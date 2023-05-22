Как развлекались древние греки, или 10 малоизвестных фактов об Античном театре

1. Дионисия

Фестиваль Дионисия. \ Фото: greekerthanthegreeks.com.

Парад «Комус», который начинал основную часть Городской Дионисии. Картина Лоуренса Алма-Тадемы «Посвящение Бахусу» (1889). \ Фото: literatureandhistory.com.

2. Греческая трагедия оказала огромное влияние на западную цивилизацию

Бюст Эсхила, отца греческой трагедии.\ Фото: ancient-origins.net.

Феспис из Икарии. \ Фото: twitter.com.

3. Три пьесы фестиваля Дионисия

Театр Диониса, Афины Греция. Изображение из книги Harmsworth History of the world, опубликованной в 1908 году. \ Фото: amazon.com.

4. Строение греческого театра

Оркестр, скен и театрон. \ Фото: gl.m.wikipedia.org.

5. Театральные маски

Некоторые древнегреческие театральные маски в Археологическом музее в Никосии, Кипр. \ Фото: bg.wikipedia.org.

6. Женщинам было запрещено играть в древнегреческом театре

Актёры Античного театра. \ Фото: google.com.ua.

7. Хор был неотъемлемой частью древнегреческого театра

Хор - неотъемлема часть древнегреческого театра. \ Фото: vvhudlit.shpl.ru.

Схема античного театра. \ Фото: sites.google.com.

8. Нет смерти и насилию на сцене

На сцене этого театра нельзя было изображать смерть и насилие. \ Фото: greeka.com.

9. Греческая комедия состоит из 4-х частей

Бюст Аристофана, отца греческой комедии. \ Фото: thoughtco.com.

10. Отцы греческой трагедии и комедии

Электра, автор Софокл. \ Фото: ru.wikipedia.org.

Еврипид (правильнее Эврипид). \ Фото: ru.wikipedia.org.

Эсхил: Агамемнон. \ Фото: amazon.co.uk.