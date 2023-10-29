Каждый город ассоциируется с самыми значимыми достопримечательностями или культовыми символами, которые связаны с его историей и культурой. Однако на планете можно встретить такие особенные города, которые впечатляют воображение своим набором красов, либо имея одну гамму, либо становились больше похожими на радугу. Вашему вниманию 5 городов планеты, которые поражают буйством красок.
1. Сент-Джонс (Канада)
Красочный город из Канады. /Фото: youtube.com
На полуострове Авалон раскинулся прекрасный город, который представляет собой главный административный центр провинции Ньюфаундленд и Лабрадор (Канада). Речь идёт о Сент-Джонсе – самом восточном городе континентальной Северной Америки. Долгое время он не выделялся буйством красок, пока примерно полвека назад группа энтузиастов решила превратить центр города в яркую сказку. На протяжении нескольких месяцев фасады практически всех домов были раскрашены в яркие контрастные цвета. Названа была эта инициатива программой Jellybean Row Houses, что позволило принести портовому и рыбацкому городу огромную известность и звание туристического центра.
2. Остров Прочида (Италия)
Целый разноцветный остров. /Фото: billionnews.ru
Ещё один яркий город можно найти на неаполитанском побережье Италии - это небольшой остров Прочида. Самое интересное, что при всём своём красочном виде туристической Меккой он не является, зато стал настоящим магнистом для любителей размеренного отдыха в неординарной обстановкк. Цветные фасады большинства жилых домов появились, согласно местному поверью, по инициативе рыбаков - именно они окрашивали стены своих домов в разные, но яркие цвета, чтобы без труда идентифицировать собственное жилище с моря. И хотя технология рыбацкого промысла давно поменялась, традиция окрашивать свои дома популярна по сей день.
3. Виллемстад на острове Кюрасао (Нидерланды)
Цветная жемчужина Карибов. /Фото: triplook.me
Хотя тот красочный годоа находится на карибском острове Кюрасао у побережья Венесуэлы, официально он входит в состав королевства Нидерландов. Виллемстад ещё с момента своего основания отличался впечатляющей особенностью - буквально каждое здание на этом острове было раскрашено в разные яркие дома тона. А появилась эта традиция в XIX столетии, когда голландский генерал-губернатор Альберт Киккерт, мучавшийся мигренью, плохо реагировал на солнечный свет, отражавшийся от белых стен зданий. Поэтому он и приказал раскрашивать дома в любые другие места, а местным эта практика так понравилась, что они её превратили в традицию.
4. Островной квартал Бурано (Италия)
Красочный квартал в Венеции. /Фото: photo.99px.ru
В Венеции не только каналы известны, но и островной квартал Бурано - это самый декоративный и яркий муниципальный объект этого романтичного города. На протяжении уже нескольких столетий рыбаки, обитавшие на этом острове, раскращивали свои жилища в яруие цвета. С этой традицией связана одна смешная легенда: мол, красили они свои дома, чтобы видеть их из моря, а по возвращению домой, после пьянки, раскрашивали ещё и собственные лбы, чтобы их безошибочно доставляли именно к ним домой, если сами они на ногах были устоять уже не способны.
5. Джодхпур (Индия)
Самый голубой город в мире. /Фото: earthstravel.info
Джодхпур – это яркий прмиер, когда в городе буйство только одной краски, но даже это выглядит потрясающе. Всё дело в том, что практически каждое здание Джодхпура окрашивается в сине-голубой цвет. История цвета этих домов связана с существовавшей в те времена кастовой системой. Так, ещё в XV столетии основатель поселения махараджа Рао Джодаджи решил, что жилища брахманов (жрецов), чтобы отличаться от всех остальных, нужно красить в синий или голубой цвет. А со временем, когда большинство жителей города могли похвастаться родством с брахманами, традиция окрашивания распространилась на весь город.
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