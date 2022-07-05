Как спасти одежду от ржавчины

Ржавчина может появиться на одежде, если на ней присутствует металлическая фурнитура. Во время стирки металл контактирует с водой и окисляется.

После пары стирок на вещах появляются желтые разводы. Конечно, если у тебя муж — мастер на все руки, то и он может запачкать одежду ржавчиной после какого-нибудь ремонта в доме. Это не повод выбрасывать одежду, пятна ржавчины можно вывести разными способами. Сегодня я расскажу, как убрать ржавчину с одежды белого цвета или удалить пятно с цветного предмета гардероба.







КАК УБРАТЬ РЖАВЧИНУ С ОДЕЖДЫ

Как убрать ржавчину с белой одежды

Как убрать ржавчину с цветной одежды

СОВЕТ РЕДАКЦИИ

Белую одежду можно постирать с отбеливающим средством. Перед стиркой нанеси белизну непосредственно на пятно и оставь на 5 минут. После этого вещь можно стирать в стиральной машинке в привычном режиме с добавлением стирального порошка. Перед использованием отбеливающих средств внимательно изучи информацию на ярлыке одежды. Деликатные ткани нельзя стирать с хлорсодержащими средствами. Также отбеливатели могут повредить кожу рук и слизистую оболочку глаз и носа, поэтому надевай защитные перчатки и постарайся не вдыхать средство. После использования вымой руки и хорошенько умойся.Хорошо выводит пятна ржавчины лимонная кислота.Как убрать ржавчину с одежды лимоном: необходимо развести 30 г лимонной кислоты в стакане с теплой водой, а затем залить одежду раствором и оставить на 10 минут. После этого можно повторить процедуру до 3 раз, если с первого раза не получилось отстирать ржавчину. Лимоном тоже можно вывести ржавые пятна. Для этого надо завернуть дольку цитруса в марлю и потереть пятно. Это место надо хорошо проутюжить, затем можно постирать вещь.С цветной одежды тоже довольно легко убрать ржавые пятна. Для этих целей подойдет глицерин, который можно приобрести в аптеке, и мел. В равных частях смешай глицерин и измельченный мел. В итоге получится густая кашица, которую надо нанести на пятно. Чтобы пятно полностью исчезло, надо оставить средство на нём на сутки. Затем постирай одежду.Если в доме есть уксусная кислота, она тоже сгодится для удаления ржавых пятен с цветной одежды. Уксусная кислота не просто удалит пятно, но и сохранит яркий цвет одежды. Средство безопасно для любого типа ткани. В 5 л теплой воды разбавь 4 ст. л. кислоты. Замочи одежду на ночь, затем выкрути и постирай как обычно.Без хозяйственного мыла в доме не обойтись. Для того чтобы им удалить рыжие пятна от ржавчины, надо натереть мыло на терке и развести его в небольшом количестве теплой воды. Нанеси кашицу на пятна и оставь их так на 12 часов. Затем постирай одежду.Кстати, средство для мытья посуды уж точно у тебя есть. Оно подойдет для удаления свежих пятен на цветной одежде. Средство должно воздействовать 5 часов на пятно, затем надо будет постирать одежду в машинке. Как убрать ржавчину с одежды быстрее, я не знаю. Зато это лучше, чем тратиться на новый гардероб. Поделись своим способом выведения пятен в комментариях.Если надо вывести ржавчину с темной одежды, используй уксус или лимон. Подойдет способ с лимоном и утюгом. Будь аккуратна — шелковые вещи надо гладить при низкой температуре. Если ты не знаешь, как убрать ржавчину с одежды из джинсовой ткани, то можно воспользоваться солью и уксусом. Соль надо смешать с уксусом в равных частях до получения густой кашицы. Средство можно нанести жесткой щеткой, чтобы улучшить эффект. Затем оставь соль и уксус на джинсах на ночь. После этого джинсы надо постирать.