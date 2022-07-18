Почему морскую воду вредно пить

Почти каждый человек с самого детства знает, что морскую воду пить категорически запрещено. Многие так никогда и не интересуются, почему именно — нельзя и ладно. В обыденной жизни обойтись без подобной информации проще простого: даже в самый жаркий день на пляже никому и в голову не придет сделать пару глотков прямо из моря. К сожалению, размеренную поступь человеческого существования нередко прерывают совершенно непредвиденные события. После кораблекрушения, к примеру, даже в прошлом веке выжившие отваживались употреблять морскую воду, поскольку не знали о тяжелых последствиях такого рискованного поступка. Мы расскажем вам, почему именно морскую воду пить нельзя и что может случиться, если все же придется.
Соль
Всего литр морской воды содержит 40-50 грамм соли. Человеку же в сутки требуется всего 15 граммов, то есть почти в четыре раза меньше. Такая серьезная передозировка обязательно вызовет неприятные последствия.
Проблемы с почками
Жажду морской водой утолить совершенно невозможно. Соль из организма выводят почки, которые после такого коктейля будут вынуждены работать на максимальную мощность. Сильная нагрузка продолжительное время вызовет сбой в системе — почки просто не предназначены для таких авралов.
Обезвоживание
Кроме того, к работе над проблемой подключится весь организм. Чтобы побыстрее избавиться от лишних солей кальция, магния и калия, ему требуется растворить их в пресной воде — а извне ее не получить. Тело начинает забирать жидкость из межклеточного пространства тканей, что ведет к быстрому обезвоживанию. Лишенные подпитки внутренние органы начинают выходить из строя один за одним.
Металлический привкус
Морская вода известна очень высоким содержанием биогенных веществ: хлоридов, сульфатов и металлов. Для вывода всей этой пакости организму опять же требуется отсутствующая пресная вода. Металлы оседают в клетках, постепенно отравляя тело.
Слабительное
Не будем забывать и о сульфате натрия, которым чрезвычайно насыщена соленая морская вода. Он обладает чарующей способностью оказывать на человека сильнейшее слабительное действие. Как следствие, обезвоживание наступает гораздо быстрее.
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