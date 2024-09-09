Как использовать микроволновку, о которых знают только хозяйки со стажем

До сих пор используете микроволновую печь только для разогрева пищи? Скажем честно – вы очень много упускаете, ведь у нее есть десяток других полезных функций. Например, в микроволновке можно приготовить чипсы, попкорн и даже сделать бальзам для губ. Заинтригованы? Тогда мы готовы раскрыть все секреты знакомого с давних пор устройства.

Способ 1: Приготовьте печенье

Способ 2: Сделайте попкорн

Способ 3: Сварите бальзам для губ

Способ 4: Приготовьте чипсы

Способ 5: Приготовьте пену для кофе

Способ 6: Сделайте яйцо пашот

Способ 7: Почистите помидоры

Способ 8: Высушите травы

Шоколадное печенье можно украсить сахарной пудрой.Если дети требуют сладкого или родственники решили неожиданно нагрянуть в гости, приготовьте шоколадное печенье по этому экспресс-рецепту. Смешайте 50 граммов растопленного сливочного масла с двумя столовыми ложками сахара и одним яйцом, после чего добавьте две столовых ложки какао, половину чайной ложки разрыхлителя, семь столовых ложек муки, щепотку соли и немного ванильного сахара.Хорошо перемешайте ингредиенты и оцените консистенцию теста – оно должна быть густым, чтобы вы могли руками формировать из него печенье. Скатайте из теста небольшие шарики, приплюсните их пальцами, чтобы получились «лепешки» и выложите на блюдо из микроволновки, застеленное пергаментом. Установите мощность 900 Вт и таймер на 3-4 минуты. Важно, чтобы печенье не получилось пересушенным, поэтому периодически проверяйте его.Попкорн удобно готовить в стеклянной миске с крышкой.Готовы поспорить, вы сразу подумали о пакетиках с кукурузой для приготовления попкорна, которые продают в магазине. Однако мы говорим не о них. Вы вполне можете приготовить попкорн в микроволновке из обычных кукурузных зерен. Главный плюс состоит в том, что у вас получится самостоятельно контролировать количество специй и прочих ингредиентов. Поэтому, если вы предпочитаете есть блюда без пальмового масла, подозрительных пищевых добавок и красителей, то этот рецепт точно для вас.Возьмите подходящую емкость (идеально подходит стеклянная банка или миска с крышкой), растопите в ней немного сливочного масла и посолите по вкусу. Далее положите внутрь кукурузные зерна (из одной столовой ложки получается примерно 300 граммов готового попкорна), закройте банку и поставьте ее в микроволновку с установленной мощностью 800 Вт. Будьте готовы к тому, что в зерна начнут раскрываться только на второй или даже третьей минуте. Когда на протяжении 10-15 секунд вы не будете слышать характерных хлопков, попкорн будет готов.Готовый бальзам переложите в маленькую баночку.Пришла осень, а это значит, что пора задуматься о защите губ от ветра, холода и других неблагоприятных факторов внешней среды. Самое лучшее и эффективное средство – это бальзам, но как насчет того, чтобы не покупать его в магазине, а сделать самостоятельно? Тем более, что этот процесс займет от силы десять минут.Итак, вам понадобится воск в гранулах, кокосовое масло и любимое эфирное масло, от запаха которого вы приходите в восторг. Возьмите чашку, подходящую для микроволновки, положите в нее по две столовых ложки кокосового масла и воска, хорошо перемешайте.После этого поставьте емкость в микроволновку и запустите таймер на одну минуту. Будьте готовы к тому, что смесь придется мешать каждые десять секунд. По истечении времени достаньте чашку, добавьте 15 капель эфирного масла и разлейте готовый бальзам по маленьким баночкам. После того, как он остынет, можно пользоваться.Чипсы в микроволновке получаются не только вкусными, но и полезными.Не спорим, магазинные чипсы очень вкусные, но при этом очень вредные. В них столько пищевых добавок, что наш желудок приходит в ужас каждый раз, когда мы съедаем очередную пачку фастфуда. Мы не призываем вас отказываться от любимого лакомства, но предлагаем готовить его самостоятельно. И в этом, конечно же, нам поможет любимая микроволновка.