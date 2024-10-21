Как укоренить черенок голубой ели

Мало кто знает, но ели можно размножать не только шишками, но и черенками. Последний способ быстрее и надежнее. Если вы хотите посадить это красивое дерево, не спешите покупать саженцы, за зиму вы можете их вырастить сами из веточки ели.











Что потребуется:





острый нож;

препарат Корневин;

пластиковый бутыль 5-6 л;

торф;

песок;

агроперлит;

керамзит.

Процесс укоренения черенка ели





Во второй половине ноября нарезаются ветки для черенков.Для 100% приживаемости необходимо использовать прошлогодние побеги из самых кончиков нижних веток. Если материал заготавливается далеко, при перевозке его следует завернуть во влажную тряпочку, чтобы он не присох.Дома центральная ветка каждой заготовки срезается внизу косым срезом длиной в 2-3 пальца. Затем иголки от среза до первых боковых разветвлений удаляются.Далее нужно обрезать все ветки черенка, оставив только его вершинку. При срезе от них оставляется по 5-10 мм. Вдоль коры, освобожденной от иголок внизу черенка, требуется сделать несколько продольных насечек острием ножа. Через них потом прорастут корешки.Заготовленные черенки погружаются в раствор Корневина. Вода не позволит внутренним смолам елки запечатать поры, которые должны остаться открытыми для прорастания корней. Замачивание продолжается 1 сутки.На второй день черенки выкладываются на просушку, и параллельно готовится грунт для укоренения.Для этого смешивается 3 части торфа, 2 песка и 1 агроперлита.ПЭТ бутыль разрезается пополам.В его дне пробивается горячим гвоздем 5 отверстий для слива избытков воды при поливе. Также прожигается 1 вентиляционное отверстие в крышке верхней половины бутыли.На дно самодельного горшка засыпается немного керамзита.Зятем набирается подготовленная почва.Горшок заливается водой, пока она не начнет сбегать сквозь дренажные отверстия.В насечки в коре черенка пальцами втирается Корневин. Затем он втыкается в грунт под уклоном 45°. Далее на саженец надевается колпак. Его нужно вставить внутрь, а не сверху горшка. Обязательно над уровнем грунта сбоку делается 2 вентиляционные отверстия.Высаженные саженцы устанавливаются на подоконнике или в теплице, и поворачиваются уклоном на северную сторону. Двигать их после этого уже нельзя.Раз в 2-3 дня черенки нужно опрыскивать. Для этого снимается крышка в бутыли, и они смачиваются из пульверизатора. Нужно орошать только иголки, этой влаги будет достаточно.Уход за саженцами продолжается всю зиму. Весной они закаляются перед высадкой в открытый грунт. Сначала несколько дней саженцы выносятся днем на пару часов на улицу, дальше оставляются с утра до вечера 2-3 раза, а потом на всю ночь еще пару раз. Закаленные ростки высаживаются в грунт вместе с почвой с горшка.