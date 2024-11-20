Заборчик для клумбы и грядки своими руками: как и из чего лучше их соорудить

Клумбы и грядки — это не только источники радости для садоводов, но и важные элементы ландшафтного дизайна. Один из лучших способов подчеркнуть красоту цветников и овощных культур — это установить вокруг них декоративный заборчик. Стоит заранее распланировать, как создать заборчик для клумбы и грядки своими руками, какие материалы лучше использовать и как минимизировать затраты.
Простор для фантазии /Фото:m.fotostrana.ru
Ограждение предназначено для защиты, предотвращения повреждений и обеспечения безопасности. В то же время оно выполняет декоративную функцию, подчеркивая стиль и добавляя визуальный акцент. Ограда не только подчёркивает контуры клумбы или грядки, придавая им более структурированный и ухоженный вид, но и помогает сформировать гармоничную композицию.
Первый шаг к созданию заборчика — это выбор материала. Наиболее популярные варианты это, конечно, дерево, самый традиционный материал, который идеально вписывается в природный ландшафт. Можно использовать обрезные доски, бревна или даже ветки.
Штакетник - это прекрасный выбор для обустройства палисадника. Он может быть изготовлен из различных материалов: металла, пластика или дерева. Если делать забор своими руками, то дерево станет лучшим вариантом. Обработка дерева не требует особых навыков, что делает процесс установки штакетника достаточно простым.
Заборчик из штакетника /Фото:diynews.ru
Сначала нужно установить опорные столбы, затем закрепить горизонтальные балки. После этого к балкам крепятся вертикальные планки штакетника. Расстояние между планками можно выбрать в зависимости от желаемого вида забора.
Для современных стилей также подходят металлические сетки или газонные ограждения. Сварные и кованые элементы могут стать изысканным решением. Создание такого ограждения может быть более сложной задачей, но при этом интересным творческим проектом. Необходимые материалы можно заказать у поставщиков и затем собрать и сварить уже на месте.
Пластик легкий и недорогой вариант, что делает его идеальным для временных ограждений. В последние годы становится всё более популярным использование контейнерных садов, где растения высаживают в горшки и кашпо вместо открытого грунта. Если кажется, что горшки выглядят слишком обыденно, можно использовать альтернативное решение для ограждения. Встроенные в основание террасы контейнеры-ящики с песчаной подушкой вместо дна - отличное решение. Изготовленные из мини-бруса толщиной 45 мм, с влагостойкими стенками из фанеры и обшитые террасной доской, они выглядят эстетично и практично.
Дерево классический вариант /Фото:doorsrnd.ru
Плетеные заборчики часто используются для оформления клумб в деревенском стиле. Их можно легко сделать своими руками, используя толстые ветки в качестве опорных столбиков и гибкие тонкие ветки для плетения. Этот метод создает красивую и прочную структуру.
Боскеты — это живая изгородь из густо посаженных кустарников, таких как спирея, самшит, барбарис и другие. Это естественный способ оформления клумбы, хотя для достижения окончательного вида потребуется несколько лет, чтобы кусты выросли и сформировались.
Очень нежный вариант /Фото:Pinterest
Каменные или кирпичные заборчики более долговечны и подходят для создания эффектных композиций, но требуют больше времени и усилий на установку. Если хочется создать ландшафтный дизайн в природном или пейзажном стиле, использование камней — отличное решение. Можно выбрать как обычные булыжники, так и декоративные камни из садового центра.
Для явного обозначения границ цветника рекомендуется просто выложить камни в одну линию, частично зарывая их в землю. Этот способ прост и не требует особых навыков, идеально подходит для создания нежных контуров. Для создания клумб на разных уровнях или повышения их над уровнем участка, следует укладывать камни слоями, как кирпичи, друг на друга. Чтобы обеспечить крепость, можно использовать цементный раствор. Для более высоких конструкций рекомендуется подготовить бетонное основание и использовать как натуральные камни, так и кирпич.
