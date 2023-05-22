Как развлекались древние греки, или 10 малоизвестных фактов об Античном театре

Древнегреческий театр, который процветал примерно с 550 до 220 года до н. э., заложил основы театра в западном мире. Соответственно, его развитие можно проследить до фестиваля Дионисия в Афинах, который был культурным центром Древней Греции, где и появились первые театральные жанры трагедии, комедии и сатиры. Главным из этих трёх жанров была греческая трагедия, оказавшая огромное влияние на театр Древнего Рима и Эпохи Возрождения, в том числе и на влиятельных греческих драматургов, среди которых Эсхил и Аристофан обычно считаются отцами греческой трагедии и комедии соответственно.
И как бы забавно это не звучало, но о популярности и влиянии греческого театра можно судить по тому факту, что многие древнегреческие пьесы до сих пор ставятся и в современных театрах по всему миру, вызывая восторг у публики. А факты об этом великом и прекрасном месте и вовсе поражают воображение, производя неизгладимое впечатление. Ведь если так подумать, то греки были весьма изобретательны в архитектурных сооружениях.
1. Дионисия
Фестиваль Дионисия. \ Фото: greekerthanthegreeks.com.
Происхождение театра в Древней Греции можно проследить до Большого фестиваля в Афинах, известного как Дионисия. Этот праздник проводился в честь Диониса, греческого бога урожая винограда, вина и плодородия. Это был второй по значимости фестиваль в Древней Греции после Панатинаикоса, на котором проводились игры. Дионисия состояла из двух связанных фестивалей, сельского Дионисия и городского Дионисия. Сельская Дионисия проводилась зимой, и её центральным событием было помпейское шествие. Городская Дионисия проводилась в марте и апреле, скорее всего, чтобы отпраздновать окончание зимы и сбор урожая в этом году, где центральным событием стали драматические представления. Жанры трагедии, комедии и сатиры, как говорят, развились на этом фестивале. Таким образом, современный западный театр можно проследить до театра в Древней Греции.
Парад «Комус», который начинал основную часть Городской Дионисии. Картина Лоуренса Алма-Тадемы «Посвящение Бахусу» (1889). \ Фото: literatureandhistory.com.
2. Греческая трагедия оказала огромное влияние на западную цивилизацию
Бюст Эсхила, отца греческой трагедии.\ Фото: ancient-origins.net.
Трагедия - жанр, который сосредотачивается на человеческом страдании, был самой ценной театральной формой в Древней Греции. Первое исполнение трагедии в «Дионисии» приписывается драматургу и актёру Феспису. Говорят, что он получил в качестве приза козу. Слово «трагедия», что означает «козья песня» на классическом греческом языке, возможно, происходит от премии, которую получил Феспис из Икарии. Более того, слово thespian используется даже сегодня для обозначения театрального художника. Греческая трагедия оказала огромное влияние на театр Древнего Рима и Ренессанса в той мере, в какой она, как говорят, сыграла исторически важную роль в самоопределении западной цивилизации. Помимо трагедии, другими основными драматическими формами в греческом театре были комедия, спектакль, который столкнул две группы друг с другом в забавном конфликте; и сатира, пьеса, основанная на греческой мифологии, которая изобиловала притворным пьянством, наглой сексуальностью, шалостями, шутками и общим весельем.
Феспис из Икарии. \ Фото: twitter.com.
3. Три пьесы фестиваля Дионисия
Театр Диониса, Афины Греция. Изображение из книги Harmsworth History of the world, опубликованной в 1908 году. \ Фото: amazon.com.
5 век до н. э. считается золотым веком греческой драмы. К этому времени пять дней фестиваля «Дионисия» были посвящены театрализованным представлениям. По меньшей мере три из этих дней были посвящены трагическим пьесам. Было соревнование между тремя драматургами, в котором каждый представил свой набор из трёх трагедий и одной пьесы сатиры в последующие дни. Большинство сохранившихся греческих трагедий были исполнены во времена Дионисия. Помимо трагедий, был также конкурс между пятью комическими писателями, которые представили по одной пьесе каждый. Хотя комедии имели второстепенное значение и не пользовались таким же высоким уважением, как трагедии, для многих было большой честью получить приз «За лучшую комедию в городе Дионисия».
4. Строение греческого театра
Оркестр, скен и театрон. \ Фото: gl.m.wikipedia.org.
Греческие театральные здания имели три основных элемента: орхестра, скена и театрон. Орхестра была центральным местом в театре, где должна была состояться настоящая пьеса. Обычно оно было прямоугольной или круглой формы. Скена была зданием, расположенным сразу за орхестрой. Она использовалась как закулисная сцена, где актёры меняли свои греческие театральные костюмы и маски. В то время как скена изначально была временным сооружением вроде палатки или хижины, позже она стала постоянным сооружением из камня. Во многих случаях скена была нарисована и служила фоном для пьесы. Theatron, что означает «место для просмотра», относится к зоне отдыха, откуда зрители смотрели пьесу. Кроме того, оркестр обычно располагался на плоской террасе у подножия холма, так что склон создавал естественный театр.
5. Театральные маски
Некоторые древнегреческие театральные маски в Археологическом музее в Никосии, Кипр. \ Фото: bg.wikipedia.org.
