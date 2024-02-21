Самые сексуальные сцены кино

Некоторые из кино-идей стоит взять на заметку и обязательно повторить, когда выпадет подходящий случай:
Грязные танцы
Молодой и горячий Патрик Суэйзи занимается любовью не хуже, чем танцует — недаром эту мелодраму в свое время считали едва ли не эротикой!
Привидение
Снова Патрик, но уже в компании юной Деми Мур. Романтическая история большой привязанности и одна из самых трогательных секс-сцен в истории — так вкратце можно описать легендарный момент из «Привидения».
Жестокие игры
Жаркая секс-сцена с участием молодых Райана Филиппа и Риз Уизерспун закончилась…браком актеров в реальной жизни. Глядя на красавчика в этом фильме, несложно догадаться, почему.
Холодная гора
В свое время этот фильм наделал немало шума — еще бы, это одна из первых гомосексуальных секс-сцен в истории кино. Джейк Джилленхол и Хит Леджер справились со своими ролями блестяще.
Секретарша
А теперь пару слов о сестре Джилленхола, Мэгги, в послужном списке которой — неоднозначная эротическая картина «Секретарша». По сути, создатели фильма затронули тему БДСМ до того, как это стало мейнстримом.
И твою маму тоже
Два друга отправляются в путешествие с симпатичной девушкой постарше — как думаешь, чем может закончиться их поездка? Верно, до невозможности реалистичной сценой секса втроем.
Основной инстинкт
Тот случай, когда сложно выбрать всего лишь одну секс-сцену из целого фильма.
40 дней и 40 ночей
Герой красавчика Дшоша Хартнетта дает обет воздержания от секса на целых 40 дней, после чего наконец-то оказывается в постели со своей подругой. Задача парня — довести ее до оргазма, даже не прикасаясь. Поверь, у него все получится!
С широко закрытыми глазами
Когда Том Круз и Николь Кидман были молодыми, им предложили сняться вместе в эротическом триллере Стэнли Кубрика. Получилось весьма реалистично!
Троя
Всего три слова, больше не надо: ОБНАЖЕННЫЙ БРЭД ПИТТ.
Стыд
В этом фильме Майкл Фассбендер буквально показал все, став секс-символом во всем мире. Майкл, это не стыд, это гордость и…дар природы!
Дневник памяти
Самая романтичная из всех романтических мелодрам, Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс, чьи поцелуи под дождем перетекают в первый секс…Потрясающе!
Валентинка
Райан Гослинг знает, как доставить девушке удовольствие и наглядно демонстрирует это в «Валентинке».
Титаник
Если тебе около 25 и больше, то сцена секса в машине из «Титаника» в свое время была для тебя событием. Кто знает, тот поймет!
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