Можно проявить креативность /Фото:YouTube
Если хочется добавить оригинальности, то стоит обратить внимание на габионы. Это металлические конструкции, заполненные гравием, галькой или камнями. Габионы можно купить готовыми или самостоятельно собрать, используя оцинкованную сетку и соединяя её скобами или хомутами. Из-за значительного веса габионам понадобится прочное основание или фундамент.
Ограждение грядок важный компонент дачного участка, который не только придает ему красивый вид, но и делает его более функциональным. Высокие грядки с деревянными ограждениями не только выглядят эстетично, но и обеспечивают контроль над качеством почвы и защищают от излишнего увлажнения. Благодаря своей высоте, такие ограждения облегчают уход за растениями. Обычно для боковых стенок используются деревянные доски, которые являются бюджетным вариантом.
Заборчик из железа не обязательно должен быть сложный /Фото:magiya-vokrug.ru
Для создания ограждений для грядок отлично подойдет древесно-полимерный композит. Этот материал, состоящий из древесной муки и полимеров, обладает высокой стойкостью к влаге, гниению и температурным колебаниям, не требуя дополнительного защитного слоя. Для защиты от гниения внутреннюю сторону досок обрабатывают рубероидом, а снаружи наносят два слоя пропитки.
Металлические ограждения обладают долговечностью и надёжностью, устойчивы к плесени, грибкам и непогоде, и могут прослужить десятилетиями. Наиболее популярными материалами для таких заборов являются оцинкованная и нержавеющая сталь. Они имеют каркас из металлических брусков, а стенки выполнены из цементно-стружечных плит.
Экзотический вариант /Фото:zabor-samara.ru
Для создания эстетичных и ровных заборов также можно использовать обычный бордюрный камень. Эти ограждения отличаются высокой влагостойкостью и морозоустойчивостью, и их даже можно изготовить своими руками. Сначала выкапывается узкая канава вокруг грядки, затем заполняется песко-цементной смесью. Бордюрный камень утапливается в раствор, что обеспечивает надёжное крепление и укрепление стыков между блоками.
Вертикальные и подвесные грядки — отличное решение для ограниченных по площади участков, позволяющее разместить больше растений, чем позволяет пространство огорода. Вертикальные конструкции могут быть выполнены в виде отдельно стоящих элементов, например, в форме конуса с встроенными или подвесными ящиками. Кроме того, такие грядки могут представлять собой навесные контейнеры, которые крепятся к стенам или заборам.
Заборчи из пней /Фото:ooodraiv.ru
Иногда плодово-ягодным кустарникам нужно ограждение не только для декоративных целей, но и для поддержки их тяжелых ветвей. Простое ограждение для кустов можно сделать из различных материалов, таких как металлические прутья, ПВХ трубы, деревянные бруски или сплетенные ветки.
Перед началом работы важно правильно спроектировать заборчик. Измерить границы клумбы или грядки. Это поможет вам определить, сколько материала нужно. Заборчик может быть прямым, закругленным или даже волнистым. Выбрать форму, которая лучше всего дополнит вашу композицию тоже важная задача. А также нужно определить, какой высоты будет заборчик. Он может быть низким, чтобы не скрывать растения, или высоким для защиты от животных.
Можно добавить более сложную конструкцию /Фото:darvin-market.ru
Когда проект готов можно приступать к подготовке материала. При выборе деревянного заборчика, нужно обработать дерево антисептиком, чтобы предотвратить гниение. Металлические конструкции стоит покрасить специальной краской для защиты от коррозии. Пластиковые элементы предварительно проверить на прочность.
Если необходимо, можно удалить верхний слой грунта, чтобы создать ровное основание. Для деревянных конструкций обычно вкапывают столбы в землю на глубину 30-50 см. Металлические или пластиковые ограждения могут быть просто вбиты в грунт. Стоит также убедиться, что конструкция прочно зафиксирована.
Такая конструкция экономит место на участке /Фото:ps-market.ru
