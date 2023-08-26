Жизнь через 100 лет: Какой люди видели авиацию XXI века в 1900 году

Каким видели светлое будущее люди сто лет тому назад? Узнать об этом можно, в том числе благодаря рисункам художников-футуристов. Сегодня тогдашние представления о авиации выглядят весьма наивно и мило. Впрочем, возможно когда-нибудь тоже скажут наши потомки о теперешнем видении, скажем, космической отрасли.
1. Франция
Пограничники в воздухе.
Все будут летать.
Даже почтальоны поднимутся в небо.
Крылья всем и каждому.
В 1899 году группа французских художников попыталась пофантазировать, как будет выглядеть мировая авиация через 100 лет. Серия рисунков получила название «Франция в 2000 году». Изначально, иллюстрации должны были стать картинками для пачек сигарет. Но потом из них решили сделать просто открытки. Учитывая, что в 1900 году авиация только начала развиваться, художники были явно в восторге от этой новой технологии. Летают у французов все - от почтальона и таксиста до пожарного и пограничника.
2. Германия
Для перевозки пассажиров.
Для индивидуальных полетов.
Эти картинки были созданы для серии шоколадных упаковок более 100 лет тому назад в Германии. На них есть индивидуальные транспортные средства с маховыми крыльями. Встречаются и дирижабли с пассажирскими гондолами для массовых перевозок.
3. Австрия
Таким видели будущее.
А вот открытки, посвященные будущему Зальцбурга. Местные художники полагали, что в 2000 году жители города будут летать на механических крыльях с ножным приводом. Еще одной любопытной чертой открыток является большое количество дирижаблей. Создавалась открытка в 1900 году. Кто мог тогда подумать, что воздушные гелиевые гиганты окажутся задвинуты далеко на второй план юркими самолетами.
4. Россия
Россия будущего.
Подвесные дороги и самолеты.
Небо должно было стать доступным.
Гигантомания в деле.
Светлое будущее.
Мечтать - это круто.
В 1914 году кондитерская фабрика «Эйнем» заказала цикл картинок с стимпанковской Москвой (тогда это точно называлось иначе, примечание Novate.ru). Присмотритесь, там есть порхающие трамваи!
Больше дирижаблей.
Космопорты прямо в городах.
Космические парусники.
Совершенно особым взглядом на будущее всегда выделялись советские художники. У них на подобных картинах были космодромы прямо в центре города, регаты космических парусников и дирижабли с решеткой авиационных двигателей.
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