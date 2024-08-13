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С нами не соскучишься!

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10 эффективных причин, по которым стоит расстаться с пижамой и спать голышом


10 эффективных причин, по которым стоит расстаться с пижамой и спать голышом

10 эффективных причин, по которым стоит расстаться с пижамой и спать голышом

Сон – состояние, в которое человек погружается каждый день. Хороший сон имеет огромное значение для здоровья, а его недостаток может стать серьёзной проблемой. Многие перед тем, как отправиться спать, облачаются в пижаму. Но оказывается, сон голышом может подарить множество преимуществ.

1. Упрощение жизни


Сон голышом - это экономично.

Сон голышом - это экономично.

 

Сон голышом - это экономично. Не нужно покупать пижаму. Также будет меньше одежды для стирки и придется искать меньше места для одежды в шкафах. Правда, придется немного чаще стирать постельное белье.

2. К прогулкам готов!


На прогулку в любое время.

На прогулку в любое время.

 

Некоторые люди уходят с работы, переодеваются дома в свою пижаму и используют это как предлог, чтобы оставаться дома всю оставшуюся часть вечера. Это может привести к более малоподвижному образу жизни, что чревато увеличением веса. А если не надевать привычную домашнюю одежду, то подсознательно человек будет готов «сорваться в любой момент» и выйти из дома.

3. Повод чувствовать себя счастливее и свободнее


Как стать свободным и счастливым!

Как стать свободным и счастливым!

На минутку стоит представить себе то ощущение, когда лежишь в постели голым. Без брюк и нижнего белья. Это чувство просто заставляет улыбаться и чувствовать себя свободнее. А ведь многие даже не представляют, что стать счастливым так легко!

4. Тактильные контакты с партнёром


Тактильные контакты с партнёром - это замечательно.

Тактильные контакты с партнёром - это замечательно.

Для тех, кто состоит в браке или живет с постоянным партнером, сон голышом дает больше возможностей сблизиться. Это может привести к более активной сексуальной жизни. Все это приводит к выделению большего количества окситоцина, который является нейротрансмиттером, помогающим поддерживать самые лучшие чувства по отношению к своей половинке.

5. Улучшение сна


Здоровый и спокойный сон гарантирован.

Здоровый и спокойный сон гарантирован.

Поскольку во время сна не будет одежды, она не будет неудобно сворачиватся и образовывать складки. Если спать обнаженным, то можно будет забыть про все эти отвлекающие факторы, соответственно сон может стать спокойнее. А ни для кого не является секретом, что более глубокий сон только помогает человеку быть здоровее.

6. Снижение рисков дерматологических проблем


И никаких проблем с кожей!

И никаких проблем с кожей!

Все знаю, что тело дышит. Все интимные части, подмышки и ноги обычно закрыты весь день, даже в летнее время. Стоит дать всем этим частям тела шанс наконец-то подышать. Это может снизить риск кожных заболеваний.

7. Регулирование гормона кортизола


А виной всему кортизол.

А виной всему кортизол.

Кортизол - очень странный химикат в организме, который может нанести ему существенный вред. Когда человек спит голым, это помогает ему поддерживать температуру тела в оптимальных диапазонах, чтобы организм мог оптимально создавать и распределять кортизол.

Если человек спит перегретый, то уровень кортизола, как правило, остается излишне высоким, даже после пробуждения. Это может привести к усилению тревожности, влечения к вредной еде, прибавке веса и более жутким последствиям. При сне голышом температура тела будет поддерживаться на надлежащем уровне, а организм сможет правильно производить и регулировать кортизол.

8. Сбалансирование мелатонина и гормона роста


Сон голышом продляет молодость.

Сон голышом продляет молодость.

Если температура во время сна ниже 21 градуса Цельсия, то это может помочь телу регулировать уровень мелатонина и гормона роста. Эти химические вещества помогают организму предотвращать старение и поддерживать хорошее здоровье. Когда человек спит в одежде, его тело нагревается и предотвращает эффективное использование этих гормонов. Другими словами, сон в одежде заставляет стареть быстрее.

9. «Рай» для половых органов


И пускай они дышат!

И пускай они дышат!

Для мужчин сон голышом приводит к тому, что снижается температура его тестикул. Это помогает сохранению «кондиции» спермы, а также нормальному функционированию репродуктивной системы. Для женщин же сон в более прохладных условиях со свободной «подачей» воздуха к телу помогает предотвратить грибковые инфекции. Как известно, грибок лучше размножается в теплых, влажных условиях.

10. И кондиционер не нужен


Лучший сон в мире!

Лучший сон в мире!

 

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