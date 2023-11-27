Пришла на кастинг с похмелья, не любит наряжаться и другие факты об актрисе Джоди Комер

Джоди Комер, исполняющая главную роль в популярном сериале «Убивая Еву», признана самой красивой женщиной в мире. Ее внешность признана идеальной на 94,52% по известной формуле «Золотое сечение красоты Фи». 29-летнюю красотку из Ливерпуля зрители хорошо знают как Виланелль из сериала «Убивая Еву, очаровательную киллершу-психопатку, которая не только промышляет заказными убийствами, но еще потрясающе одевается. Расскажем самые интересные факты о жизни ливерпульской красотки.
Не собиралась играть в театре и кино
Джоди Комер в детстве
Когда актеров и актрис спрашивают, кем они хотели быть в детстве, чаще всего те отвечают, что мечтали еще с ранних лет о сцене. Так вот, Джоди Комер к их числу точно не относится. Конечно, она талантлива от природы и очень артистичная. В школе она всегда себя активно проявляла, например, весьма неплохо изображала популярную певицу Анастейшу.
С 11 лет Джоди Комер, как и многие ее друзья, ходила в театральный кружок, но каких-то особых способностей не показывала. Для девочки это было, скорее, развлечение, чем подготовка к будущей карьере на подмостках. Да и никто из близкого окружения Джоди не думал, что она будет связана с актерством. Все изменил театральный фестиваль.
Девочка очень пронзительно произнесла монолог об известной футбольной трагедии, которая произошла в Шеффилде. Тогда на одном матче по футболу погибло 97 фанатов во время столкновения. На фестивале Комер заметили и не только отдали ей первое место. Будущая кинозвезда получила роль в настоящей радиопостановке.
Дочка футболиста
Джоди Комер с родителями и младшим братом
Как настоящая английская семья, Комер имеют тесную связь с футболом. Папа актрисы в молодости был футболистом, даже подавал неплохие надежды. Однако, жизненные обстоятельства не позволили ему построить хорошую карьеру и стать настоящим профессиональным игроком. Он стремительно закончил едва начавшуюся карьеру и уже более десяти лет работает в клубе «Эвертон» спортивным массажистом.
У Джоди есть младший брат Чарли, который тоже связал жизнь с футболом. Он выбрал работу аналитика и трудится в ФК «Хаддерсфилд».
Джоди тоже в стороне не осталась и сама любит футбол. Она хоть и не играет, но активно болеет за «Эвертон».
Очень привязана к родительскому дому и родному Ливерпулю
Джоди Комер с мамой и папой в День Отца
Джоди Комер не из тех, чьей мечтой было поскорее съехать от родителей и начать самостоятельную жизнь. Для нее имеет огромное значение семья и место, в котором она выросла. Актриса до сих пор, когда не снимается, приезжает в родной дом и живет в своей комнате.
Джоди Комер с родителями и братом в детстве
В одном из интервью актриса рассказала, что она бы хотела жить в этом доме до самой старости, если бы смогла. Она рассказала, что хоть и живет в своей старой детской комнате, но в ней все успело измениться: маленькую кровать сменили на двуспальную, а обои с Винни-Пухом переклеили.
Джоди Комер с мамой
Джоди поделилась, что любит мамин ростбиф по воскресеньям. Актрисе пока не удается собрать вещи и съехать, чтобы жить самостоятельно, хотя она и осознает, что ей пора подумать о независимости. Просто ей этого не хочется.
Джоди Комер с младшим братом
Джоди очень привязана не только к дому, где она выросла, но и к родному городу. Для нее нет места комфортнее, чем Ливерпуль. Она много гуляет по любимому городу, и ходит с семьей в местные пабы.
Говорит только на одном языке – английском
Джоди Комер
Героиня Джоди Комер Вилланель не только виртуозная убийца, умеющая перевоплощаться до неузнаваемости и быть незамеченной. Она еще и настоящий полиглот: Виланелль знает и свободно говорит на нескольких языках. Комер – настоящая актриса, ведь глядя на то, как ее персонаж изъясняется на очередном диалекте, легко поверить, что она действительно его знает.
Но к огромному удивлению, Джоди Комер не может похвастаться знанием хотя бы одного иностранного языка. Девушка знает лишь родной английский, да и на нем говорит с ярко выраженным ливерпульским акцентом.
