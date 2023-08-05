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10 очень странных, но эффективных военных транспортных средств времен Первой мировой войны


Ужасные транспортные средства Первой мировой войны.

Ужасные транспортные средства Первой мировой войны.

Первая мировая война стала двигателем научного и технического прогресса человечества, проведя его через ужасающие события. Как это часто бывает во время войны все страны-участницы конфликта, направили весь свой конструкторский потенциал на создание новых инструментов разрушения и убийства. Некоторые из них получились откровенно странными.

1. Бронетранспортер «Гарфорд-Путилов»


Один из первых.

Один из первых.

 

Бронетранспортер «Гарфорд-Путилов» был бронированной боевой машиной, выпущенной в России во время Первой мировой войны. Он считался очень надежным, но у бронеавтомобиля была одна проблема — медлительность. При общей массе около 11 тонн и двигателе мощностью всего 30 л.с. автомобиль имел максимальную скорость 16-18 км/ч. Конструкция «Гарфорд-Путилова» была настолько перегружена, что броневик практически не мог передвигаться по бездорожью.

2. Ehrhardt EV/4


Интересный вариант.

Интересный вариант.

 

Panzerkraftwagen Ehrhardt EV/4 был одним из первых примеров бронированного автомобиля (высокий и плоский). Он использовался в Германии почти до начала Второй мировой войны для несения внутренней полицейской службы. Автомобиль весил почти 9 тонн, имел экипаж 8 — 9 человек и вооружение до трех пулеметов.

3. Бронеавтомобиль Austin


Другой вариант.

Другой вариант.

 

Austin был британским бронеавтомобилем, выпущенным во время Первой мировой войны. Он был разработан по заказу Российской империи и широко применялся российской армией во время Первой мировой войны и Гражданской войны.

4. Büssing A5P


Привет из Германии.

Привет из Германии.

 

Büssing A5P был бронеавтомобилем, выпущенным в Германии во время Первой мировой войны. Производство A5P началось в 1916 году, но было выпущено всего 3 машины. Экипаж 10-тонного бронеавтомобиля составлял 10 человек, 6 из которых обслуживали 3 пулемета калибра 7,92 мм (обычно устанавливали MG 08 или MG 15 nA). Одна из машин была даже вооружена впоследствии двумя 20-мм пушками. A5P служил на Восточном фронте до 1917 года.

5. Бронированный автомобиль Jeffery


С любовью из США.

С любовью из США.

 

Бронеавтомобиль Jeffery был разработан компанией Thomas B. Jeffery Company в Кеноше (США) в 1915 году. Первый автомобиль, сошедший с конвейера, был использован в 1916 году во время Мексиканской экспедиции или Экспедиция Панчо Вилья для обучения солдат.

6. Бронеавтомобиль Lanchester


Широко применялся.

Широко применялся.

 

Бронированный автомобиль Lanchester был британским бронеавтомобилем, выпущенным во время Первой мировой войны. В 1914 году Lanchester стал второй по численности бронемашиной, состоящей на вооружении армии (больше было выпущено только Rolls-Royce). Первоначально автомобиль был разработан для поддержки авиабаз и поиска сбитых пилотов.

7. Бронированный автомобиль Rolls-Royce 1914


Кто бы мог подумать.

Кто бы мог подумать.

 

Этот британский бронированный автомобиль был разработан в 1914 году и использовался в Первой мировой войне и в начале Второй мировой войны. Rolls-Royce служил на нескольких фронтах ближневосточного театра. Транспортное средство было модернизировано в 1920 году и в 1924 году, в результате получились модели Rolls-Royce 1920 и Rolls-Royce 1924. В 1940 году на 34 бронеавтомобилях, которые служили в Египте в составе 11 гусарского полка, была заменена «старая» башня с открытым верхом. На ней была установлена противотанковая винтовка Boys, 0,303-дюймовый пулемет «Брен» и дымовые гранатометы.

8. Charron Girardot Voigt


Выглядит даже мило.

Выглядит даже мило.

 

Charron, Girardot Voigt был французским бронеавтомобилем, спроектированным грузинским инженером Михаилом Накашидзе в 1902 году. Он был оснащен пулеметом Гочкисс и 7-миллиметровым бронекольцом для стрелка. Развивать такая машина могла 50 км/ч.

9. Davidson Automobile Battery


Отличная была машина.

Отличная была машина.

 

Бронеавтомобиль Davidson Automobile Battery был построен Роялом Пейджем Дэвидсоном и курсантами Северо-западной военно-морской академии в Хайленд-парке, штат Иллинойс. Дэвидсон разработал этот автомобиль в 1901 году. Он со своими учениками собрал две подобные частично бронированные военные машины, вооруженные пулеметом Кольт-Браунинг калибра 0.30. Эти транспортные средства, которые приводились в действие паровым котлом, практически не могли подняться на даже небольшой склон из-за изменения уровня воды в котле.

10. Simms Motor War Car


Ужасная штука.

Ужасная штука.

 

Motor War Car был первым в мире броневиком. Он был спроектирован и построен британским изобретателем Фредериком Симмсом в 1899 году. Автомобиль был оснащен бронелистами компании Vickers и четырехцилиндровым 3,3-литровым двигателем Cannstatt Daimler мощностью 16 л.с., обеспечивающим максимальную скорость около 14,5 км/ч.

Бонус: пулемет на велосипеде


Ужаснее этого просто придумать было нельзя.

Ужаснее этого просто придумать было нельзя.

 

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10 очень странных, но эффективных военных транспортных средств времен Первой мировой войны

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10 очень странных, но эффективных военных транспортных средств времен Первой мировой войныПодписаться на мой Instagram
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