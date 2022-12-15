Куда 100 лет назад исчезли легендарные сокровища ирландской короны и при чём здесь Конан Дойл

Когда-то давно сокровища, получившие титул «Драгоценности Ирландской короны» хранились в Дублинском замке. Официально они принадлежали прославленному рыцарскому ордену Святого Патрика. Великим Магистром Ордена был английский король. Знаками отличия служили щедро украшенные драгоценными камнями регалии: звезда, значок и ожерелье. На официальных церемониях посвящения в рыцари Великий Магистр носил все торжественные регалии. В 1907 году драгоценности были дерзко похищены из дворца, поставив в тупик лучших детективов Скотланд-Ярда. Что известно о пропаже сегодня?
Что такое Драгоценности Ирландской короны
Как сказано выше эти драгоценные регалии носил Великий Магистр Ордена Святого Патрика. Они были созданы в 1831 году и включали в себя 394 драгоценности королевы Шарлотты, матери короля Вильгельма IV. Их надевали, когда в Орден посвящали нового рыцаря. Без этих ритуальных атрибутов церемония не могла состояться. В этот рыцарский орден входили в основном представители высшей ирландской знати, а во главе стоял король Англии. Рыцари должны были быть преданы не только Ордену, но и английской короне в целом. Регалии Великого Магистра включали в себя: восьмиконечную звезду, инкрустированную чистейшими бразильскими бриллиантами; значок, тоже щедро украшенный бриллиантами, изумрудами и рубинами и такое же роскошное ожерелье. На сегодняшний день их ценность (не считая исторической и церемониальной) исчислялась бы примерно 4 миллионами долларов.
Лорд Дадли, Великий магистр Ордена Святого Патрика, в драгоценностях короны.
Хранитель сокровищ
Ответственность за хранение драгоценностей нёс сэр Артур Викарс, Ольстерский герольдмейстер. В его обязанности входило следить за сохранностью сокровищ короны, а также вносить изменения в положения геральдики и генеалогических деревьев. Иногда регалии хранились в сейфе у ювелирной компании «Уэст и Сын», но большую часть времени они находились в Бирмингемской башне Дублинского замка.
Музей Гарда в Дублинском замке, Ирландия, 6 февраля 2008 года.
Примерно в 1901 году Викарс принял решение перенести драгоценности в Башню Бедфорд. Там даже оборудовали для этого специальную комнату. Только когда дело дошло до перемещения сейфа с сокровищами, то он не пролез в узкую дверь. Нужно было либо расширить дверной проём либо купить сейф поменьше. Рушить стены замка было просто немыслимо, а для покупки нового сейфа требовалось соблюсти огромное количество бюрократических процедур. Поэтому Хранитель решил поставить сейф в библиотеке, а круглосуточную охрану обеспечить часовым. Сейф был неподъёмно тяжёлым, взломать его, как считали, невозможно, там была надёжная система замков. Риск практически полностью отсутствовал.
Сэр Артур Викарс (1862–1921), Ольстерский герольдмейстер и кавалер Королевского Викторианского ордена.
Существовал один нюанс: библиотека служила комнатой ожидания. Там постоянно туда-сюда сновали люди. Дверей было несколько, а охранник только один. С места, где он стоял, сейфа было не видно. От дверей ключи были у Викарса, у часового, у уборщицы. От самого сейфа было два ключа, оба они находились у Викарса. Один он постоянно носил с собой, а другой хранил дома.
Викарс игнорирует все предупреждения и происходит кража
Летом 1907 года произошло несколько событий, которые продемонстрировали ненадёжность хранения столь ценных предметов. Однажды Хранитель внезапно обнаружил, что его ключ от двери пропал. Его впустил внутрь часовой. Некоторое время спустя уборщица, прийдя прибраться, нашла входную дверь незапертой вовсе. Потом она же нашла дверь открытой с торчащим в замке ключом. Всё это было полностью проигнорировано Викарсом. Он не предпринял абсолютно ничего, даже не удосужился проверить на месте ли драгоценности. Вскоре понадобилось положить в сейф ожерелья рыцарей, которые отдавались для ремонта ювелиру Уэсту. Викарс дал ключ от сейфа охраннику, чтобы тот это сделал. Когда часовой попытался открыть сейф, то обнаружил, что кто-то сделал это до него, а внутри не осталось ничего, кроме ленты от значка.
Как это могло случиться?
Лента от значка достаточно много поведала сыщикам. Во-первых, в сейфе никто не рылся в спешке, так как шкатулки, где лежали драгоценности, были в полном порядке. Во-вторых, значок с ленты не был сорван. Лента крепилась к нему специальным крючком, прикрученным двумя маленькими винтиками. Они не были повреждены. Это говорит о том, что вор абсолютно спокойно, никуда не торопясь, отсоединил значок. Сам Викарс говорил о том, что на это потребовалось бы не менее 10 минут.