Джоди была пьяна, когда познакомилась с режиссером «Убивая Еву», а на кастинг пришла с похмелья
Джоди Комер в сериале «Убивая Еву»
Джоди Комер познакомилась с режиссером готовящегося тогда проекта «Убивая Еву» Фиби Уоллер-Бридж на вечеринке BAFTA. Это случилось за несколько месяцев до проб. Как на любой тусовке, там было много алкоголя и Джоди была навеселе. Она рассказывала, что когда ей прислали сценарий, то она сразу вспомнила, как была пьяна в тот вечер. Ей стало немного неловко, но она отбросила сомнения и решила, что пойдет на кастинг.
Будучи на отдыхе в Барселоне, Комер получила приглашение на пробы в сериал «Убивая Еву». В Испании актриса весело проводила время, отрываясь на музыкальном фестивале. Свои шансы на главную роль в новом проекте она оценивала не очень высоко, но решила попытать удачу и полетела на кастинг в США. Перелет в Лос-Анджелес был долгим и сложным для нее, да еще и вечеринки с коктейлями давали о себе знать.
Джоди Комер и Сандра О в сериале «Убивая Еву»
На прослушивании ей предстояло поработать со своей партнершей по сериалу Сандрой О. Они отыгрывали сцену с холодильником, которая появилась в 5 серии 1 сезона. Во время проб Джоди съела почти весь пирог с черникой, который играл роль реквизита на площадке. Не смотря на похмелье и волнение, Джоди Комер оставила за спиной около сотни актрис и получила роль очаровательной и немного сумасшедшей киллерши с романтическим именем Виланелль, которая в последствии сделала ее всемирноизвестной.
Актриса с активной гражданской позицией
Джоди Комер
Как и многие знаменитости, Джоди Комер показывает, что в ее жизни есть место не только для работы. Например, самая красивая женщина мира очень активно показывает свою гражданскую позицию. Она активно поддерживает ЛГБТ, занимается благотворительностью, участвует в фестивалях. Не чужды ей и остросоциальные темы. Так, она активно поддерживала движение Black Lives Matter в социальных сетях.
Опасные спагетти на съемочной площадке «Убивая Еву»
Джоди Комер в сериале «Убивая Еву»
Джоди Комер повезло сыграть такого удивительного и во многом уникального персонажа как Виланелль. Она об этом сама не раз признавалась в интервью. И правда, героиня очень нестандартная, постоянно выходящая за общепринятые рамки. И хотя Джоди получала удовольствие, играя ее, далеко не весь съемочный процесс был сплошным праздником. Например, на площадке с актрисой произошел настоящий несчастный случай.
Во время съемок одной из серий актрисе пришлось просидеть несколько часов перед тарелкой со спагетти. Вдруг она подавилась, но на это никто не обратил внимания, хотя это был крупный план. Джоди ничего не могла сказать, а ее партнер по сцене не мог понять, почему она кривляется. К счастью, закончилось все хорошо.
Не любит наряжаться, но трепетно относится к своей коже
Героиня Джоди Комер Виланелль стала иконой стиля
Джоди в кино и на страницах глянца – это не одно и то же, что Джоди в обычной жизни. Да, на съемках актрисе нравиться примерять новые образы, облачаться в красивые платья. Это прекрасная возможность перевоплотиться и самовыразиться. Но когда камеры выключаются, Комер превращается в совсем другого человека. В обычной жизни актриса одевается максимально просто и неброско, отдавая предпочтение футболкам с джинсами и ботинками. Краситься она тоже не любит, поэтому ходит без мейка без зазрения совести.
Но если одежда ее мало волнует, то к своей коже лица она относиться со всей любовью, уделяя ему как можно больше внимания. Да, она обходится без инъекционных процедур, но следует простому правилу: не выходить на улицу без крема с SPF в любую погоду. Она уверенна, что это помогает поддерживать ровный тон лица.
Актриса стала жертвой настоящего буллинга
Джоди Комер и Джеймс Берк
Джоди Комер на себе поняла, что личную жизнь иногда лучше держать за закрытой дверью. И дело тут не в том, что счастье любит тишину. Как-то актриса опрометчиво запостила фото со своим бойфрендом Джеймсом Берком в одной из соцсетей. Пользователи мгновенно выяснили, что он поддерживает Дональда Трампа.
Многие возмутились, как девушка с такими прогрессивными взглядами, выступающая за права меньшинств, может встречаться с республиканцем. Были даже требования от некоторых зрителей сериала заменить Джоди Комер на другую актрису. Но не все фанаты сериала были хейтерами, нашлось немало тех, кто поддержал любимую Виланелль. Правда, потом выяснилось, что это была ошибка, и парень был просто однофамильцем. Но это было уже не важно. Девушка пережила настоящую травлю и еще долго приходила в себя после такого количества хейта в сети.
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