Возьмите пару картошин, очистите их от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками – для этих целей идеально подойдет терка или овощерезка. Промойте готовые слайсы под проточной водой и выложите на бумажное полотенце. После того, как они высохнут, переложите их в глубокую миску, сбрызните растительным маслом и перемешайте.Далее возьмите плоскую тарелку, выложите на нее картофельные ломтики и приправьте специями – можно использовать паприку, итальянские травы, сухой чеснок или просто соль. Поставьте будущие чипсы в микроволновку, установите мощность 800 Вт и таймер на 3-5 минут (окончательное время зависит от толщины слайсов). Дайте готовым чипсам остыть, чтобы они стали хрустящими, и наслаждайтесь потрясающим вкусом.Пену удобно делать в стеклянной банке.Если вы любите латте, капучино и другие виды кофе с пенкой, тогда у вас есть несколько вариантов: купить кофемашину со встроенным капучинатором, приобрести отдельный девайс для вспенивания молока или…Да-да, вы все правильно поняли – готовить пену в микроволновке.Возьмите небольшую стеклянную банку, налейте в нее молоко, закройте крышкой и хорошо потрясите, чтобы оно стало пенистым (обычно процедура занимает около минуты). После этого поставьте емкость в микроволновую печь на 30 секунд – за это время пенка стабилизируется, и вы сможете приготовить вкусный капучино, как в любимой кофейне.На заметку: Если обычно вы взбиваете молоко капучинатором, все равно рекомендуем ставить его на полминуты в микроволновку, чтобы пенка была устойчивой и не оседала сразу после того, как попадет в кружку.Яйцо пашот на кусочке хлеба – идеальный завтракОбычно яйцо пашот готовят в кастрюле с кипятком, однако этот метод не самый простой. Как показывает практика, без должных навыков блюдо не получается, и приходится раз за разом повторять, чтобы добиться нужной консистенции. Чтобы не тратить время, нервы и силы понапрасну, предлагаем воспользоваться легким и эффективным способом – приготовить пашот в микроволновке.Возьмите стеклянную или керамическую пиалу, влейте в нее полстакана воды и добавьте щепотку соли. Аккуратно вбейте яйцо, чтобы не повредить желток, и поставьте миску в микроволновку, установленную на полную мощность. Полторы минуты будет достаточно для того, чтобы белок схватился вокруг желтка и стал белым. Аккуратно достаньте яйцо пашот из пиалы, выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнюю жидкость, а затем переложите на кусочек хлеба. Вкусный и полезный завтрак готов!После нагрева в микроволновке с помидоров проще снять шкурку.Если в рецепте написано снять шкурку с помидоров, не обязательно делать на них крестообразные надрезы и ошпаривать кипятком. Можно поступить проще: разрежьте овощи напополам, положите на плоскую тарелку мякотью вниз и поставьте в микроволновку. Как только кожица немного сморщится, можете выключать таймер и доставать томаты – шкурка снимется быстро и просто.Кстати, этот лайфхак подходит не только для помидоров. Например, если вы хотите приготовить пирог со сливами или с персиками, и вам нужно очистить их от шкурки, точно так же разрезайте фрукты на половинки и разогревайте секунд 30 в микроволновке.Положите зелень на бумажное полотенце.Далеко не все блюда нуждаются в свежей зелени. Некоторые продукты гораздо лучше оттеняют сухие травы, поэтому предлагаем сделать запасы. Только не надо по старинке сушить их на подоконник – гораздо проще и быстрее сделать это в микроволновой печи.Для начала промойте зелень под проточной водой и выложите на бумажное полотенце, чтобы она высохла. Далее разложите ее на плоской тарелке и поставьте в микроволновку. Нагревайте травы на полной мощности пять минут, аккуратно перемешивая зелень каждые 90 секунд. Как только листья утратят свой яркий цвет, станут сухими и ломкими, можно будет доставать их, перетирать в порошок и перекладывать в банку с крышкой.