Драматические маски, которые теперь стали символизировать театр, возникли в Древней Греции. Две маски вместе представляют комедию и трагедию, два основных жанра греческого театра. Маска комедии известна как Талия, муза комедии в греческой мифологии, в то время как маска трагедии известна как Мельпомена, муза трагедии. Греческие театральные маски используются с шестого века до нашей эры. Маски были одной из характерных черт классического греческого театра и на то была весомая причина. Большие маски помогали преувеличить эмоции актёров и их черты лица. В театрах, где собирались тысячи людей, это было необходимо. Актёры носили тёмные маски для трагедий и яркие маски во время комедий. Маски были сделаны из органических материалов, благодаря которым не сохранилось никаких физических свидетельств греческих театральных масок. Маски предназначались как для актёров, так и для хора. Поскольку хор представлял один и тот же персонаж, все они носили одну и ту же маску.
6. Женщинам было запрещено играть в древнегреческом театре
Актёры Античного театра. \ Фото: google.com.ua.
В первые годы греческие трагедии имели только одного актёра. Этот актёр носил костюм и маску, изображая богов. Это, пожалуй, самая тесная связь между пьесами и религиозными ритуалами, из которых они возникли. Феспис в 520 году до н. э. создал концепцию хора, где актёр говорил с лидером хора, а хор только пел и танцевал, не говоря ни слова. Затем актёр начинал менять костюмы в скене, что позволило разделить пьесу на различные эпизоды. Через несколько лет число актёров, допущенных в спектакль, было увеличено до трёх. Только к V веку до нашей эры в пьесу было допущено ещё больше актёров. Все роли в греческих театральных пьесах исполняли мужчины. Женщины не играли в древнегреческих пьесах, и до сих пор спорят о том, приходили ли они вообще смотреть пьесы.
7. Хор был неотъемлемой частью древнегреческого театра
Хор - неотъемлема часть древнегреческого театра. \ Фото: vvhudlit.shpl.ru.
Хор был уникальной особенностью греческих театральных пьес, и в первые годы он был неотъемлемой частью пьесы. У членов хора были показные костюмы, предназначенные для привлечения внимания. Хор мог представлять почти всё: от гигантских пчёл до рыцарей и кухонной утвари. Однако он часто играл групповой характер. Он мог бы также представить комментарии, резюме и информацию, которая не является частью диалога. В некоторых случаях члены хора даже озвучивали тайные мысли и страхи персонажей. Хор либо говорил в унисон, либо пел. Это был важный приём, используемый, когда на сцене греческого театра было всего от одного до трёх актёров. Однако к V веку до н. э. значение хора стало снижаться, и он больше не был неотъемлемой частью главной драмы.
Схема античного театра. \ Фото: sites.google.com.
8. Нет смерти и насилию на сцене
На сцене этого театра нельзя было изображать смерть и насилие. \ Фото: greeka.com.
Греческие трагедии часто имели дело с моральными вопросами и трагическими дилеммами без выигрыша. А их сюжеты почти всегда вдохновлялись греческой мифологией, которая была частью религии. В греческой трагедии были некоторые особенности. Например, существовали определённые ограничения, когда речь заходила о изображении смерти и насилия. Насилие на сцене было полностью запрещено. Более того, персонаж всегда умирал за сценой в скене, и только его голос можно было услышать. А всё потому, что убийство на глазах у зрителей считалось неуместным. Кроме того, в первые годы поэтам было запрещено использовать свои пьесы для высказываний о политике того времени. Однако со временем театр стал использоваться для озвучивания идей и проблем демократической, политической и культурной жизни Древней Греции. Драматурги часто использовали мифы как метафору, чтобы вызвать беспокойство о настоящем.
9. Греческая комедия состоит из 4-х частей
Бюст Аристофана, отца греческой комедии. \ Фото: thoughtco.com.
Древнегреческая комедия была разделена на четыре части. Первая часть называлась «парадос», в которой хор, состоявший из двадцати четырёх исполнителей, пел и танцевал. Вторая часть была известна как «агон». Обычно это была словесная дуэль между главными действующими лицами. Сцены менялись быстро, сюжет часто имел фантастические элементы и был простор для импровизации. В третьей части, в parabasis, хор выступал перед аудиторией. Заключительной частью спектакля был «исход», где хор обычно давал зажигательное исполнение песен и танцев. Будучи менее формальными по своей природе, комические пьесы в Древней Греции позволяли поэтам комментировать текущие события в сатирической манере.
10. Отцы греческой трагедии и комедии
Электра, автор Софокл. \ Фото: ru.wikipedia.org.
Эсхил, Софокл и Еврипид - три самых известных древнегреческих трагика, значительное число пьес которых сохранилось до наших дней. Эсхил сегодня известен как «отец трагедии». Именно с его произведений началось познание жанра трагедии. Более того, он - первый известный драматург, представивший пьесы в виде трилогии. Софокл считается самым знаменитым драматургом своего времени, а его пьеса «Царь Эдип» многими учёными оценивается как шедевр древнегреческой трагедии. Еврипид, считавшийся «самым трагическим из поэтов», стал самым популярным из трёх, благодаря которым сохранилось больше его пьес, чем творений Эсхила и Софокла вместе взятых. Комедия в Древней Греции делится на три периода: старая комедия, средняя комедия и новая комедия. В то время как средняя комедия в основном потеряна, Аристофан и Менандр - самые известные представители старой и новой комедии соответственно. Сохранилось одиннадцать пьес Аристофана, именно поэтому, его часто называют «отцом комедии».
Еврипид (правильнее Эврипид). \ Фото: ru.wikipedia.org.
Эсхил: Агамемнон. \ Фото: amazon.co.uk.
По материалам сайтов factfile.org и learnodo-newtonic.com
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