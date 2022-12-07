Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев
Во время отпуска в Таиланде Сандра оказалась на турнире по тайскому боксу, где её потрясли спортсмены. На ринг выходили дети от шести лет.
Сандра Хойн (Sandra Hoyn) родилась 25 марта 1976 года в Вольфенбюттеле. Фотографию изучала в Гамбурге в Университете прикладных наук, который окончила в 2005 году. Работая независимым фотожурналистом для периодических изданий, она находит время для личных проектов, посвящённых социальным и экологическим проблемам. Сандра работала в различных странах Азии, Африки и Европы. С 2007 года она приобщилась к фоторепортажному агентству laif. Хойн неоднократно становилась обладательницей престижных международных фотопремий, в том числе Magnum Photography Awards, International Photography Awards, Sony World Photohgraphy Awards, World Press Photo.
Фотопроект «Fighting for a Pittance»
В 2011 году Сандра Хойн проводила отпуск в Таиланде. Недалеко от Бангкока она случайно оказалась на турнире по тайскому боксу, одному из самых сложных и самых жестоких боевых искусств в мире. Тайский бокс (муай тай) называют «боем восьми конечностей», потому что удары можно наносить кулаками, ступнями, голенями, локтями и коленями. Конечно, бойцы нередко получают серьёзные травмы. Но фотографа поразил не спорт, а спортсмены. Турниры муай тай – это развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев, которые выставляют своих детей на ринг, делая крупные ставки. Минимального возраста для боксёров нет.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии