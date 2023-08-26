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Жизнь через 100 лет: Какой люди видели авиацию XXI века в 1900 году


Жизнь через 100 лет: Какой люди видели авиацию XXI века в 1900 году

Каким видели светлое будущее люди сто лет тому назад? Узнать об этом можно, в том числе благодаря рисункам художников-футуристов. Сегодня тогдашние представления о авиации выглядят весьма наивно и мило. Впрочем, возможно когда-нибудь тоже скажут наши потомки о теперешнем видении, скажем, космической отрасли.

1. Франция


Пограничники в воздухе.

Пограничники в воздухе.


Все будут летать.

Все будут летать.


Даже почтальоны поднимутся в небо.

Даже почтальоны поднимутся в небо.

 


Крылья всем и каждому.

Крылья всем и каждому.

 

В 1899 году группа французских художников попыталась пофантазировать, как будет выглядеть мировая авиация через 100 лет. Серия рисунков получила название «Франция в 2000 году». Изначально, иллюстрации должны были стать картинками для пачек сигарет. Но потом из них решили сделать просто открытки. Учитывая, что в 1900 году авиация только начала развиваться, художники были явно в восторге от этой новой технологии. Летают у французов все - от почтальона и таксиста до пожарного и пограничника.

2. Германия


Для перевозки пассажиров.

Для перевозки пассажиров.

 
Для индивидуальных полетов.

Для индивидуальных полетов.

 

Эти картинки были созданы для серии шоколадных упаковок более 100 лет тому назад в Германии. На них есть индивидуальные транспортные средства с маховыми крыльями. Встречаются и дирижабли с пассажирскими гондолами для массовых перевозок.

3. Австрия


Таким видели будущее.

Таким видели будущее.

 

А вот открытки, посвященные будущему Зальцбурга. Местные художники полагали, что в 2000 году жители города будут летать на механических крыльях с ножным приводом. Еще одной любопытной чертой открыток является большое количество дирижаблей. Создавалась открытка в 1900 году. Кто мог тогда подумать, что воздушные гелиевые гиганты окажутся задвинуты далеко на второй план юркими самолетами.

4. Россия


Россия будущего.

Россия будущего.


Подвесные дороги и самолеты.

Подвесные дороги и самолеты.

 
Небо должно было стать доступным.

Небо должно было стать доступным.

 
Гигантомания в деле.

Гигантомания в деле.

 
Светлое будущее.

Светлое будущее.

 
Мечтать - это круто.

Мечтать - это круто.

 

В 1914 году кондитерская фабрика «Эйнем» заказала цикл картинок с стимпанковской Москвой (тогда это точно называлось иначе, примечание Novate.ru). Присмотритесь, там есть порхающие трамваи!
Больше дирижаблей.

Больше дирижаблей.

 
Космопорты прямо в городах.

Космопорты прямо в городах.

 
Космические парусники.

Космические парусники.

 

Совершенно особым взглядом на будущее всегда выделялись советские художники. У них на подобных картинах были космодромы прямо в центре города, регаты космических парусников и дирижабли с решеткой авиационных двигателей.

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Жизнь через 100 лет: Какой люди видели авиацию XXI века в 1900 году

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Жизнь через 100 лет: Какой люди видели авиацию XXI века в 1900 годуПодписаться на мой Instagram
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