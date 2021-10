Мадонна: 35 лет на вершине успеха

Мадонна — настоящий феномен современной поп-культуры. Карьера недавно отпраздновавшей своё 57-летие певицы и актрисы длится уже четвёртый десяток лет. За это время она успела выпустить 13 мега-успешных альбомов и сняться во множестве видеороликов и фильмов . Предлагаем проследить историю выдающейся карьеры «Королевы попа».Родившаяся в Мичигане 16 августа 1958 года Мадонна Луиза Чикконе была одной из шести детей в семье. В течение двух лет она училась в Мичиганском университете, после чего решила посвятить себя карьере танцовщицы.В 1978 году она переехала в Нью-Йорк, где некоторое время танцевала в группе легендарного хореографа Элвина Эйли.Год спустя Мадонна присоединилась к танцевальной труппе звезды диско Патрика Эрнандеса. Во время гастролей по Франции она познакомилась с музыкантом Дэном Гилроем, с которым организовала группу «Breakfast Club».Некоторое время спустя, вместе со своим бывшим парнем Стивеном Брэем, она организовала новый коллектив « Emmy ». Их записи понравились нью-йоркскому диджею и продюсеру Марку Каминсу, который показал их руководству крупной звукозаписывающей фмрмы.В октябре 1982 года Мадонна выпустила свой первый сингл «Everybody», быстро ставшему клубным хитом.Следующий сингл, «Holiday», стал первым мировым хитом певицы. Успеху песни содействовал эффектный видеоролик.Дебютный альбом «Madonna» появился в 1983 году и был продан в количестве 5 миллионов штук.Второй диск «Like a Virgin» (1984) сразу стал хитом и был распродан 10-миллионным тиражом. Её выступление на церемонии вручения наград MTV вызвало большой скандал.В 1985 году Мадонна снялась в успешной комедии «Отчаянно ищу Сьюзэн».В апреле 85 года Мадонна отправилась в свой первый концертный тур — «The Virgin Tour», во время которого она сотрудничала с группой Beastie Boys.Третий альбом, посвящённый будущему мужу, актёру Шону Пенну, был выпущен в июле 1986 года.В отличие от успешного альбома, фильм «Шанхайский сюрприз», в котором она снялась вместе с мужем, провалился в прокате.В 1988 году Мадона дебютировала на Бродвее в пьесе Дэвида Мамета «Пошевеливайся».Следующий альбом, «Like a Prayer», подтвердил звёздный статус певицы. Ролик к заглавной песне, в котором появлялись пылающие кресты и темнокожий Иисус, вызвал много споров.В 1990 году, вместе со своим партнёром, Уорреном Битти, Мадонна снялась в фильме «Дик Трейсм». И фильм и саундтрек к нему пользовались успехом.В 1991 году Мадонна появилась в своём первом документальном фильме «Truth or Dare», посвящённом недавно закончившемуся концертному турне певицы.Фотоальбом «Sеx» с пикантными снимками Мадонны и её знаменитых друзей, был издан в 1992 году.Следующий диск, «Bedtime Stories», вышел в 1994 году.В 1996 году Мадонна снялась в роли Эвиты Перон в мюзикле «Эвита». Эта работа была оценена престижной премией «Золотой Глобус».В 1998 году Мадонна выпустила свой седьмой альбом «Ray of Light», созданный с использованием передовых электронных ритмов, техно и трип-хопа. Диск получил четыре премии «Грэмми».Два года спустя появился очередной альбом «Music».Вышедший в 2002 году фильм «Унесенные» , был негативно оценён как критиками, так и зрителями. Режиссёром ленты был тогдашний муж Мадонны — Гай Ричи.В 2003 году Мадонна вернулась со своим девятым альбомом «American Life», который оказался самым непопулярным из всех её работ. Совместное выступление Мадонны, Кристины Агилеры и Бритни Спирс стало культурным событием сезона.В том же году, Мадонна опять удивила всех, издав книгу для детей «Английские розы». Книга, рассказывающая об ошибочности поверхностных суждений, моментально стала бестселлером.Следующий диск «Confessions on a Dance Floor» появился в 2005 году. Альбом пользовался заслуженной популярностью, а организованный в его поддержку концертный тур стал самым успешным в её карьере.В 2006 году, совместно с фирмой H&M, была представлена линия одежды «М как Мадонна».Альбом 2008 года «Hard Candy» был записан с помощью таких звёзд, как Джастин Тимберлейк и Фаррел Уильямс.В 2012 году певица выпустила свой 12-ый альбом «MDMA», тепло принятый слушателями.На церемонии вручения наград Brit Awards, состоявшейся в этом году, Мадонна упала во время своего выступления. Несмотря на это, она как ни в чём не бывало продолжила и завершила номер.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)