.ru

А. де Тулуз-Лотрек. Похмелье, 1889 | Фото: artchive.ru

С. Валадон. Обнаженная, 1926 | Фото: allpainters.ru

С. Валадон. Слева – автопортрет, 1917. Справа – Адам и Ева, 1901 | Фото: liveinternet.ru

С. Валадон. Голубая комната, 1923 | Фото: liveinternet.ru

С. Валадон, М. Утрилло и А. Уттер | Фото: liveinternet.ru

С. Валадон в студии | Фото: liveinternet . ru