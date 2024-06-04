Красивые деревья, которые могут загубить любимый участок

Каждый должен в своей жизни посадить дерево. Особенно, если у него есть собственный дачный участок. В наше время дачники все реже отдают предпочтение плодовым видам в пользу декоративных. Чего уж там, «красиво жить не запретишь».
Вот только выбирая дерево для украшения дачи не стоит забывать о том, что некоторые из них ведут себя на участке похуже некоторых сорняков.
1. Ива
Лучше не надо.
В ассортименте доступной зелени для участка ива остается одним из самых неоднозначных вариантов для выбора. С одной стороны, дерево очень красиво и даже может быть полезно при определенных условиях. Например, если на участке есть серьезные проблемы с водой. Однако, во всех остальных случаях ива «тянет» воду из земли слишком сильно, в результате чего страдают все окружающие растения. А кроме того, когда миловидное дерево стареет, оно становится откровенно опасным для окружающих из-за специфических ветвей. Как результат, иву приходится пускать под пилу раньше срока.
2. Ель
Лучше на надо.
Ель с ее размашистыми зелеными лапищами выглядит не просто красиво, но даже благородно! Однако, для дачного участка в качестве декоративного дерева ель подходит плохо. Особенно, если вам хотело бы на даче не только отдыхать, но и выращивать что-нибудь съедобное. Дело в том, что ель чрезвычайно агрессивное растет с очень развитой коневой системой. Пройдет всего несколько лет с момента посадки, как елочка начнет угнетать своим присутствием всех соседей от винограда до картошки.
3. Канадский клён
Дерево простое.
В нашем случае речь идет конкретно о таком заморском госте, как канадский клен. Выглядит это дерево очень красиво, особенно в осенний период. Несколько лет назад на родных просторах произошел настоящий взрыв интереса к этому растению. Многие дачники бросились сажать «канадец» вдоль ограды украшения ради… Проблемы с клёном начинаются уже на второй год. Дело в том, что растение крайне агрессивно распространяет свои семена, заполоняя самосевом все окрестности. И в первую очередь достается участку недальновидного хозяина! В добавок к этому, подобное иве или ели, канадский клен — еще и крайне прожорливое растение, особенно в отношении воды.
4. Береза
Береза очень красивая...
Еще одно дерево, которое точно не принесет ни радости, ни удовольствия дачнику. Казалось бы, что может быть плохого в березе? Крайне неприхотливое, не слишком агрессивное и к тому же весьма симпатичное растение! Красота березы в ее утонченности. Вот только проблемы с деревом начинаются в осенний период. Дело в том, что береза сбрасывает какое-то феноменальное количество листвы. Поэтому, если нет желания проводить все выходные с граблями в руках, лучше оставить березу где-нибудь за пределами любимого участка.
5. Американский клён
Очень агрессивное растение.
Еще один заморский переселенец. В России американские клёны растут недавно. Массово на территорию страны их начали завозить только в конце XX века. Растение отличается неприхотливостью и какой-то феноменальной живучестью. Выглядит «американец» так же симпатично, как и уже упомянутый «канадец». Однако, есть одно большое «но» — американский клен страшно агрессивен. В пределах 20-25 метров растение ведет себя хуже борщевика. Нормально сосуществовать с таким клёном могут разве что самые неприхотливые сорняки. При этом, как и «канадец», «американец» очень быстро распространяется путем самосева.
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