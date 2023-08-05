10 очень странных, но эффективных военных транспортных средств времен Первой мировой войны

Ужасные транспортные средства Первой мировой войны.
Первая мировая война стала двигателем научного и технического прогресса человечества, проведя его через ужасающие события. Как это часто бывает во время войны все страны-участницы конфликта, направили весь свой конструкторский потенциал на создание новых инструментов разрушения и убийства. Некоторые из них получились откровенно странными.
1. Бронетранспортер «Гарфорд-Путилов»
Один из первых.
Бронетранспортер «Гарфорд-Путилов» был бронированной боевой машиной, выпущенной в России во время Первой мировой войны. Он считался очень надежным, но у бронеавтомобиля была одна проблема — медлительность. При общей массе около 11 тонн и двигателе мощностью всего 30 л.с. автомобиль имел максимальную скорость 16-18 км/ч. Конструкция «Гарфорд-Путилова» была настолько перегружена, что броневик практически не мог передвигаться по бездорожью.
2. Ehrhardt EV/4
Интересный вариант.
Panzerkraftwagen Ehrhardt EV/4 был одним из первых примеров бронированного автомобиля (высокий и плоский). Он использовался в Германии почти до начала Второй мировой войны для несения внутренней полицейской службы. Автомобиль весил почти 9 тонн, имел экипаж 8 — 9 человек и вооружение до трех пулеметов.
3. Бронеавтомобиль Austin
Другой вариант.
Austin был британским бронеавтомобилем, выпущенным во время Первой мировой войны. Он был разработан по заказу Российской империи и широко применялся российской армией во время Первой мировой войны и Гражданской войны.
4. Büssing A5P
Привет из Германии.
Büssing A5P был бронеавтомобилем, выпущенным в Германии во время Первой мировой войны. Производство A5P началось в 1916 году, но было выпущено всего 3 машины. Экипаж 10-тонного бронеавтомобиля составлял 10 человек, 6 из которых обслуживали 3 пулемета калибра 7,92 мм (обычно устанавливали MG 08 или MG 15 nA). Одна из машин была даже вооружена впоследствии двумя 20-мм пушками. A5P служил на Восточном фронте до 1917 года.
5. Бронированный автомобиль Jeffery
С любовью из США.
Бронеавтомобиль Jeffery был разработан компанией Thomas B. Jeffery Company в Кеноше (США) в 1915 году. Первый автомобиль, сошедший с конвейера, был использован в 1916 году во время Мексиканской экспедиции или Экспедиция Панчо Вилья для обучения солдат.
6. Бронеавтомобиль Lanchester
Широко применялся.
Бронированный автомобиль Lanchester был британским бронеавтомобилем, выпущенным во время Первой мировой войны. В 1914 году Lanchester стал второй по численности бронемашиной, состоящей на вооружении армии (больше было выпущено только Rolls-Royce). Первоначально автомобиль был разработан для поддержки авиабаз и поиска сбитых пилотов.
7. Бронированный автомобиль Rolls-Royce 1914
Кто бы мог подумать.
Этот британский бронированный автомобиль был разработан в 1914 году и использовался в Первой мировой войне и в начале Второй мировой войны. Rolls-Royce служил на нескольких фронтах ближневосточного театра. Транспортное средство было модернизировано в 1920 году и в 1924 году, в результате получились модели Rolls-Royce 1920 и Rolls-Royce 1924. В 1940 году на 34 бронеавтомобилях, которые служили в Египте в составе 11 гусарского полка, была заменена «старая» башня с открытым верхом. На ней была установлена противотанковая винтовка Boys, 0,303-дюймовый пулемет «Брен» и дымовые гранатометы.
8. Charron Girardot Voigt
Выглядит даже мило.
Charron, Girardot Voigt был французским бронеавтомобилем, спроектированным грузинским инженером Михаилом Накашидзе в 1902 году. Он был оснащен пулеметом Гочкисс и 7-миллиметровым бронекольцом для стрелка. Развивать такая машина могла 50 км/ч.
9. Davidson Automobile Battery
Отличная была машина.
Бронеавтомобиль Davidson Automobile Battery был построен Роялом Пейджем Дэвидсоном и курсантами Северо-западной военно-морской академии в Хайленд-парке, штат Иллинойс. Дэвидсон разработал этот автомобиль в 1901 году. Он со своими учениками собрал две подобные частично бронированные военные машины, вооруженные пулеметом Кольт-Браунинг калибра 0.30. Эти транспортные средства, которые приводились в действие паровым котлом, практически не могли подняться на даже небольшой склон из-за изменения уровня воды в котле.
10. Simms Motor War Car
Ужасная штука.
Motor War Car был первым в мире броневиком. Он был спроектирован и построен британским изобретателем Фредериком Симмсом в 1899 году. Автомобиль был оснащен бронелистами компании Vickers и четырехцилиндровым 3,3-литровым двигателем Cannstatt Daimler мощностью 16 л.с., обеспечивающим максимальную скорость около 14,5 км/ч.
Бонус: пулемет на велосипеде
Ужаснее этого просто придумать было нельзя.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии