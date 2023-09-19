Какую древнюю тайну скрывал загадочный кхмерский храм Пханом Рунг: Открытие геологов

Прасат Хин Кхао Пханом Рунг (Prasat Hin Khao Phanom Rung) – одна из наиболее впечатляющих достопримечательностей Таиланда и одна из самых знаковых архитектурных памяток Кхмера. Непростое восхождение к храму символизирует собой метафорический земной путь человека в небесный дворец богов. Дорога из песчаника и латерита, украшенная лотосовыми колоннами, кажется, ведёт на край света. Недавно учёные обнаружили странные материалы, которые являются остатками некого скрытого, более древнего здания, под стенами Пханом Рунг...
Уникальный храм
Пханом Рунг в Таиланде являет собой яркий образец кхмерской архитектуры. Храмовый комплекс украшает искусная, невероятно затейливая резьба. Окна и двери дворца выровнены так, что один раз в году выпадает день, когда восходящее солнце просвечивает сквозь них все. В этот день обычно устраивают масштабные празднества и фестивали. Этой традиции уже больше 8 веков.
Храм Пханом Рунг.
Это древнее сооружение, как и все памятники храмовой архитектуры Кхмера, возводилось на протяжении правления нескольких царей. Начали его строить в 10 веке, а закончили лишь три столетия спустя. Жаль, что вскоре этот величественный храм был заброшен. Отреставрирован он был в 1970-х годах. Результат работы мастеров поражает по сей день.
Новое открытие
Профессор геологии Университета Чулалонгкорн в Таиланде и его группа геодезистов недавно наткнулись на весьма странные материалы. В центре парка Кхао Пханом Рунг, что в тайской провинции Бурирам, они обнаружили нечто, похожее на «терракоту». Анализ подтвердил более древний возраст материала, чем сам храм. Учёные были поражены тем, что памятка кхмерской архитектуры скрывает под собой ещё более древнее здание. Возраст его они оценивают в несколько тысяч лет.
Профессор д-р Санти Пайлопли. Преподаватель кафедры геологии факультета естественных наук.
Геологи, изучая типы горных пород региона, обнаружили, что Кхао Пханом Рунг образовался в результате скопления основной магматической лавы. После её остывания, на горе должны остаться только базальтовые породы. Однако во время последнего исследования, профессор доктор Санти и его команда специалистов обнаружили помимо обильных базальтовых пород, небазальтовые материалы, которые напоминали выветрившийся цемент и были чужеродны для этого района. После лабораторного анализа образцов выяснилось, что порода состоит из отложений кварца или песка. Большая же его часть — это глинистый минерал, каолин, который сегодня обычно используется для изготовления керамики.
Рельеф Кхао Пханом Рунг.
Также эксперты исследовали равнины, окружающие Кхао Пханом Рунг, и обнаружили недавно вырытый деревенский колодец, иллюстрирующий иерархию горных пород в этом районе. Выкопанная яма показала красный алевролит на дне, белую каолиновую глину в центре и, нагромождённую сверху, чёрную землю от разложения базальтовых пород, которые позже накопились и покрыли всю территорию. Это стало более чем убедительным доказательством того, что каолиновая глина, используемая для строительства различных зданий в Кхао Пханом Рунг, была добыта именно в этом районе.
Образцы неизвестного материала.
Что показало сканирование
Геологи подвергли материал сканированию электронным микроскопом с высоким разрешением. Полученные снимки в 3D позволили рассмотреть огромные кристаллы кварца, окружённые каолиновой глиной с неровной поверхностью. Разница в текстуре показала различные температурные изменения, которые произошли с глиной, для чего потребовалось бы нагревание около 700–800 градусов Цельсия. В результате, после тщательного изучения в лаборатории с помощью ультрасовременных научных инструментов, был сделан вывод, что это вещество, скорее всего, «терракота».
Анализ XRD классифицировал материал как каолин.
Трёхмерные изображения текстуры горных пород собранных образцов в высоком разрешении.
После повторного взятия образцов, учёные обнаружили ключевые доказательства того, что кусочки свежего материала содержали в себе как разложившиеся, так и неразложившиеся кусочки. Часть, которая сгнила, была белой, а часть, которая не сгнила, была землисто-оранжевого цвета, похожего на современные кирпичи. Кусочки глины или кирпича также содержали следы крошечных волокон и отверстий. Вывод заключался в том, что для создания таких материалов в смесь добавлялись обрезки соломы и травы. Это явно подтверждает предположение о том, что Прасат Хин Пханом Рунг — не единственное древнее сооружение, спрятанное в центре леса Кхао Пханом Рунг. На этом месте находилось ещё более древнее здание. Что это было, ещё предстоит выяснить.
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