Чем прославилась миллионерша с Уолл-стрит и Почему владелица чикагских кварталов скиталась по съемны

Американская миллионерша Гетти Грин вошла в Книгу рекордов Гиннесса величайшей в мире скрягой. И пока этот статус не перешел от нее ни к кому другому. Богатейшая женщина своего времени носила одно черное платье, питалась пустой овсянкой, которую грела на батарее, и скиталась по дешевым съемным квартирам. Единственный десерт, который она позволяла себе и детям, – кусок сахара-рафинада. При этом богачка сумела приумножить 7-миллионное состояние до $100 млн и владела половиной чикагских районов.
Детские успехи будущей миллионерши
Генриетта Грин в молодости.
Откуда же растут ноги у такого рода жадности и страстного желания копить деньги в ущерб любым бытовым радостям? Росла Гетти в достаточно богатой семье и ни в чем никогда не нуждалась. Родители заведовали крупным китобойным промыслом, получая огромные прибыли. Коммерческие гены явно передались девочке с молоком матери, и к 6 годам она увлеклась финансовыми газетами и литературой по экономике. В 8 лет она открыла свой счет в банке, который медленно приумножался. Вместо игры со сверстниками Гетти часами изучала биржевые котировки, а в 13-летнем возрасте залихватски вела всю семейную бухгалтерию. Основы воспитания Грин привили в квакерской школе, где она четко уяснила, что главная жизненная добродетель - бережливость.
В 19 лет отец отправил дочь получать уроки жизни в Нью-Йорк, дав с собой чуть больше тысячи долларов на наряды и остальные женские нужды для выхода в высший свет. Но Гетти распорядилась средствами иначе, начав играть на бирже. Домой девушка вернулась в том же платье, в каком уезжала, но глаза горели ярким светом. Ставки увеличили ее капитал вдвое, а в голове зародились планы, определившие всю оставшуюся жизнь. Гетти четко осознала, что ее призвание – делать деньги.
В свой следующий день рождения в семейном кругу именинница отказалась зажигать дорогие свечи на торте, выгодно продав их следующим же утром. Деньги быстро превратились в фетиш. Казалось, что она делает их из воздуха, о чем по округе разлетались слухи о причудах молодой коммерсантки. Гетти продолжала носить свое любимое черное платье и один комплект белья, чем отпугивала даже самых незамысловатых женихов.
Финансовый гений в юбке
Супруг Гетти Эдвард. /Фото: i.ytimg.com
Со смертью отца Гетти унаследовала серьезный капитал, но менять крайние принципы собственной бережливости даже не собиралась. Распродав все подаренные когда-то отцом наряды, она вложила вырученные средства в гособлигации. После кончины родной тетушки племянница решила пополнить свой кошелек ее парой миллионов. Эти деньги родственница завещала нуждающимся американцам, но Генриетта стала судиться. Судебные тяжбы выдались по понятным причинам скандальными и гремели на всю страну. Пойдя на махинации и подделки документов, Гетти проиграла суд.
В 33 года в ее кругу нарисовался жених из бывших бизнес-партнеров отца. Забавно, но Эдвард слыл любителем модной брендовой одежды, роскошных авто и ужинов в лучших ресторанах. Видя, как сорит деньгами будущий муж, Гетии заключила брачный контракт, застраховав свой капитал от его расточительности. Выйдя наконец замуж, женщина не изменила своим приоритетам и вместо семейного очага ударилась в сделки с недвижимостью и операции с ценными бумагами. Правда, дочь и сына все же родила. Эдвард радовал детишек подарками, а мать настаивала на строгости воспитания. В бизнесе муж то и дело терпел неудачи, а фартовая супруга только приумножала свой финансовый успех.
Вложив средства в военную кампанию Севера с Югом, солидно обогатилась. Большие деньги приносили ей и облигации железных дорог. Но любимым делом оставалось ростовщичество, где она слыла асом. Среди клиентов Грин числились даже сотрудники мэрии Нью-Йорка. Спасала от долгов бизнес-леди и собственного мужа, который потерял едва ли не все состояние. В момент его очередного краха Гетти ушла из дому с детьми. Развестись решила только тогда, когда Эдвард стал воровать ее деньги через подставных лиц. В 1902-м он умер от нефрита.
Деньги заемщикам Гетти давала под залог ликвидной недвижимости. Через несколько лет она таким путем получила в собственность целые кварталы в Чикаго, Нью-Йорке и других крупных городах страны. В 1907-м, когда рухнули биржи и началась банковская паника, опытный финансист в юбке не растерялась. Она умело развернула ситуацию на свою пользу, ссудив биржевым конторам миллион долларов под залог облигаций и выкупала по всей стране закладные. На фоне всеобщего краха состояние Грин росло в геометрической прогрессии.
Съемные номера и овсянка на батарее
Сын миллионерши. /Фото: travelask.ru
Несмотря на головокружительный успех, Грин до сих пор не имела собственного жилья, автомобиля, донашивала до дыр все то же черное платье и торговалась на продуктовом рынке за каждый цент. Все, что имела, хранила в наличных, долговых расписках, ценных бумагах и недвижимости. Среднестатистическая американская семья в тот период не получала дохода, превышавшего 500 долларов в год. Грин же зарабатывала порядка 7 миллионов.
Вместе с детьми она скиталась, в зависимости от рабочих проектов, по разных районам и городам, снимая самое дешевое жилье. О жадности миллионерши ходили немыслимые легенды. Одна из таких – отказ Генриетты оплатить врача для собственного сына, повредившего ногу. В итоге пришлось ампутировать конечность. Правда, это вполне могло быть преувеличением, но дыма без огня, как известно, не бывает. Овсянку, как утверждали ее знакомые, Гетти грела на батарее. Опять-таки, из соображений крайней экономии. В 1908 году в Broadway Magazine даже написали о том, как сын Генриетты Грин продает утреннюю газету, которую за завтраком прочитала мать. Экономя на стирке одежды, Гетти заказывала только чистку грязного подола, что обходилось в 2 раза дешевле.
Со временем ее начала одолевать мания. Она верила, что весь мир сговорился против нее и все только ждут, как отобрать ее деньги. После смерти Грин оставила свыше 100 миллионов долларов (5 миллиардов по современному курсу). После похорон сын на следующий же день приобрел роскошное авто, промотав за несколько следующих лет все остальное состояние. Дочь посвятила себя помощи людям по миру.
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