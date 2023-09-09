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Ну вот, а ты даже зарядку не делаешь

Знакомьтесь, Наталья Трухина, 23 года, замужем. Мастер спорта международного класса по армлифтингу, профессиональный пауэрлифтер (выступает в категории без допинг контроля).




Ну вот, а ты даже зарядку не делаешь Наталья Трухина, спорт







Заниматься силовыми видами спорта Наталья Трухина начала в возрасте 14 лет с массой тела 40 кг под руководством тренера Иванова Алексея Робертовича.
На данный момент в соревнованиях по бодибилдингу не участвует. Наталья Трухина замужем за МС по вольной борьбе Владиславом Кузнецовым.

Ну вот, а ты даже зарядку не делаешь Наталья Трухина, спорт





Актуальные показатели





Вес 85-92 кг
Рост 168 см
Объем руки - 45 см
Объем бедра 72 см при объеме талии 76 см
Жим лежа - 165 кг (2014 год)
Приседания со штангой - 280
Становая тяга - 240 кг

Актуальные показатели Наталья Трухина, спорт





Титулы и победы





дважды абсолютная чемпионка по бодибилдингу Забайкальского края (первая победа в 16 лет)

чемпионка в армлифтинге и пауэрлифтинге на Кубке Евразии в Вологде, рекордсменка (2014 г.)

в 2014 г. стала чемпионкой мира по армлифтингу в Крыму, установив мировой

в 2014 г. стала чемпионкой мира по жиму лежа НАП, установив мировой рекорд

в 2014 г. стала чемпионкой России по армлифтингу на кубке им.Поддубного
чемпионка Европы по жиму штанги лежа и становой тяге (WPC),

чемпионка Евразии по жиму штанги лежа, становой тяге(GPA)и армлифтингу.

установила 3 мировых рекорда по жиму штанги лежа. 2 мировых рекорда по становой тяге.

Титулы и победы Наталья Трухина, спорт





Стероиды





Наталья Трухина не скрывает применение анаболических стероидов. Для подготовки к соревнованиям использует дозировки порядка 150-200 мг примоболана или такого же количества пропионата. Если применяются таблетки, то только в тренировочный день. Дозировки также не высоки: оксандролон – 2 таблетки (20 мг). Применение ГР, инсулина и пептидов отрицает.

У Натальи Трухиной имеются явные признаки маскулинизации: огрубение голоса, выраженная гипертрофия мышц, что обычно развивается при употреблении анаболических препаратов.

Стероиды Наталья Трухина, спорт





Тренировки





Силовые тренировки в основном объемные. Чисто билдерские тренировки, многоповторные. Группа мышц раз в неделю. Спина две тренировки в неделю – один день на «ширину», один на «толщину». Силовые тренировки стала делать совсем недавно, только перед соревнованиями. Практически не встает на мост. Перед соревнованиями убирает большинство упражнений, тренируясь не чаще 3 раз в неделю. В обычное время тренировок больше – 5-6 в неделю.

Тренировки Наталья Трухина, спорт





Питание





Первый прием пищи высокобелковый - например, яичница или омлет из 5-6 яиц с одним или двумя желтками. Частота приема пищи 5-6 раз в день. Много курицы (куриные грудки покупаем 10 килограммовыми коробками), рыбы, творога, много клетчатки - зелень и овощи. Углеводы из риса, гречки, макарон и хлеба. Из спортивного питания Наталья Трухина использует многокомпонентный и сывороточный протеин, углеводы от фирмы Витарго и витамины. Жесткой диеты не придерживается.

Питание Наталья Трухина, спорт







Ну вот, а ты даже зарядку не делаешь Наталья Трухина, спорт







Ну вот, а ты даже зарядку не делаешь Наталья Трухина, спорт

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Забайкальский крайресп. Крымг. Вологда

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