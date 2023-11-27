Пришла на кастинг с похмелья, не любит наряжаться и другие факты об актрисе Джоди Комер

Не собиралась играть в театре и кино

Джоди Комер в детстве







Дочка футболиста

Джоди Комер с родителями и младшим братом

Очень привязана к родительскому дому и родному Ливерпулю

Джоди Комер с мамой и папой в День Отца

Джоди Комер с родителями и братом в детстве

Джоди Комер с мамой

Джоди Комер с младшим братом

Говорит только на одном языке – английском

Джоди Комер

Джоди была пьяна, когда познакомилась с режиссером «Убивая Еву», а на кастинг пришла с похмелья

Джоди Комер в сериале «Убивая Еву»

Джоди Комер и Сандра О в сериале «Убивая Еву»

Актриса с активной гражданской позицией

Джоди Комер

Опасные спагетти на съемочной площадке «Убивая Еву»

Джоди Комер в сериале «Убивая Еву»

Не любит наряжаться, но трепетно относится к своей коже

Героиня Джоди Комер Виланелль стала иконой стиля

Актриса стала жертвой настоящего буллинга

Джоди Комер и Джеймс Берк