8 способов использовать «несъедобные» очистки продуктов, которые на самом деле полезны

Ежедневно мы выбрасываем большое количество отходов, даже не задумываясь, какую выгоду теряем. На самом деле такие привычные несъедобные части продуктов, как банановая кожура, корочки от арбузов, луковая шелуха и много других могут принести пользу всей семье. Несколько полезных советов помогут более рационально и эффективно использовать, казалось бы, ненужные отходы для улучшения внешнего вида, самочувствия, приготовления еды и исправления некоторых ошибок.

1. Луковая шелуха

Луковая кожура на самом деле не так бесполезна, как многие думают.

Верхние листики лука — просто кладезь различных питательных веществ. Они содержат растительные пигменты, которые отлично нормализуют кровяное давление, оказывают противовоспалительное действие и улучшают работу сосудистой системы. Конечно, есть луковую шелуху просто так не стоит, но вполне можно добавить немножко в овощное рагу или суп. Польза для здоровья будет очевидна, а еще и вкус улучшится. Верхние луковые слои имеют насыщенный вкус, который может заменить даже лучшие приправы. Правда, нужно не забыть убрать несъедобный ингредиент перед подачей блюда на стол.

2. Картофельная кожура

Не нужно идти на жертвы ради красоты, просто не выбрасывать картофельные очистки.

Темные круги под глазами — проблема каждого второго человека, особенно если утром не удается выспаться, как следует. С этим удивительным лайфхаком можно решить проблему в два счета и совершенно не тратясь на дорогостоящие косметические средства и салоны красоты. Благодаря паре кусочков картофельной кожуры можно осветлить темные круги и сделать их менее заметными. Два кусочка нужно положить под глаза на 10 минут. В соке, который выделяется из кожуры, содержится особый фермент катехолаза, оказывающий благотворное действие на лимфатическую и сосудистую систему. Для достижения наилучших результатов рекомендуется повторять процедуру 2 раза в неделю.

3. Банановая кожура

Банановая кожура точно пригодится в хозяйстве.

Бананы — очень питательный и полезный продукт, который любят многие взрослые и дети. Но их кожура тоже не промах, поскольку содержит в себе большое количество калия. Это вещество обладает целительной силой и помогает быстрее заживить раны. Просто приложив кожуру к ранке на несколько минут, можно снять боль и ускорить регенерацию. А если все целы, то можно использовать шкурку банана для полировки кожаной обуви — сияющий блеск гарантирован.

4. Зачерствевший хлеб

Черствый хлеб годится не только для панировочных сухарей и сухариков в виде закуски.

Хлеб, который потерял свою мягкость, не стоит сразу выбрасывать. Он может послужить отличным средством для восстановления красоты комнаты. Если на стене есть пятно или некрасивая полоса, появившаяся случайно, от них можно быстро избавиться с помощью зачерствевшего хлеба без корочки.

5. Корки арбуза

Кожура арбуза играет огромную роль в личной жизни.

Согласно научным исследованиям, в кожуре арбуза содержится огромное количество цитруллина — вещества, которое улучшает кровообращение. Если не выбрасывать кожуру арбуза, а, например, приготовить ее в виде смузи или обжарив на сковороде, то можно значительно улучшить свою личную жизнь. Кровообращение улучшается во всех частях тела организма, а значит, ночью может быть уже не до сна.

Интересная информация: Жареный арбуз по вкусу напоминает кабачок, поэтому его вполне можно использовать в рецептах с другими овощами. Конечно, саму мякоть жарить не стоит, ведь она выделяет много жидкости, а вот арбузные корки — самое то для овощного рагу.

6. Внутренняя часть тыквы

Тыква — незаменимый борец за женскую красоту и молодость.

Перед тем как приготовить тыкву, ее обязательно очищают от внутренней мягкой части и семечек. Чаще всего все это добро просто выбрасывается в мусорное ведро, но мы бы рекомендовали использовать его по более приятному назначению. Из мягкой части тыквы получается замечательная маска для лица, наполненная витаминами С, А и Е, антиоксидантами и микроэлементами. Она делает кожу сияющей, мягкой и помолодевшей. Чтобы сделать домашнюю маску, нужно смешать достаточное количество мягкой части тыквы с половинкой чайной ложки молока, половиной чайной ложки меда и небольшой щепоткой корицы. Полученный состав наносится на лицо на 10 минут, а потом просто смывается водой.

7. Кожура грейпфрута

Грейпфрут полезен не только внутри, но и снаружи.

Кожица грейпфрута очень полезна для здоровья в любом возрасте, а также отлично подходит для домашних процедур по улучшению красоты. В грейпфрутовой кожуре содержатся полезные компоненты, которые могут помочь понизить уровень холестерина в крови. Натерев кожуру, можно использовать ее для масок и пилингов домашнего производства, которые делают кожу лица светлее и способствуют ее очищению. Правда нужно точно знать, что на грейпфрут нет аллергии. Грейпфрутовую цедру можно также использовать в качестве приправы для салата или чая — приятный цитрусовый аромат пробуждает аппетит.

8. Апельсиновая кожура

Апельсиновая кожура отлично справляется с отпугиванием мелких вредителей.

Этот натуральный компонент без вреда для дома или продуктов может до смерти напугать муравьев. Чтобы избавиться от надоедливых насекомых, нужно разместить несколько апельсиновых корок в месте обитания муравьев, например, в саду, на пикнике или на в доме на даче, чтобы отпугнуть маленьких непрошенных гостей в ближайшие 10 минут и сохранить эффект надолго. Эффективнее всего кожура действует, если положить ее в блендер с небольшим количеством воды, а затем распределить эту смесь рядом с наибольшим скоплением муравьев.

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