По показаниям Викарса последний раз регалии доставали из сейфа 11 июня. Пропажа была обнаружена 6 июля. Примерно месяц был у грабителя для реализации этого дела. Кроме Драгоценностей короны были похищены фамильные драгоценности, которые тоже хранились в сейфе, а также рыцарские ожерелья. Полиция выяснила, что взлома не было, а это значит, что её спокойно открыли ключом. Так как все ключи на тот момент были учтены, значит кто-то сделал копию и воспользовался ею. Для профессиональной копии ключа потребовалось бы несколько дней. Замок был абсолютно никак не повреждён, что говорило о том, что ключ был «родным», а не наспех скопированным. Но как же так, если оба ключа от сейфа были у Хранителя? Это была загадка, для решения которой были привлечены лучшие сыщики Скотланд-Ярда.
Дублинская полиция оказалась бессильна перед разгадкой этого преступления.
Главный инспектор Джон Кейн сразу решил, что нужно включить в список подозреваемых всех, кто имел доступ к ключам. Все подробности, которые ему удалось выяснить и протоколы допросов были включены в его отчёт. Содержание этого документа является по сей день тайной, а самого инспектора со всей командой тогда спешно отправили обратно в Лондон. В то время королём был Эдуард VII. У монарха было запланировано как раз посещение Ирландской международной выставки. После чего он должен был посвятить в рыцари Ордена Святого Патрика 2-го барона Каслтауна. Без регалий церемония не могла состояться и король был просто в бешенстве.
Король Эдуард VII.
Внушительный список важных подозреваемых
Главным Хранителем являлся Викарс, но было ещё несколько весьма уважаемых граждан, которые имели доступ к сейфу, кроме тех, у кого были ключи от дверей. Первым в этом списке был небезызвестный Фрэнсис Шеклтон, брат исследователя Эрнеста Шеклтона. Совершенно очаровательный светский человек, который неоднократно гостил в доме Викарса. О Фрэнсисе также известно, что он был геем, а тогда это было вне закона. Это бросало на него тень и делало одним из главных подозреваемых. Кроме домыслов, была некая теория. Одним из предполагаемых любовников Шеклтона был капитан Ричард Ховард Горджес. Предполагали, что он совершил кражу, когда Фрэнсиса не было в стране. Сделано это было с целью создать ему железное алиби.
Фрэнсис Шеклтон (в плоской кепке, справа).
Викарс прямо обвинил Шеклтона в преступлении. Инспектор Скотланд-Ярда Кейн, напротив, даже не упоминал Фрэнсиса в своём отчёте, не считая сколько-нибудь подходящим подозреваемым. Небезосновательно, потому что если учесть количество людей в замке, а Горджес был личностью известной и узнаваемой, то проникнуть незаметно у него вряд ли бы получилось. Кейн считал более вероятным, что племянник Викарса, Пирс Ган О'Махони мог быть замешан. Свою должность он получил по протекции дяди, также он владел одним из ключей от двери библиотеки.
Были ещё версии. По одной из них виновным называли Фрэнсиса Беннетта-Голдни, который был назначен на важную должность в Ордене, он стал Athlone Pursuivant (младший офицер по оружию Ирландии) в мае 1907 года. Это случилось всего за два месяца до кражи. Другая теория была опубликована в газете London Mail. Там предположили, что хозяйка Викарса выкрала ключ, забрала драгоценности, потом вернула ключ на место и сбежала. На газету подали в суд и было доказано, что этой женщины никогда не существовало, а значит история была неправдивой.
Награда и больше теорий
Сам Артур Конан Дойл был вдохновлён поисками.
За любую информацию о местонахождении драгоценностей или каких-либо ранее неизвестных подробностях их похищения власти назначили солидное вознаграждение. Это породило массу ложных наводок, которые заводили следствие в тупик. С решением вопроса решил помочь знаменитый писатель сэр Артур Конан Дойл, который был дальним родственником Викарса. Следствие вдохновило его впоследствии на написание рассказа «Приключения с планами Брюса-Партингтона». Свои услуги предложили даже экстрасенсы. Одна дама сообщила Викарсу о видениях своей дочери, которые были связаны с кражей. Якобы духи рассказали, что сокровища спрятаны на кладбище. Полицейские и сам Викарс отправились перекапывать все кладбища, которые подходили под описание провидицы. Только ничего найти так и не удалось.
Сэр Артур Конан Дойл, один из самых известных в мире спиритуалистов.
