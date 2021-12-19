Ошибки использования парфюмов
Для большинства людей парфюм является неотъемлемой частью образа. Но уверены ли вы, что используете ваш любимый аромат правильно? Здесь вы прочитаете о самых распространенных ошибках использования парфюмерии как у мужчин, так и у женщин. Их можно разделить на три основных типа: неправильно выбранное место нанесения, количество, а также растирание парфюма после нанесения. Но обо всем по порядку.
Начнем с места нанесения духов или одеколона. Дело в том, что действие парфюмерных средств основано на специальных аромамаслах. При нанесении на тело они смешиваются с кожным секретом и, таким образом, на каждом человеке запах раскрывается несколько иначе. В связи с этим, нанесение аромата на одежду приводит к тому, что часть свойств вашего одеколона или духов расходуется впустую. Так что, распылять облако духов а потом проходить сквозь него — тоже не вариант.
Место на коже тоже нужно правильно выбрать. Какова температура нашего тела? Да, разумеется, все знают, что у здорового человека она равна 36,6° С. Но, на практике, это не совсем так. В зависимости от количества кровеносных сосудов у поверхности кожи и, как следствие, интенсивности кровообращения, температура разных участков нашей кожи отличается (хоть и незначительно). Так, если мы нанесем духи на более горячий участок нашего тела, запах быстрее выветрится. Но если мы выберем слишком “холодный” участок кожи, например — запястья, запах не будет далеко распространяться, и окружающие даже не заметят, что вы пользовались парфюмом.
Идеальным местом нанесения аромата является шея и зона декольте: запах будет держаться дольше и при этом будет заметен окружающим.
Что же касается количества, правило “больше — не значит лучше” актуально как никогда. Аромат должен быть финальной нотой образа, а не оглушающим барабанным боем. Правда, и ноту тоже должно быть слышно. Поэтому наносите парфюм дозировано и аккуратно, чтобы запах был слегка ощутим, но, все же, не растворялся в воздухе полностью.
И в завершении, когда вы наносите одеколон и духи на кожу — не растирайте его. Парфюмерные масла должны оставаться на поверхности кожи — тогда запах не исчезнет через пару часов после нанесения.
Что же касается места и времени — это остается полностью на ваше усмотрение.
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