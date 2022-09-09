Грандиозные стада и стаи животных

На карте мира осталось не так много мест, в которые не вторглась цивилизация. Тем немногим избежавшим вмешательства человека уголкам удалось сохранить первозданную природу и стать домом для целых колоний животных, птиц и организмов. Путешественники, проложившие маршрут поездки через одно из этих 10 мест, получают уникальный шанс понаблюдать за крупными скоплениями самых разных представителей фауны в их естественной среде обитания с очень близкого расстояния.







Экосистема Серенгети, простирающаяся от севера Танзании до юга Кении, является одной из старейших и наиболее сохранившихся на Земле. На ее нетронутых просторах обитают более 4 миллионов животных и пятьсот видов птиц. В период миграции можно увидеть незабываемое зрелище — как тысячи антилоп, зебр, газелей, носорогов, слонов и многих других животных перемещаются с северных холмов на южные равнины в поисках воды.







Самая западная точка Европы — скалы Латрабьярг в Исландии — во время гнездования является домом для миллионов морских птиц. За бакланами, тупиками, северными олушами, кайрами и гагарками можно наблюдать с невероятно близкого расстояния, главное, чрезмерно не увлечься процессом и не забыть, что вы находитесь на утесах высотой 450 метров.

Практически нетронутый уголок природы атолл Альдабра является родиной самой большой в мире популяции гигантских черепах. Их численность на острове оценивается примерно в 150 000, а их плотность составляет более 650 особей на квадратный километр.Высокая температура и концентрация солей сделало район озера Натрон, расположенного в Танзании, непригодным для жизни большинства обитателей дикой природы. Агрессивная среда озера оказалась вполне комфортной лишь для сине-красных водорослей и малого фламинго. Поскольку к ядовитому озеру не приближаются хищники, для птиц семейства фламинговых оно стало единственным местом размножения.В пещере Bracken Bat Cave в Техасе живет самая большая колония летучих мышей. В брачный период здесь обитает свыше 20 миллионов особей — практически столько же жителей насчитывает второй самый густонаселенный город в мире Пекин.Осенью в леса мексиканских штатов Мичоакан и Мехико прилетают на зимовку бабочки монарх. Миллионы насекомых собираются тесными колониями на деревьях, «окрашивая» их в оранжевый цвет.В водах австралийского залива Хэймлин Пул живет колония древнейших микроорганизмов — цианобактерий. Размер их составляет от 0,1-1 до 20-100 мкм, поэтому невооруженным глазом увидеть их нельзя, зато можно наблюдать результат их деятельности — построенные ими каменные тридцатисантиметровые столбики строматолиты.Земляной красный краб обитает только на острове Рождества. В течение периода размножения на острове буквально негде ступить: миллионы ракообразных покидают свои норы и движутся к побережью, чтобы отложить икру.Озеро Медуз на острове Эйл-Малк в Палау через трещины и туннели связано с океаном, поэтому вода в нем соленая. В то же время водоем изолирован и единственными его крупными обитателями являются более 2-х миллионов золотых и лунных медуз. Ввиду отсутствия хищников они утратили стрекательные клетки щупалец и придатки щупалец, благодаря чему любители дайвинга могут плавать вместе с ними.Расположенный в Атлантическом океане остров Заводовский — место обитания одной из самых крупных популяций антарктических пингвинов. На клочке суши площадью 25 км² постоянно проживают около 2-х миллионов королевских пингвинов . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)