Хорошая ли у вас память? Она как дырявое решето, или вы никогда ничего не забываете?
Каким бы ни был ваш ответ на этот вопрос, неплохо бы его проверить.
Чемпион мира по запоминанию Доминик О’Брайен, попавший в книгу рекордов Гиннесса, написал книгу «Как развить суперпамять», которая может помочь каждому улучшить свою память.
В книге вы найдете несколько коротких и легких заданий, с помощью которых вы сможете развить ваши способности к запоминанию.
Итак, возьмите ручку и бумагу и проверьте свою память, выполнив вот эти 5 заданий.
1. Слова
У вас есть 3 минуты, чтобы запомнить следующие 20 слов. Когда это время истечет, возьмите листок бумаги и запишите столько слов, сколько вы можете вспомнить. Записывать слова можно в произвольном порядке.
За каждое слово, которое вы вспомните, начисляйте себе один балл.
На старт! Внимание! Марш!
Дерево. Время. Лицо. Труба. Часы. Мышь. Двигатель. Планета. Гром. Ожерелье. Гардероб. Гусеница. Сад. Патока. Картина. Упряжь. Сон. Яблоко. Океан. Книга.
2. Цифры
А теперь попробуем запомнить цифры.
Это задание похоже на предыдущее. Только вы должны записать 20 цифр в том же порядке, в котором они записаны ниже.
За каждую цифру, которую вы правильно запомнили, вы получаете одно очко. Но если вы нарушите последовательность, вы проиграете. Например, если вы правильно запомните первые две цифры, а дальше собьетесь, то вы получаете всего лишь два очка.
Итак, у вас есть 3 минуты, чтобы запомнить эти цифры.
5 0 3 6 7 4 4 0 9 2 8 2 0 5 7 6 7 1 2 9
3. Фигуры
Теперь давайте попробуем запомнить фигуры.
Это задание может показаться немного сложнее, поэтому прочитайте его внимательно.
Сначала рассмотрите эти 10 фигур. У вас есть 3 минуты, чтобы запомнить их порядок расположения.
Запомнили?
Хорошо, теперь посмотрите на изображение ниже. На нем те же самые фигуры, но в совершенно ином порядке.
Вам нужно запомнить оригинальные номера, под которыми эти фигуры значились на предыдущем изображении.
Подсматривать нельзя. За каждый правильный ответ можете начислить себе один балл.
4. Двоичные числа
Это задание особенно понравится тем, кто увлекается математикой.
У вас есть три минуты, чтобы запомнить следующую последовательность двоичных цифр.
Как и в предыдущих заданиях, вам нужно запомнить порядок в точности. За каждый правильный ответ вы получаете очко.
Например, если вы помните первые четыре цифры правильно, но на пятой цифре ошибаетесь, у вас есть только четыре очка.
1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
5. Игральные карты
И наконец, возьмем игральные карты, но мы не будем играть в блэкджек.
Вам нужно внимательно рассматривать карты в течение 3 минут и запомнить порядок, в котором они расположены.
Затем на листе бумаги попробуйте записать все, что вы запомнили, не нарушая последовательности и награждая себя очком за каждую карту, которую вы безошибочно восстановите в памяти.
Результаты
Чтобы рассчитать, как вы справились с заданиями, давайте обратимся к этой таблице.
Всего можно набрать 90 баллов.
70 + = Мастер
35 + = Стажер
20 + = Желторотик
Если вы набрали более 35 очков, то память у вас совсем неплохая, но если меньше, то вам может понадобиться немного потренировать ее.
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