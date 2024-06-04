Красивые деревья, которые могут загубить любимый участок

Каждый должен в своей жизни посадить дерево. Особенно, если у него есть собственный дачный участок. В наше время дачники все реже отдают предпочтение плодовым видам в пользу декоративных. Чего уж там, «красиво жить не запретишь».







Вот только выбирая дерево для украшения дачи не стоит забывать о том, что некоторые из них ведут себя на участке похуже некоторых сорняков.

1. Ива

2. Ель

3. Канадский клён

4. Береза

5. Американский клён

При этом есть несколько пород, от которых дачнику и вовсе следует бежать как от огня.Лучше не надо.В ассортименте доступной зелени для участка ива остается одним из самых неоднозначных вариантов для выбора. С одной стороны, дерево очень красиво и даже может быть полезно при определенных условиях. Например, если на участке есть серьезные проблемы с водой. Однако, во всех остальных случаях ива «тянет» воду из земли слишком сильно, в результате чего страдают все окружающие растения. А кроме того, когда миловидное дерево стареет, оно становится откровенно опасным для окружающих из-за специфических ветвей. Как результат, иву приходится пускать под пилу раньше срока.Лучше на надо.Ель с ее размашистыми зелеными лапищами выглядит не просто красиво, но даже благородно! Однако, для дачного участка в качестве декоративного дерева ель подходит плохо. Особенно, если вам хотело бы на даче не только отдыхать, но и выращивать что-нибудь съедобное. Дело в том, что ель чрезвычайно агрессивное растет с очень развитой коневой системой. Пройдет всего несколько лет с момента посадки, как елочка начнет угнетать своим присутствием всех соседей от винограда до картошки.Дерево простое.В нашем случае речь идет конкретно о таком заморском госте, как канадский клен. Выглядит это дерево очень красиво, особенно в осенний период. Несколько лет назад на родных просторах произошел настоящий взрыв интереса к этому растению. Многие дачники бросились сажать «канадец» вдоль ограды украшения ради… Проблемы с клёном начинаются уже на второй год. Дело в том, что растение крайне агрессивно распространяет свои семена, заполоняя самосевом все окрестности. И в первую очередь достается участку недальновидного хозяина! В добавок к этому, подобное иве или ели, канадский клен — еще и крайне прожорливое растение, особенно в отношении воды.Береза очень красивая...Еще одно дерево, которое точно не принесет ни радости, ни удовольствия дачнику. Казалось бы, что может быть плохого в березе? Крайне неприхотливое, не слишком агрессивное и к тому же весьма симпатичное растение! Красота березы в ее утонченности. Вот только проблемы с деревом начинаются в осенний период. Дело в том, что береза сбрасывает какое-то феноменальное количество листвы. Поэтому, если нет желания проводить все выходные с граблями в руках, лучше оставить березу где-нибудь за пределами любимого участка.Очень агрессивное растение.Еще один заморский переселенец. В России американские клёны растут недавно. Массово на территорию страны их начали завозить только в конце XX века. Растение отличается неприхотливостью и какой-то феноменальной живучестью. Выглядит «американец» так же симпатично, как и уже упомянутый «канадец». Однако, есть одно большое «но» — американский клен страшно агрессивен. В пределах 20-25 метров растение ведет себя хуже борщевика. Нормально сосуществовать с таким клёном могут разве что самые неприхотливые сорняки. При этом, как и «канадец», «американец» очень быстро распространяется путем самосева.