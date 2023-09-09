Ну вот, а ты даже зарядку не делаешь

Знакомьтесь, Наталья Трухина, 23 года, замужем. Мастер спорта международного класса по армлифтингу, профессиональный пауэрлифтер (выступает в категории без допинг контроля).
Заниматься силовыми видами спорта Наталья Трухина начала в возрасте 14 лет с массой тела 40 кг под руководством тренера Иванова Алексея Робертовича.
На данный момент в соревнованиях по бодибилдингу не участвует. Наталья Трухина замужем за МС по вольной борьбе Владиславом Кузнецовым.
Актуальные показатели
Вес 85-92 кг
Рост 168 см
Объем руки - 45 см
Объем бедра 72 см при объеме талии 76 см
Жим лежа - 165 кг (2014 год)
Приседания со штангой - 280
Становая тяга - 240 кг
Титулы и победы
дважды абсолютная чемпионка по бодибилдингу Забайкальского края (первая победа в 16 лет)
чемпионка в армлифтинге и пауэрлифтинге на Кубке Евразии в Вологде, рекордсменка (2014 г.)
в 2014 г. стала чемпионкой мира по армлифтингу в Крыму, установив мировой
в 2014 г. стала чемпионкой мира по жиму лежа НАП, установив мировой рекорд
в 2014 г. стала чемпионкой России по армлифтингу на кубке им.Поддубного
чемпионка Европы по жиму штанги лежа и становой тяге (WPC),
чемпионка Евразии по жиму штанги лежа, становой тяге(GPA)и армлифтингу.
установила 3 мировых рекорда по жиму штанги лежа. 2 мировых рекорда по становой тяге.
Стероиды
Наталья Трухина не скрывает применение анаболических стероидов. Для подготовки к соревнованиям использует дозировки порядка 150-200 мг примоболана или такого же количества пропионата. Если применяются таблетки, то только в тренировочный день. Дозировки также не высоки: оксандролон – 2 таблетки (20 мг). Применение ГР, инсулина и пептидов отрицает.
У Натальи Трухиной имеются явные признаки маскулинизации: огрубение голоса, выраженная гипертрофия мышц, что обычно развивается при употреблении анаболических препаратов.
Тренировки
Силовые тренировки в основном объемные. Чисто билдерские тренировки, многоповторные. Группа мышц раз в неделю. Спина две тренировки в неделю – один день на «ширину», один на «толщину». Силовые тренировки стала делать совсем недавно, только перед соревнованиями. Практически не встает на мост. Перед соревнованиями убирает большинство упражнений, тренируясь не чаще 3 раз в неделю. В обычное время тренировок больше – 5-6 в неделю.
Питание
Первый прием пищи высокобелковый - например, яичница или омлет из 5-6 яиц с одним или двумя желтками. Частота приема пищи 5-6 раз в день. Много курицы (куриные грудки покупаем 10 килограммовыми коробками), рыбы, творога, много клетчатки - зелень и овощи. Углеводы из риса, гречки, макарон и хлеба. Из спортивного питания Наталья Трухина использует многокомпонентный и сывороточный протеин, углеводы от фирмы Витарго и витамины. Жесткой диеты не придерживается.
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