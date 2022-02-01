Растения, которые можно посадить у края клумбы

Переход между цветником или газоном часто имеет неприглядный вид. Классическая клумба и ее вариации смотрятся намного эффектнее в обрамлении каймы декоративных растений, которые скрывают узкую полосу свободного грунта. Узкий бордюр красиво смотрится вдоль изгородей и дорожек.







Пестрая газания

Долгоцветущий агератум

Многолетняя альпийская астра

Нежная маргаритка

Роскошная брунера

Универсальный гелихризум (бессмертник)

Кудрявая петрушка

Теплолюбивый многолетник, который в нашем климате успешно выращивается как однолетник или с зимовкой в помещении. Взрослая газания выглядит компактно и отличается высокой декоративностью. Кусты высотой до 30 см покрываются крупными цветками диаметром 8-10 см.Эффектные цветочные корзинки привлекают взгляд с середины лета до поздней осени. Как и всякое южное растение газания любит солнце и плохо переносит лишнюю влагу.По поводу почвы можно не волноваться — ей подходят скудные, песчаные и суглинистые грунты, где другие цветы приживаются плохо.Выгодный вариант для ландшафтного дизайна с длительным периодом цветения. Для создания невысоких бордюров выбирают низкорослые сорта с высотой до 30 см. Они быстро разрастаются и переплетаются в сплошной цветочный вал. Соцветия агератума похожи на маленькие пушистые шарики, собранные из мелких корзиночек.Они украшают клумбу с июня до первых заморозков.По мере взросления агератум подстригают, чтобы корректировать высоту и убрать старые отцветшие стебли. Чаще используются сорта с цветами в голубой гамме, но можно составить пестрый смешанный микс с белыми, розоватыми и сиреневыми оттенками.Невысокий декоративный цветок с высотой куста до 30 см. Астра образует разветвленные кусты с пышной темно-зеленой листвой. Цветы диаметром до 6 см махрового типа с большим количеством мелких язычковых лепестков. Палитра оттенков от белого до насыщенно-малинового. Распускается альпийская астра в конце мая или начале июня.Период цветения длится около месяца, но у разных сортов он смещен по времени. Это позволяет составить бордюр из астр, которые цветут в определенное время или сменяют друг друга. Плотные посадки вместе с другими низкорослыми цветами можно использовать для естественного затенения корневой зоны декоративных культур, которые не переносят жару.Современные декоративные маргаритки ведут историю от простого полевого цветка. Они украшают сады и цветники почти 500 лет. Травянистые невысокие растения идеально вписываются в бордюрные зоны посадки на солнечной стороне или в полутени. Считаются хорошими компаньонами весенних луковичных: тюльпанов, нарциссов. Легко переносят неблагоприятные сезоны и зимовку в открытом грунте.Цветут маргаритки с мая по июнь. Срезанием старых цветоносов можно продлить этот период. По типу цветка различают простые, помпонные и махровые. Окраска лепестков — от белого до бордового оттенка. Также есть сорта с двухцветными, полосатыми и крапчатыми соцветиями.Большинство невысоких декоративных растений хорошо развиваются и цветут в условиях хорошей освещенности или полутени. Для оформления бордюра на тенистом участке подойдет брунера. Это неприхотливый многолетник с аккуратными кистями белых, голубых или комбинированных цветков, похожих на незабудки.Брунера цветет около месяца с мая по июнь, но крупная серебристо-зеленая листва с темными прожилками или каймой сохраняет декоративность до поздней осени. Пышная зелень брунеры хорошо сочетается с цветущими растениями.Для легкого ухода рекомендуем посадить крупнолистные сорта — они долгое время не разрастаются и не требуют пересадки.Гелихризум ценится в ландшафтном дизайне за красивые цветы, неприхотливость и разнообразие сортов. Растение выращивают как одно- и многолетнее. Есть простые, почвопокровные и вьющиеся виды.Для оформления бордюров используют махровые, маргариткоцветковые и прицветниковые сорта высотой 20-30 см. Бессмертники расцветает красивыми корзинками всех оттенков оранжевого и красного цвета с середины лета до сентября. Сухие цветы можно использовать для зимних букетов.Популярными в оформлении клумб стали пряные огородные культуры с красивой листвой. Для обрамления цветников используются пряные душистые травы и зелень, которые применяются в кулинарии.Кудрявая петрушка — это практичный и декоративный вариант для бордюра. Она образует зеленый массив, который полностью закрывает почву, создавая пышный невысокий валик вокруг цветника. Гофрированные листья сохраняют декоративность до самых морозов, а весной быстро появляется молодая зелень.Зеленый или цветочный бордюр подчеркнет красоту цветников и естественно разделит зону между дорожками и газоном. Мы составили подборку компактных декоративных культур для разных условий выращивания, которые украсят участок и скроют мелкие недочеты ландшафтного дизайна.