9 удивительно-странных брачных ритуалов со всего мира

Трубка для переговоров и другие странные брачные ритуалы.
Любовь – чувство всепоглощающее, и порой разобраться в любовных перипетиях весьма непросто. Не менее сложными во все времена были и брачные ритуалы, которые существовали в разное время в разных странах. Некоторые из них дошли и до нашего времени. В нашем обзоре речь пойдёт о самых странных брачных ритуалах со всего мира.
1. Яблоко под мышкой
Яблоко под мышкой.
В сельской Австрии 19 века существовала настоящая проверка на чувства. Во время танцев одинокие девушки отплясывали с кусочками яблок, зажатыми под мышками. В конце вечера девушка давала этот кусочек яблока парню, который ей понравился. Если чувство было взаимным, то он съедал этот дурно пахнущий подарок.
2. Свадебный наперсток
Свадебный наперсток.
У английских пуритан были странные обручальные кольца, поскольку они считали, что обычные кольца — не очень практичный подход к такому ответственному мероприятию, как свадьба. Вместо обычного кольца молодой человек вручал невесте... наперсток (даже пуритане не могли отрицать практичность такого подарка). После свадьбы девушка могла использовать наперсток по прямому назначению, а могла обрезать верхушку наперстка и носить его как обручальное кольцо.
3. Брачный нож
Брачный нож.
Совсем недавно, в 19-м веке, финские девушки, достигшие брачного возраста, начинали носить пустые ножны от традиционного финского ножа пуукко у себя на поясе. Если девушка нравилась какому-то мужчине, то он вкладывал в эти ножны свой нож. Если девушка не была заинтересована в этом потенциальном женихе, то возвращала нож ему. Если молодой человек при следующем свидании видел свой нож в ножнах на поясе девушки, то это означало, что она согласилась выйти за него замуж.
4. Зеленая свадьба с острым привкусом
Зеленая свадьба с острым привкусом.
Представители религиозного движения амишей, как известно, очень скрытные. В некоторых общинах сограждане даже не знают о грядущей свадьбе своих соседей до тех пор, пока о браке не будет официально объявлено в церкви за несколько недель до него. Как правило, амиши узнают о надвигающейся свадьбе по тому, что соседи начинают активно запасаться сельдереем. Этот острый овощ является главным блюдом на свадебных застольях амишей.
5. Валлийские ухаживания ложками
Валлийские ухаживания ложками.
Когда валлийская пара хочет поухаживать друг за другом, то они не дарят друг другу ни цветы, ни кольца. По крайней мере с 17-го века, у валлийцев существует обычай в качестве знака своих романтичных намерений обмениваться "любовными ложками" - деревянными ложками ручной работы с причудливой резьбой. Молодые люди часами тщательно обрабатывали свои ложки, чтобы затем могли подарить своей избраннице (или избраннику) самую красивую ложку при встрече. Если объект воздыханий принимал эту ложку, то это было признаком для того, что можно ухаживать дальше.
6. Нужен домик для любовной встречи? Сообщите отцу девушки
Нужен домик для любовной встречи? Сообщите отцу девушки.
В некоторых африканских народностях (к примеру, у зулусов), отцы не разрешают потенциальным женихам приходить к себе домой, в гости к своим дочерям. Но, при этом речь вовсе не в чопорности. Отцы строят специальные "хижины для ухаживания" для своих дочерей, в которых те могут уединиться со своими поклонниками без присмотра родителей.
7. Трубка для переговоров
Трубка для переговоров.
В восемнадцатом веке в Новой Англии молодой паре было очень сложно выразить свои чувства, ведь все свидания проходили под неусыпным оком родителей. Поэтому появилось такое странное изобретение, как "трубка для ухаживания", которое представляло собой полую деревянную трубку длиной два метра, через которую влюбленные могли тихонько шептать друг другу нежности прямо в уху. При этом родители находились в комнате, чтобы убедиться, что не происходит никаких непристойностей.
8. Викторианские жесты
Викторианские жесты.
Сегодня женщина, которую утомил ухажер, может или отшить его словами или просто выплеснуть содержимое бокала ему в лицо. У викторианских красавиц были гораздо более тонкие способы выражения своих чувств. К примеру, если дама не была заинтересована в продолжении беседы, то она просто располагала веер на своей левой щеке. В викторианскую эпоху была разработана целая сложная система таких кодов.
9. Похищения девушек у цыган
Похищения девушек у цыган.
У цыган веками существует необычный брачный ритуал под названием "похищение". Цыганские девушки всегда были настолько целомудренными, что юношам даже не разрешалось приближаться к ним. Если молодой человек хотел привлечь внимание девушки, он просто "похищал" ее в попытке сорвать поцелуй. Естественно, девушка потом возвращалась родителям.
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