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«Необычный» офис в Дюссельдорфе

Еще один необычный офис находится в Германии, в городе Дюссельдорф. Речь идет об офисе компании trivago. Крупнейший в мире независимый поисковик цен на отели пользуется популярностью более чем у 80 миллионов туристов. Компания была основана в 2005 году и по сегодняшний день стремительно развивается, насчитывая 50 интернет платформ на 28 языках мира.

Расположенный в 500 м от набережной реки Рейн, офис занимает три этажа в двух соседних зданиях. Сотрудники «триваго-городка» имеют все необходимое для повседневной жизни. Именно это легло в основу дизайна, разработанного Verenа Hasiewizc и Marleen Goldemann-Sabbak из компании Raumatelier. Дизайнеры постарались избежать классических стереотипов, что позволяет сотрудникам чувствовать себя свободно и непринужденно.

«Необычный» офис в Дюссельдорфе

Здания офисов.

«Необычный» офис в Дюссельдорфе

Reception.

«Необычный» офис в Дюссельдорфе

Переговорная.

«Необычный» офис в Дюссельдорфе

Не в каждом офисе вы увидите переговорные комнаты, похожие на «футбольный стадион», в «школьный класс», либо «прачечную». А отгороженные от остального помещения индивидуальные ячейки (think tanks) выглядят как уютные гостиные, что позволяет сотрудникам быть как дома.

«Необычный» офис в Дюссельдорфе

«Необычный» офис в Дюссельдорфе

«Необычный» офис в Дюссельдорфе

Think tanks.

«Необычный» офис в Дюссельдорфе

«Необычный» офис в Дюссельдорфе

Помимо этого, компания предлагает различные спортивные курсы: йога, зумба, аэробика в специально оборудованных залах.

Комната для йоги.



«Необычный» офис в Дюссельдорфе

«Необычный» офис в Дюссельдорфе

Летом можно наслаждаться хорошей погодой в соседнем парке, либо на террасе, откуда открывается прекрасный вид на город.

Терраса.

«Необычный» офис в Дюссельдорфе

Вид из окна.

«Необычный» офис в Дюссельдорфе

Игровая площадка.

«Необычный» офис в Дюссельдорфе

Это не только совместная работа, но и отдых вместе. Во время паузы сотрудники могут отвлечься, играя в настольный футбол, бильярд или wii.

«Необычный» офис в Дюссельдорфе

«Необычный» офис в Дюссельдорфе

Каждый этаж оборудован кухней, где вы найдете фрукты, мюсли, сэндвичи, различные закуски, а также прохладительные напитки на любой вкус, включая пиво. Так, завтрак или обед становится для коллег еще одной возможностью обсуждения новых проектов.

«Необычный» офис в Дюссельдорфе

«Необычный» офис в Дюссельдорфе

В 2017 году компания планирует переехать в собственное здание.

«Необычный» офис в Дюссельдорфе

«Необычный» офис в Дюссельдорфе

«Необычный» офис в Дюссельдорфе

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