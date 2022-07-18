Почему морскую воду вредно пить

Почти каждый человек с самого детства знает, что морскую воду пить категорически запрещено. Многие так никогда и не интересуются, почему именно — нельзя и ладно. В обыденной жизни обойтись без подобной информации проще простого: даже в самый жаркий день на пляже никому и в голову не придет сделать пару глотков прямо из моря. К сожалению, размеренную поступь человеческого существования нередко прерывают совершенно непредвиденные события. После кораблекрушения, к примеру, даже в прошлом веке выжившие отваживались употреблять морскую воду, поскольку не знали о тяжелых последствиях такого рискованного поступка. Мы расскажем вам, почему именно морскую воду пить нельзя и что может случиться, если все же придется.









Соль

Проблемы с почками

Обезвоживание

Металлический привкус

Слабительное