Обвинение Викарса
Хранителю прямо сказали, что это всё его вина и потребовали оставить должность. Он отказался подать в отставку и обвинил во всём Совет, который отвечал за ремонт комнаты и допустил неверный расчёт дверного проёма. Пребывая в крайней степени отчаяния и не желая становиться козлом отпущения, сэр Артур потребовал суда Королевской комиссии. Там он мог защитить себя, вызвав свидетелей. Была назначена специальная закрытая комиссия, где не разрешили присутствовать ни прессе, ни какой-либо публике. Акцент был сделан не на самой краже, а на преступной халатности Викарса, которая к ней привела. Это в ходе суда было доказано и он был уволен.
Тут нелишне отметить, что двумя годами ранее Викарс сам внёс некоторые изменения в правила хранения драгоценностей. Согласно этим поправкам сейф не мог храниться нигде, кроме хранилища. То есть Хранитель нарушил самим собой установленные правила. Несмотря на всё это, пенсии Викарса не лишили. Ему поставили лишь одно условие: он прекратит требовать публичного разбирательства. Только сэр Артур молчать не собирался.
ведомление полиции Дублина о краже драгоценностей короны.
Удобное объяснение
СМИ тоже молчать не желали. Один американец опубликовал в газете рассказ о безумных гей-оргиях в Дублинском замке, которые устраивал Шеклтон. Племянник Викарса был оскорблён этим наветом и обратился за помощью к неким влиятельным лицам. Они отказали ему в помощи под предлогом того, что сэр Артур был с Шеклтоном в близких дружеских отношениях, а потому запятнан всем этим тоже. Тогда О'Махони решил пойти другим путём. Он позвал издателя одной из газет на обед и предложил свою версию событий. В ней он настаивал на том, что никаких оргий в замке не было никогда. Были вечеринки с алкоголем. Викарс пить не умел совершенно и от малого количества горячительного терял сознание. Вследствие этого племянник Хранителя выдвинул предположение, что друзья вытащили у него ключи, когда он находился без чувств. Потом решили подшутить и выкрали драгоценности из сейфа, собираясь потом вернуть их ему почтой.
Такого рода розыгрыш уже имел место в истории, поэтому в этой версии есть зерно истины. Однажды друзья так разыграли Викарса. Тогда он проснулся после попойки в полном блеске - на нём были все эти драгоценности.
Печальный и подозрительный конец всех главных подозреваемых
В разных теориях фигурирует имя Шеклтона. По разным причинам его считают виновным. Говорят, что он был тогда на мели и украл сокровища, чтобы продать и поправить своё финансовое положение. Шеклтон мог действовать либо сам, либо руками капитана Горджеса. Возможно, его шантажировали за его запретные увлечения. Никакого хода делу не дали для того, чтобы избежать национального скандала. Кто-то утверждал, что кража была подстроена, чтобы поставить короля или лорда Абердина (иногда он подменял монарха на важных мероприятиях и носил регалии). Тайна похищения так и не была раскрыта, а преступник так и не был пойман. Всех подозреваемых ожидал трагический конец. Сэр Артур Викарс был убит в 1921 году. Его застрелили члены Ирландской республиканской партии за то, что он кормил и предлагал ночлег британским солдатам, которые патрулировали сельскую местность. Его племянник был найден в 1914 году на охоте застреленным в грудь.
Лорд Абердин.
После объявления о банкротстве Шеклтон был признан виновным в мошенничестве, когда попытался незаконно обналичить чек некой вдовы. За этим последовали обвинения в попытке ограбить своего друга лорда Рональда Гауэра. Фрэнсис влачил жалкое существование в доме своей сестры и умер в позоре и разорении. Но больше всего шокировала общественность смерть Фрэнсиса Беннета-Голдни. Он погиб в 1918 году в автокатастрофе. Самым поразительным была, конечно, не его смерть, а то, что обнаружили у него дома после этого. Там нашли множество ворованных ценных рукописей и картин. Оказывается, столь уважаемый человек был обычным вором. После этого многие стали задаваться вопросом о том, а не он ли украл Драгоценности Ирландской короны?
Тайна сокровищ пока не раскрыта
До тех пор, пока не будут найдены сами драгоценности или кто-нибудь не признается в краже, вся эта история продолжит быть предметом различных спекуляций. Двадцать лет назад в башне, где хранили сокровища, был ремонт. До этого бытовало такое мнение, что возможно, драгоценности не выкрали, а где-то там на месте спрятали. Но после перестройки стен и полов по всему зданию, ничего найдено не было. Куда пропали Драгоценности Ирландской короны до сих пор тайна.
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